دبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت شركة إبيكور، الرائدة عالميًا في توفير حلول برمجيات تعزيز نمو الشركات، اليوم عن اختيارها كشركة رائدة في مصفوفة القيمة المضافة لدعم تخطيط موارد المؤسسات، وذلك في افتتاحية "نيوكولوس ريسيرش" للشركات الصغيرة والمتوسطة في عدد يونيو الجاري.

وتعتمد المكانة الرائدة الجديدة على تقييم لمحفظة إبيكور لدعم تخطيط موارد المؤسسات عبر تقنية السحابية Epicor Industry ERP Cloud ، وهي محفظة الشركة التي توفر حلول لدعم انتاجية الشركات الصناعية والتي تركز على الأشخاص والمصادر المفتوحة والمتصلة من اجل مساعدة الشركات على التصنيع والنقل والبيع بنجاح في السوق المعقدة اليوم.

صنفت "نيوكولوس ريسيريش" الشركات التي تقدم خدمات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وفقا لسجل حافل من تقديم الخدمات للمؤسسات يقدر ما بين 10 ملايين دولار و 499 مليون دولار في الإيرادات السنوية على أداء الحلول التي توفرها هذه الشركات وقابليتها للاستخدام، كما وصفها عملاؤهم.

قالت ليزا بوب، رئيسة إبيكور: "تم تصميم محفظة إبيكور لدعم تخطيط موارد المشاريع عبر نظام السحابية Epicor Industry ERP Cloud لتقديم مجموعة متنوعة من التكامل والتشغيل الآلي وإمكانيات الأداء التي تساعد العملاء على زيادة قوة بياناتهم وتنمية أعمالهم". "يؤكد موقعنا الرائد في مصفوفة القيمة الخاصة بـ نيوكولوس التزامنا العميق بالعمل جنبًا إلى جنب مع عملائنا، وإنشاء حلول وخدمات برمجية خاصة بالصناعة تتيح عالمًا أفضل للشركات."

وقالت "نيوكولوس" في تقرير التصنيف: "تجمع منصة إبيكور لدعم موارد المؤسسات بين الإدارة المالية وإدارة سلسلة التوريد والتخطيط وإدارة علاقات العملاء وإدارة المنتجات وإدارة المشاريع وذكاء الأعمال وقدرات التحليلات في نظام واحد متكامل.

تكمن إحدى عروض القيمة الأساسية لشركة إبيكور في بنيتها التحتية القابلة للتشكيل، والتي تقدم حزم تخطيط موارد المؤسسات الخاصة بالصناعة. من خلال وظائف مبسطة / بدون رمز، وموصلات API مسبقة الصنع، ووحدات إضافية شاملة، يمكن للشركات تشكيل نظام إبيكور الخاص بهم لتلبية المتطلبات الفريدة لمؤسستهم ".

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نبذة عن "نيوكولوس ريسيرش"

هو مزود عالمي للبحث التكنولوجي القائم على الحالات والخدمات الاستشارية. يوفر نهج البحث، الذي يركز على عائد الاستثمار للشركة، رؤية فريدة للنتائج الفعلية التي تقدمها الحلول التكنولوجية ، مما يسمح للمؤسسات بفهم القيمة التشغيلية الحقيقية واختيار أو تجديد أفضل الحلول التكنولوجية لبيئتها.

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نبذة عن إبيكور

تزود إبيكور الشركات بحلول مؤسساتية تحافظ على وتيرة النمو. ولمدة 50 عامًا، وثق عملاء من قطاعات صناعة السيارات، والبناء، والتوزيع، والتصنيع، وتجارة التجزئة، في إبيكور لمساعدتهم على أداء أعمالهم بشكل أفضل. وتم تصميم مجموعات حلول إبيكور المبتكرة بعناية لتناسب احتياجات العملاء وتم تصميمها للاستجابة بمرونة لواقعهم سريع التغير. ومن خلال المعرفة والخبرة العميقة في المجال، تعمل إبيكور على تسريع طموحات كل عميل، سواء للنمو والتحول، أو ببساطة ليصبحوا أكثر إنتاجية وفعالية. لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة www.epicor.com.

للاستفسارات الإعلامية:

آرون ماسترسون

الرئيس العالمي للاتصالات المؤسسية

aaron.masterson@epicor.com

612-702-2182

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