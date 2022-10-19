نمو إيرادات الربع الثالث بنسبة 28% على أساس سنوي مدفوعاً بالتنفيذ القوي للاستراتيجيات، واستمرار زخم الإنفاق الاستهلاكي في دولة الإمارات، والنمو الملحوظ للسياحة الإقليمية

نمو إيرادات الربع الثالث 2022 بنسبة 28٪ على أساس سنوي واستمرار التوجه المالي للعام بأكمله، مع تحقيق نمو بنسبة 27-29%[1] في الإيرادات وزيادة متواضعة في هامش الأرباح الأساسية قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء

حلول المدفوعات المباشرة للتجار في دولة الإمارات تسرع في نمو الإيرادات وتعزيز الحصة السوقية خلال عام 2022 عبر التعاقد مع المزيد من التجار الجدد وترسيخ مكانة الشركة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة

نمو حجم مدفوعات التجار المحلية المعالجة في دولة الإمارات والأردن بنسبة 19% على أساس سنوي، مدعوماً بثقة المستهلكين الكبيرة، بالإضافة إلى نمو حجم المدفوعات الدولية بنسبة 84% على أساس سنوي، مما يعكس مكانة دولة الإمارات كوجهة سياحية رائدة

عدد قياسي في التعاقدات مع تجار جدد في دولة الإمارات، بما في ذلك 4 فنادق تحت إدارة مجموعة أبوظبي الوطنية للفنادق مثل ميريديان وراديسون بلو وشيراتون؛ والمنطقة الحرة لمطار الشارقة

نيل الموافقة[2] للحصول على ترخيص من الفئة الأولى من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وفقاً لأحكام نظام خدمات الدفع للتجزئة ومنظومات البطاقات الصادر مؤخراً

مستجدات إيجابية على صعيد التراخيص للوصول إلى مجمعات جديدة للإيرادات. إطلاق خدمات الدفع المباشرة للتجار في مصر خلال الربع الأخير من العام عقب الحصول على الموافقات المطلوبة، والحصول على ترخيص شركات المدفوعات الكبيرة من البنك المركزي السعودي لتقديم خدمات المدفوعات للتجار.

تقدّم في خطة دخول السوق السعودية، مع مساهمة العملاء الحاليين بأكثر من 20% من إيراداتنا المستهدفة وتسجيل مجموعة جيدة من العملاء.

قال ناندان مير، الرئيس التنفيذي لشركة نتورك إنترناشيونال:"نواصل إحراز التقدّم على صعيد تنفيذ استراتيجيتنا، حيث واصلت الشركة تسجيل نمو جيد خلال هذا الربع أيضاً مع نموّ الإيرادات بنسبة 28% على أساس سنوي. كما شهد هذا الربع تسجيل عدد قياسي من التعاقدات مع تجار جدد في دولة الإمارات، واستكمال خطتنا لدخول السوق السعودية. ويسعدني أن تتبوّء نتورك طليعة القطاع مع حصولها على تراخيص جديدة تخوّلها تقديم خدماتها في دولة الإمارات، ومصر، وكينيا، والمملكة العربية السعودية. نتطلع بعين التفاؤل نحو المستقبل خاصة مع توافر العديد من محركات النمو التي يدعمها نطاق أعمالنا الواسع، وقدراتنا، وكوادرنا، وعلامتنا التجارية الموثوقة لتحقيق هدفنا المتمثّل في دعم الاقتصادات والعملاء الذين نخدمهم ليحققوا النمو والازدهار".

إيرادات قوية مدفوعة بالاقتصاد الإماراتي المزدهر

حققت نتورك إنترناشيونال نمواً كبيراً في إيرادات المجموعة قدره 28% على أساس سنوي خلال الربع الثالث 2022. جاء هذا مدعوماً بمواصلة تنفيذ الاستراتيجيات، والركائز الاقتصادية القوية، وتنامي ثقة المستهلكين في دولة الإمارات. وارتفعت إيرادات حلول مدفوعات التجار بنسبة 39% على أساس سنوي، لتعكس نموّ أعمال الشركة في منطقة الشرق الأوسط، إضافةً إلى تأثير استحواذها على مجموعة DPO في أفريقيا. وشهد حجم المدفوعات المحلية المعالجة في دولة الإمارات والأردن (الذي يمثل الإنفاق الاستهلاكي للمقيمين في المنطقة) زيادةً بنسبة 19% على أساس سنوي، فيما شهد حجم المدفوعات الدولية (الذي يمثل الإنفاق الاستهلاكي للزوار الأجانب) زيادةً مذهلة بنسبة 84% على أساس سنوي. الأمر الذي يعكس مكانة دولة الإمارات كوجهة سياحية رائدة لدى السيّاح الدوليين. ولوحظ أيضاً نمو إجمالي حجم معالجة المعاملات الإلكترونية بنسبة 36% على أساس سنوي (باستثناء القطاع الحكومي وشركات الطيران) بينما ارتفع حجم مدفوعات الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 41% على أساس سنوي، تماشياً مع استراتيجية نتورك لاستقطاب الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر إطلاق قدرات جديدة وخدمات القيمة المضافة.

وبدورها حققت حلول جهات الإصدار نمواً قوياً خلال هذا الربع، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 15% على أساس سنوي. وجاء ذلك نتيجة إقبال عددٍ كبيرٍ من العملاء على التعاقد مع الشركة في العام السابق، واستمرار النمو القوي لعدد التعاقدات.

وفي ضوء النتائج القوية التي حققتها نتورك في هذا الربع، حافظت الشركة على توجهها لعام 2022 مع تحقيق نمو بنسبة 27-29%1 على أساس سنوي في الإيرادات وزيادة متواضعة في هامش الأرباح الأساسية قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء.

زيادة التعاقدات التجارية الجديدة مدعومةً بالتعاقد مع شركات صغيرة ومتوسطة

سجلت نتورك ربعاً قياسياً آخر من حيث التعاقدات التجارية الجديدة، والتي فاقت المعدلات التي سجلتها في النصف الأول من العام. ومن أبرز هذه التعاقدات أربعة فنادق تابعة لمجموعة أبوظبي الوطنية للفنادق مثل ميريديان، وراديسون بلو وشيراتون؛ والمنطقة الحرة لمطار الشارقة. وتسارعت وتيرة التعاقد مع الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال هذه الفترة، مدعومةً بإطلاق خدمات "DPO Pay" مؤخراً في دولة الإمارات العربية المتحدة وتنفيذ التعاقدات عبر الهاتف. كما وقعت وحدة أعمال حلول جهات الإصدار التابعة للشركة عقوداً مع 4 مؤسسات مالية جديدة خلال هذا الربع، ليبلغ مجموع الشركات المتعاقدة 13 شركة منذ بداية العام وحتى تاريخه.

توطيد العلاقات مع بنك الإمارات دبي الوطني لتوفير خدمات المدفوعات للتجار

ستعمل الشركة على توطيد علاقاتها مع بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، لتزوّد عملاء البنك من الشركات الكبيرة بخدمات السداد للتجار. ويعد بنك الإمارات دبي الوطني من العملاء المرموقين والرئيسيين لشركة نتورك، حيث توفر الشركة مجموعة من حلول جهات الإصدار وخدمات القيمة المضافة لفروع البنك في جميع أنحاء دولة الإمارات ومصر والمملكة العربية السعودية. وبهذه الخطوة ستوسع نتورك نطاق تعاونها مع البنك ليشمل ولأول مرة أعمال حلول التجار، حيث ستقدم الشركة خدمات قبول المدفوعات للتجار ذات العلامة البيضاء لعدد من عملاء بنك الإمارات دبي الوطني من المؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ بما فيها محطات خدمات المدفوعات ومعالجة وتسوية الأموال. بالإضافة إلى ذلك، سيشمل التعاون الجديد التجار من الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال اتفاقية إحالة تتضمن خدمات قبول المدفوعات الرقمية، والإقراض، وغيرها من الخدمات المصرفية. وستسهم هذه الشراكة في تعزيز وصول ونطاق انتشار تجار نتورك في دولة الإمارات، بينما ستمكّن بنك الإمارات دبي الوطني من تقديم خدمات إضافية لعملائه الحاليين والمحتملين من الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة.

تعزيز الإمكانات وخدمات القيمة المضافة

واصلت نتورك التركيز على تميز العروض التي تقدمها لعملائها من خلال توسيع إمكاناتها وخدمات القيمة المضافة لديها، حيث أطلقت الشركة خلال هذا الربع محفظتها الرقمية SHAREPay، والتي تتيح لأعضاء برنامج الولاء SHARE في دولة الإمارات الدفع وكسب النقاط واستبدالها في مراكز تسوق وفنادق رئيسية. كما طرحت الشركة ملحق WooCommerce للتجار من الشركات الصغيرة والمتوسطة، لمساعدتهم على إنشاء متجر إلكتروني في غضون 48 ساعة.

التوسع في السوق السعودية مدعوم بتعاقدات مستقبلية جديدة

تواصل شركة نتورك إحراز تقدم جيد في التوسع ضمن السوق السعودية بعد التعاقد مع عميلين جديدين مطلع هذا العام. ومع تحضير الشركة للتعاقد مع العديد من العملاء الجدد، فإنها على المسار الصحيح لبلوغ هدفها على المدى المتوسط بتحقيق إيرادات بقيمة 50 مليون دولار أمريكي في المملكة.

#بياناتشركات

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لاستفسارات وسائل الإعلام

تينيو

NetworkInternational@Teneo.com

ثيؤدورا جبره

بيانات تطلعية واردة

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