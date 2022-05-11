· أفضل طاقم ضيافة جوية

· أفضل درجة أولى

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – فازت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بجائزة "أفضل طاقم ضيافة جوية" و"أفضل درجة أولى" في إطار جوائز بزنس ترافلر للشرق الأوسط 2022.

ويُعرف طاقم الضيافة الجوية في الاتحاد للطيران بما يقدّمه من خدمة أصيلة بطابع شخصي مستلهمة من كرم الضيافة الإماراتية وإرثها الغني. وكانت الاتحاد قد فازت في سنوات سابقة بالعديد من الجوائز المرموقة نظير خدمات طاقم الضيافة الجوية الاستثنائية، والتي لطالما كانت سمة مميزة لديها. يخضع أفراد الطاقم في الشركة لتدريبات مكثفة قبل الانطلاق في الأجواء، تتمحور حول السلامة والخدمة المميزة وحسن الضيافة. وفي الوقت الحالي، تفتح الاتحاد للطيران باب التوظيف لطواقم الضيافة الجوية للانضمام إلى فريقها متعدد الجنسيات في مقرها أبوظبي.

كما اختيرت مقصورة الدرجة الأولى في الاتحاد، بمقاعدها المصممة لتمنح ضيوفها خصوصية تامة وملاذًا هادئًا في الأجواء، إضافة إلى الخدمة المخصصة والمعدّة حسب أذواقهم، للفوز بجائزة بزنس ترافلر المرموقة. ويشمل ذلك تجربة تناول الطعام المصممة لتتيح للضيف ابتكار قائمة طعامه بنفسه في الجو. ويحصل ضيوف الدرجة الأولى أيضًا على أطقم نوم لمزيد من الراحة أثناء السفر، إلى جانب حقيبة مستلزمات السفر الفاخرة من أكوا دي بارما.

ويحظى ضيوف الدرجة الأولى بمنطقة خاصة لإتمام إجراءات سفرهم في مطار أبوظبي الدولي، وبصفوف انتظار مخصصة في مختلف أنحاء العالم. كما يحظون بخدمات صالة انتظار الدرجة الأولى التابعة للشركة وتجربة تناول الطعام فاخرة مستوحاة من منطقة الشرق الأوسط والأطباق العالمية. إضافة إلى مختلف المشروبات حسب الذوق، وغرفة مخصصة للياقة البدنية ومرافق للاستحمام تتيح للضيف الاستفادة من وقت الانتظار والسفر بكل نشاط وانتعاش.

وأقيم حفل تسليم جوائز بزنس ترافلر لمنطقة الشرق الأوسط، مساء يوم الإثنين، بعد افتتاح سوق السفر العربي في دبي، وحضره نخبة من رواد صناعة السفر. وجاء اختيار الفائزين بناء على تصويت عشاق السفر وقراء مجلة بزنس ترافلر لمنطقة الشرق الأوسط.

خلال سوق السفر العربي هذا العام، تستعرض الاتحاد للطيران التصاميم الداخلية لطائرتها الجديدة إيرباص A350-1000، أحدث أنواع الطائرات والتي انضمت مؤخرًا لأسطول الشركة. كما قامت الشركة بالكشف عن منتجات درجتها السياحية وتجربة تناول الطعام الجديدة فيها والمصممة لتكون أكثر استدامة وصداقة للبيئة مع الحفاظ على مستوى الخدمة والمنتجات ذات الجودة العالية المقدمة لضيوفها. وتمتاز أدوات الطعام الجديدة بكونها قابلة لإعادة الاستخدام وتدخل دورة إعادة تدوير مغلقة، ما يعني أنها في نهاية صلاحيتها، يتم طحنها وإعادة استخدام المسحوق الناتج عنها في صناعة منتجات جديدة. ومن المقرر أن يدخل المنتج الجديد قيد الخدمة في الربع الأخير من العام، وسيضمن تلبية الشركة لتعهدها في الحد من استخدام المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في عملياتها بنسبة 80 بالمئة مع نهاية العام 2022.

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