تقديرا لجهودها المبتكرة وإنجازاتها المستمرة في التحول الرقمي، فازت الوطنية للتمويل، بجائزتين ضمن حفل توزيع جوائز عُمان للصيرفة والمالية لعام 2022، المصاحب لمؤتمر قمة العصر الجديد للصيرفة في نسخته السابعة التي أقيمت مؤخرًا في فندق الريتز كارلتون قصر البستان. تم تكريم الشركة بجائزتي "التميز في تجربة العملاء" و "التميز في التحول الرقمي" في قطاع التمويل والتأجير. كانت تأجير للتمويل شركة التمويل والتأجير الوحيدة في هذا الحدث التي حصلت على جائزتين لأوراق اعتمادها وأدائها الممتازين.

سلم الجائزين إلى شركة تأجير للتمويل سعادة طاهر العامري، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، بحضور أكثر من 250 من قادة الصناعة.

تعليقا على الفوز بالجائزين، ذكر شاهين بن محمد البلوشي: “نحن سعداء بالجائزتين، وهما شهادة على سعينا الدؤوب لتوفير أعلى معايير خدمة العملاء وتوظيفنا لأحدث التقنيات الرقمية لرفع معايير السوق. على مر العقود الماضية، نجحت الشركة في إيجاد مكانة متميزة لها بين شركات التمويل والتأجير كما عززت مكانتها في السوق وحققت نمواً متواصلاً حظي بإشادة القاصي والداني. تملك تأجير للتمويل سجل حافل بالأرباح وتوزيعات الأرباح للمساهمين ولذلك ليس من الغريب أن تزداد العلامة التجارية لشركة تأجير للتمويل رسوخاً ومكانة في السوق يوماً بعد يوم".

في رده على سؤال حول الأولويات الرئيسية لشركة تأجير للتمويل، ذكر البلوشي: “تتمحور خدمات شركة تأجير للتمويل على العميل وليس نعمل باستمرار على بناء منصة رقمية تتمحور حول العميل لإثراء تجربة العملاء، واحتضان الابتكار التكنولوجي ونستثمر في كل ما هو جديد في السوق لمواكبة أحدث تطلعات وتوجهات العملاء والسوق وتمكين عملائنا من تحقيق أهدافهم "

وأضاف قائلاً: "إننا نبدأ في العديد من مبادرات التحول الرقمي بما في ذلك موقع جديد على الشبكة الالكترونية، وتطبيق محسّن يركز على العملاء، وتطوير نظام معلومات شامل لتغطية جميع الخدمات التي نقدمها إلى جانب توظيف أدوات التعلم الآلي للتواصل مع العملاء، وأتمتة عمليات تصعيد الطلبات والعمليات المهام الرئيسية. كما نركز بشكل أساسي على تحقيق أقصى درجات إرضاء العملاء وتوفير الخدمة السريعة، ونقدم تجربة رقمية مُحسّنة من خلال تقديم تطبيق سهل الاستخدام عبر الهاتف النقال مع توفير مجموعة من الخدمات للعملاء في متناول أيديهم ".

ذكر الفاضل شاهين البلوشي ، الرئيس التنفيذي لشركة تأجير أن الأولويات الرئيسية للشركة هي: · العميل هو أساس النشاط وغايته · منصة رقمية تتمحور حول العميل لإثراء تجربته. · الابتكار التكنولوجي والاستعداد لمواكبة التطورات المتلاحقة . · جهود متواصلة تجعل تأجير دوماً "جاهزة للمستقبل"

تمتلك تأجير للتمويل شبكة فروع واسعة تضم المكتب الرئيسي في الخوير وستة فروع في مواقع أخرى بما في ذلك الوطية وصحار ونزوي وصلالة وبركاء والكامل، لتوفير سهولة الوصول والخدمات لعملائها. لتعزيز التواصل مع العملاء، ستفتتح تأجير فرعها في السيب قريباً. لتعزيز تواصلها وتحسين الخدمات المقدمة للعملاء، نفذت الشركة العديد من المبادرات خلال العام بما في ذلك المبادرات المتعلقة بتقليل الوقت المستغرق للحصول على قرض وتبسيط الإجراءات وتسهيل عمليات الدفع عبر التطبيق أثناء جائحة كوفيد-19، وتثبيت أجهزة نقاط البيع في جميع الفروع لضمان إتمام عمليات الدفع عبر بطاقات الائتمان، ومعالجة طلبات العملاء من خلال التطبيق لتقليل عدد زيارات العملاء لفروعنا إلى جانب أتمتة نظام إدارة شكاوى العملاء.



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