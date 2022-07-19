بهدف تنمية و صقل الشباب و تماشيا مع استراتيجية الدولة ٢٠٣٠

القاهرة : السيد/ جيمي خان، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لشركة لافارچ مصر: "تم تصميم برنامج "اكسبلور 2022" ليكون امتدادًا و مكملاً للحياة الأكاديمية في الفصول الدراسية، يهدف إلى تعريف المتدربين الشباب بعالم العمل، وتوفير الخبرة المهنية العملية. ليساعد على تعزيز مهاراتهم المهنية ، بينما يسمح لنا برؤية المساهمة التي يمكن للشباب تقديمها لنجاحتنا. ا"اكسبلور 2022" هو تطبيق لقيمنا لبناء التقدم للناس والكوكب ".

د. نهى بكر، رئيس قطاع الاتصالات والعلاقات العامة بشركة لافارچ مصر: نسعي للعمل علي سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي، ومتطلبات سوق العمل. برنامج " أكسبلور "2022 يتيح للشباب المنضم صقل خبراتهم العملية، والأانفتاح علي سوق العمل، نضع نصب اعيننا خطة مصر للتنمية 2030، ونعمل علي دعنها من خلال دورنا في المسؤلية المجتمعية "

أعلنت شركة لافارچ مصر، عضو مجموعة هولسيم العالمية، عن بدء برنامجها التدريبي "اكسبلور 2022" للشباب من طلاب الجامعات وذلك بهدف تنمية و صقل قدرات الشباب، وربطهم بسوق العمل المستقبلي، وسيستقبل البرنامج طلبة جامعيين في العديد من التخصصات منها الهندسة، وعلوم الحاسبات، الكيمياء، والجيولوجيا، التسويق، الحقوق، وإدارة الأعمال، والإعلام الرقمي، والاقتصاد والمحاسب.

يتاح البرنامج فرصة التدريب للطلاب بدء من العام الدراسي الثاني إلى الرابع الجامعي خلال فترة الصيف حيث يحصل المتدربين في نهايته على شهادة خبرة للمهارات التي اكتسبوها حتى تكون داعماً لهم في الحصول على فرص عمل مستقبلية.

جدير بالذكر، أن هذه المبادرة تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية للشركة والتي تعد جزءا أساسيًا من استراتيجية عمل لافارچ مصر داخل قطاع صناعة الأسمنت ويتم تنفيذها أما تطوعا من العاملين بالشركة، او عن طريق التعاون مع المجتمع المدني، حيث تقدم الشركة القوافل الطبية لمحافظات مصر، وترفع الوعي بخطورة البلاستيك وتساعد في تنظيف الشواطئ، ويقوم العاملين فيها متطوعين بتدريب السائقين علي القيادة الدفاعية الأمنة، بالأضافة لبرامج دعم المرأة والشباب، وتقديم الدورات التدريبية للسادة الأعلاميين عن الحفاظ علي البيئة، والأقتصاد الأخضر، وحقوق العاملين في بيئة العمل. مع التركيز علي الأنشطة التي تخدم أجندة مصر 2030، والأهداف الأنمائية للتنمية.

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حول لافارچ مصر:

لافارﭺ مصر، عضو مجموعة هولسيم العالمية، هي شريك رئيسي في صناعة مواد البناء. فمن خلال مصنعها الموجود في العين السخنة بمحافظة السويس، توفر الشركة حلول ومنتجات ضرورية في تشييد الأبنية التي تشكل معالم حياتنا اليوم. وبدعم من أكثر من 1500 موظف، ومن خلال أعمالها في مجال الأسمنت والمحاجر والخرسانة وصناعة الأكياس، تلتزم لافارﭺ مصر بتوفير مواد بناء مستدامة لتلبية احتياجات عملائها، سواء كانوا من بناة المنازل الفردية أو شركات المقاولات الكبيرة أو المهندسين المعماريين أو المطورين العقاريين.