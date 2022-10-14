"سباير" ستوسع التوزيع العالمي لحلول الثقة المعدومة الحاصلة على براءة اختراع والمثبتة من "كونسيل" والتي تحمي المستخدمين من البرامج الضارة وبرامج الفدية على الحافة

دبي، الإمارات العربية المتحدة - وقعت "كونسيل"، الشركة الرائدة في تقنية العزل ذي الثقة المعدومة والوقاية من برامج الفدية، وشركة "سباير سولوشنز"، الموزع الرائد ذو القيمة المضافة، اتفاقية شراكة استراتيجية اليوم، في جيتكس 2022، أصبحت "سباير" بموجبها موزع منصة "كونسيل" وحل "كونسيل براوز" في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وفقًا لـ"غارتنر"، من المتوقع أن تؤدي الهجمات الإلكترونية المتزايدة والتهديدات التي تتعرض لها البنى التحتية السيبرانية -المادية والطبيعة الخبيثة لبرامج الفدية إلى زيادة إنفاق المستخدم النهائي على الأمن وإدارة المخاطر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى إجمالي 2.6 مليار دولار في عام 2022، بزيادة قدرها 11.2 في المائة عن 2021.

وقد قال سانجيف واليا، المؤسس والرئيس في"سباير سولوشنز" في هذه المناسبة: "على الصعيد العالمي، نحن عند نقطة انعطاف حرجة حيث تم التحقق من صحة نموذج الثقة المعدومة باعتباره النهج الأكثر فاعلية لتأمين بيئات تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات وتقديم الخدمات عبر الإنترنت". وأضاف: "لقد تم إثبات حلول الثقة المعدومة الحاصلة على براءة اختراع من 'كونسيل' ولا سيما من خلال نشرها من قبل الشركات المدرجة على لائحة 'فورتشن 100' وبعض أكبر الوكالات الحكومية في العالم. يشرفنا أن نتشارك مع 'كونسيل' لإتاحة هذه الحلول في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا أيضًا".

لقد تم تقديم "كونسيل براوز" مؤخرًا وهو يقوم بإجراء المعالجة المسبقة واللاحقة للرمز على جهاز الكمبيوتر للحماية من الهجمات التي ينقلها المتصفح بما في ذلك فيروسات "تروجان" للوصول عن بعد، و"تروجان"، والديدان وبرامج الفدية واختطاف المتصفح والمزيد. وهو يستفيد من محرك ذكاء يعمل بسرعة الآلة، بزمن انتقال شبه صفري، للمعالجة المسبقة والتحليل الديناميكي والشفاف للكود ونقل التعليمات البرمجية المشبوهة وغير المعروفة والمحفوفة بالمخاطر إلى بيئة عزل قائمة على السحابة. يضمن هذا النهج الفريد الحاصل على براءة اختراع عدم دخول التعليمات البرمجية أو الملفات الضارة إلى أجهزة المؤسسة مطلقًا ويجعل تسللها إلى الشبكة مستحيلاً. يعمل "كونسيل براوز" مع المتصفحات الحالية ويدعم جميع أنظمة التشغيل الشائعة، ويتكامل مع" مايكروسوفت أكتيف دايركتوري"، ومصادقة تسجيل الدخول الفردي، وأنظمة إدارة الهوية الأخرى.

وقال جوردون لوسون، الرئيس التنفيذي لشركة "كونسيل": "إن النجاح المؤكد لمنصتنا يمكّن 'كونسيل' من الشروع في استراتيجية نمو عالمية قوية". وأضاف: "تشهد منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا طلبًا متزايدًا بشكل كبير على حلول الثقة المعدومة، وهي تشكل خطوة تالية طبيعية لـ 'كونسيل'. لقد أثبت فريق 'سباير' ريادته في هذه المناطق، ونحن نتطلع إلى شراكة مفيدة للطرفين ".

أثناء تواجدك في جيتكس، يمكنك التعرف على "كونسيل" في جناح "سباير" إتش 2- بي 1، القاعة 2، في مركز دبي التجاري العالمي.

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لمحة عن "سباير سولوشنز"

"سباير سولوشنز" هي الموزع الرائد ذو القيمة المضافة ("في إيه دي") في الشرق الأوسط وإفريقيا، مع حقوق التوزيع الحصرية، لبعض أشهر بائعي الأمن السيبراني (" أو إي إم") في العالم. بفضل تركيزها بشكل أساسي على حل المشكلات من دون إنشاء مشاكل جديدة، اكتسبت "سباير" سمعة كونها الشريك الأمني المفضل لمدراء أمن المعلومات في العديد من المنظمات الحكومية والشركات في المنطقة. www.spiresolutions.com

لمحة عن "كونسيل"

يُمكّن "كونسيل" المؤسسات من حماية المستخدمين من البرامج الضارة وبرامج الفدية على الحافة. تستخدم منصة "كونسيل" تقنية عزل الثقة المعدومة للتصدي للتهديدات السيبرانية المعقدة. يتم استخدام "كونسيل" من قبل شركات مدرجة على لائحة "فورتشن 500" ومؤسسات الحكومية على مستوى العالم لضمان بقاء المستخدمين وعمليات تكنولوجيا المعلومات آمنة ومجهولة الهوية ومعزولة عن الهجمات. للمزيد من المعلومات قوموا بزيارة: ps://conceal.io/htt

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كريستين بلايك

"دبليو 2 كوميونيكايشنز" لصالح "كونسيل" christine@w2comm.com