الشركة التابعة لمجموعة ايدج تعتزم المشاركة بجناح تفاعلي والإعلان عن شراكة جديدة

أبوظبي: أعلنت "بيكن رد"، إحدى شركات مجموعة ايدج التي توفر حلولاً متقدمة لمواجهة تحديات الأمن الوطني، اليوم عن مشاركتها في معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات، حيث ستضم الشركة خلال الحدث جناحاً تفاعلياً وتسلط الضوء على خدماتها الاستشارية في الأمن السيبراني. ويتخلل مشاركة الشركة في المعرض أيضاً محاضرة يلقيها "إيريك آيفرت" المدير التنفيذي لقسم الاستشارات السيبرانية في الشركة حول أساليب الكشف عن الثغرات الأمنية المصدرية، وحول برنامج المكافآت bug bounty المتخصص في الكشف عن الثغرات الأمنية.

ومن المقرر أن يقام المعرض بين 21 – 23 مارس 2022 في مركز دبي التجاري العالمي، حيث سيتم تسليط الضوء على الشركات الرائدة في المجالات التقنية والسيبرانية. وسيتمكن زوار جناح "بيكن رد" التفاعلي من تجربة التقييمات النفسية المتقدمة المعتمدة على تقنية الألعاب والتي يقدمها قسم تحليل الأفراد والشخصيات لدى الشركة.

وتعليقاً على المشاركة، قال موريسيو دي ألميدا، الرئيس التنفيذي لشركة "بيكن رد": "تواصل بيكن رد جهودها في تعزيز قطاع الأمن السيبراني في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الشراكات والقدرات الجديدة، ويسعدنا أن نشارك في هذا المعرض التكنولوجي والسيبراني الهام. كما نتطلع بشكل خاص إلى استعراض حلولنا المتميزة وغير التقليدية، وتوفير فرص جديدة للتفاعل بشكل فريد مع الزوار والمشاركين".

يعد معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات أكبر حدث متخصص ومؤثر في قطاع الأمن السيبراني في العالم العربي، حيث يستقطب نخبة صنّاع القرار من الهيئات الحكومية والمشترين للحلول أكثر من أي فعالية تكنولوجية وأمنية أخرى في المنطقة. ويتيح المعرض لشركة "بيكن رد" فرصة استعراض أحدث حلولها الحديثة وقدراتها المتقدمة وتعزيز مكانتها الريادية في مجال التقنيات السيبرانية.

ويمكن للمشاركين في المعرض زيارة بيكن رد في الجناح B5.

وبفضل قدرتها على التطوير والتدريب في العديد من مجالات الأمن الوطني والاستخباري، توفر "بيكن رد" حلولاً متقدمة لمجابهة تهديدات الأمن الوطني من خلال الخبرات والعمليات والتقنيات التحولية.

وتعد "بيكن رد" جزءاً من قطاع الحرب الإلكترونية والاستخبارات في مجموعة ايدج، وهي مجموعة تكنولوجيا متقدمة تُصنف من بين أفضل 25 مورداً عسكرياً في العالم.

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نبذة عن ايدج

ايدج مجموعة تكنولوجية متقدمة تأسست بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة لقطاع الدفاع وغيره. تعمل ايدج على تمكين مستقبل آمن وتركز على تقديم التقنيات المتطورة والخدمات المبتكرة إلى السوق، بسرعة وكفاءة أكبر.

تضم المجموعة أكثر من 25 شركة يعمل لديها ما يزيد عن 13000 موظف من ألمع العقول. وتتمحور خبرات الشركة في خمس قطاعات أساسية: المنصّات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، والدفاع السيبراني، والحرب والاستخبارات الإلكترونية، ودعم المهام.

ومن مقرها في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، تُمثل ايدج حافزاً رئيسياً للتغيير، ومن شأنها أن تحدث ثورة في القطاع الدفاعي وأن تغير مبادئ العمل في هذا القطاع.

لمزيد من المعلومات حول ايدج، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني edgegroup.ae

نبذة عن شركة بيكن رد

بيكن رد، التابعة لمجموعة ايدج، هي مزود حلول دفاعية تركز على معالجة تهديدات الأمن الوطني المعقدة. وتحرص بيكن رد على الابتكار وعلى تحدي طرق التفكير التقليدية، كما تعمل على مساعدة القيادات الأمنية الوطنية في تعزيز قدرات موظفيها، وتطوير العمليات المعتمدة لديها، وعلى تقديم أحدث التقنيات المتطورة التي تضمن جاهزيتها لمواجهة جميع التحديات القادمة.

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