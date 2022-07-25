بتلكو تُحقق صافي الأرباح لمساهمي الشركة للربع الثاني من عام 2022 بقيمة 20.0 مليون دينار بحريني وبزيادة نسبتها 12% على أساس سنوي

المنامة، البحرين: أعلنت شركة بتلكو) رمز التداول (BATELCO : عن تحقيق صافي الأرباح لمساهمي الشركة خلال الربع الثاني من العام 2022 بقيمة 20.0 مليون دينار بحريني (53.1 مليون دولار أمريكي)، أي بزيادة بنسبة 12% مقارنة مع 17.8 مليون دينار بحريني (47.2 مليون دولار أمريكي) للفترة ذاتها من العام 2021. وبلغت العائدات على السهم الواحد 12.1 فلسًا للربع الثاني من عام 2022، بالمقارنة مع 10.8 فلسًا للربع الثاني من عام 2021.

كما بلغ إجمالي الدخل الشامل لمساهمي الشركة 12.8 مليون دينار بحريني (34.0 مليون دولار أمريكي) خلال الربع الثاني من عام 2022، وهي أقل بنسبة 26% مقابل 17.3 مليون دينار بحريني (45.9 مليون دولار أمريكي) للربع الثاني من 2021.

وشهدت إيرادات الربع الثاني من عام 2022 نموًا بنسبة 1%، حيث بلغت 99.2 مليون دينار بحريني (263.1 مليون دولار أمريكي) مقارنة مع 98.4 مليون دينار بحريني (261.0 مليون دولار أمريكي) للفترة ذاتها من عام 2021. وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 4% في الربع الثاني من عام 2022، حيث بلغت 24.7 مليون دينار بحريني (65.5 مليون دولار أمريكي) بالمقارنة مع 23.8 مليون دينار بحريني (63.1 مليون دولار أمريكي) لفترة الربع الثاني من عام 2021، بينما بلغت الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات (EBITDA) 42.9 مليون دينار بحريني (113.8 مليون دولار أمريكي) في الربع الثاني من عام 2022، مقارنة مع 41.7 مليون دينار بحريني (110.6 مليون دولار أمريكي) في فترة الربع الثاني من عام 2021، أي بزيادة بنسبة 3%.

وفي الأشهر الستة الأولى من عام 2022، بلغ صافي الأرباح لمساهمي الشركة 37.9 مليون دينار بحريني (100.5 مليون دولار أمريكي)، بارتفاع نسبته 1% مقارنة مع 37.5 مليون دينار بحريني (99.5 مليون دولار أمريكي) للفترة ذاتها من العام 2021. وبلغت العائدات على السهم الواحد 22.9 فلسًا خلال هذه الفترة بالمقارنة مع 22.7 فلسًا لفترة النصف الأول من عام 2021.

وانخفض إجمالي الدخل الشامل لمساهمي الشركة بنسبة 46%، وذلك من 47.2 مليون دينار بحريني (125.2 مليون دولار أمريكي) في النصف الأولى من عام 2021 إلى 25.7 مليون دينار بحريني (68.2 مليون دولار أمريكي) للفترة ذاتها من عام 2022، ويُعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى فروقات تحويل العملات الأجنبية وتغيّرات القيمة العادلة للاستثمار.

وبلغت إيرادات الشركة في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 197.7 مليون دينار بحريني (524.4 مليون دولار أمريكي)، وذلك بالتماشي مع إيرادات النصف الأول من عام 2021 والتي بلغت 198.2 مليون دينار بحريني (525.7 مليون دولار أمريكي). وشهدت الأرباح التشغيلية انخفاضًا بنسبة 5% من 49.3 مليون دينار بحريني (130.8 مليون دولار أمريكي) بفترة النصف الأول من عام 2021 إلى 46.8 مليون دينار بحريني (124.1 مليون دولار أمريكي) في النصف الأول من 2022، وذلك نتيجة لارتفاع التكاليف التشغيلية. كما شهدت الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات (EBITDA) انخفاضًا بنسبة 2%، وذلك من 85.4 مليون دينار بحريني (226.5 مليون دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2021 إلى 83.5 مليون دينار بحريني (221.5 مليون دولار أمريكي) في النصف الأول من 2022. وبلغ هامش الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات (EBITDA) 42% في النصف الأول من العام 2022.

ولا تزال الميزانية العمومية لشركة بتلكو قوية مع إجمالي حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة بقيمة 485.6 مليون دينار بحريني (1,288.1 مليون دولار أمريكي) في 30 يونيو 2022، وهي أقل بنسبة 1% عن 489.6 مليون دينار بحريني (1,298.7 مليون دولار أمريكي) المسجلة في 31 ديسمبر 2021. وقد بلغ إجمالي الأصول 1,028.6 مليون دينار بحريني (2,728.4 مليون دولار أمريكي) في 30 يونيو 2022، بما يتماشى مع إجمالي الأصول بقيمة 1,030.6 مليون دينار بحريني (2,733.7 مليون دولار أمريكي) في 31 ديسمبر 2021. كما بلغ صافي الأصول 528.1 مليون دينار بحريني (1,400.8 مليون دولار أمريكي) في 30 يونيو 2022، بالتماشي مع 530.7 مليون دينار بحريني (1,407.7 مليون دولار أمريكي) في 31 ديسمبر 2021. وبلغت قيمة النقد والأرصدة البنكية للشركة 226.2 مليون دينار بحريني (600.0 مليون دولار أمريكي)، مما يعكس الأرباح النهائية لعام 2021 البالغة 16.5 فلس لكل سهم، والمدفوعة في شهر أبريل 2022.

وقد أقرّ مجلس الإدارة توزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بقيمة 13.5 فلس للسهم الواحد أو بما يعادل 13.5% من رأس المال المدفوع وذلك عن النصف الأول من العام 2022. وجاء القرار تماشيًا مع الأرباح المرحلية الموزعة خلال النصف الأول من العام 2021 وانطلاقًا من حرص مجلس الإدارة على تحقيق عوائد مجزية للمساهمين.

أبرز النتائج المالية والتشغيلية

النصف الأول 2022 النصف الأول 2021 النمو الربع الثاني 2022 الربع الثاني 2021 النمو مليون دينار بحريني مليون دولار أمريكي مليون دينار بحريني مليون دولار أمريكي % مليون دينار بحريني مليون دولار أمريكي مليون دينار بحريني مليون دولار أمريكي % إجمالي الإيرادات 197.7 524.4 198.2 525.7 - 99.2 263.1 98.4 261.0 +1 الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات (EBITDA) 83.5 221.5 85.4 226.5 -2 42.9 113.8 41.7 110.6 +3 الأرباح التشغيلية 46.8 124.1 49.3 130.8 -5 24.7 65.5 23.8 63.1 +4 صافي الأرباح لمساهمي الشركة 37.9 100.5 37.5 99.5 +1 20.0 53.1 17.8 47.2 +12 إجمالي الدخل الشامل لمساهمي الشركة 25.7 68.2 47.2 125.2 -46 12.8 34.0 17.3 45.9 -26 قاعدة المشتركين* مليون 4.0 3.8 مليون +4 المساهمة في إيرادات العمليات الدولية %53 53% - المساهمة في EBITDA للعمليات الدولية %53 52% +1

*باستثناء عدد المشتركين لدى سبأفون، الشركة التابعة لبتلكو في اليمن، وشركة اتحاد عذيب للاتصالات (عذيب) في المملكة العربية السعودية.

علّق رئيس مجلس إدارة بتلكو، الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة على أداء شركة بتلكو في النصف الأول من عام 2022 قائلًا: "إن أعضاء مجلس الإدارة سعداء بأداء الشركة خلال الربع الثاني من عام 2022 حيث شهد تطورًا على مستوى النتائج المالية مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. ويتضح ذلك في زيادة صافي الأرباح بنسبة 12% وارتفاع العائدات على السهم الواحد بمقدار 12.1 فلس مقارنة مع 10.8 فلس في الربع الثاني من عام 2021. ونود التأكيد بأن مجلس الإدارة يولي اهتمامًا كبيرًا بتحقيق عوائد مجزية للمساهمين، ونعمل بحرص على تنفيذ استراتيجية طموحة وطويلة الأمد تهدف لتلبية توقعات جميع الشركاء."

وتابع بقوله: "من منطلق الالتزام بدعم رؤية التحول الرقمي للمملكة، تستمر بتلكو بالتركيز على استراتيجيتها للنمو الرقمي. ونحن في مجلس الإدارة فخورون بنجاح منتدى التكنولوجيا الأول من نوعه Elevate المخصص للقطاع التجاري بحضور مجموعة الشركات التي أطلقتها بتلكو مؤخرًا وهي "Beyon Connect" و"Beyon Cyber" و"Beyon Solutions". ضمّ المنتدى المئات من قادة مجتمع الأعمال المحلي وشهد استعراض أحدث التطورات التكنولوجية في مجالات عدة مثل الحوسبة السحابية والأمن السيبراني من قبل خبراء شركات Beyon ورواد القطاع بما في ذلك AWS."

واختتم الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة حديثه قائلًا: "وبالأصالة عن نفسي وعن زملائي في مجلس الإدارة، أود أن أُشيد بجهود أعضاء الفريق التنفيذي في إدارة عمليات الشركة والتزامهم بتنفيذ الأهداف الاستراتيجية، التي ساهمت في تحسين نتائج الربع الثاني."

ومن جهته، قال السيد ميكيل فينتر الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو: "قامت بتلكو برفع وتيرة العمل ابتداءًا من الربع الأول لتحقيق مجموعة من الإنجازات الهامة خلال الربع الثاني، مع التركيز على خطط التحول الرقمي والوفاء بالتزامنا تجاه مجلس الإدارة."

وأضاف قائلًا: "ركزت بتلكو خلال هذا الربع على تطوير وتنويع منتجاتها وخدماتها الرقمية ضمن أعمالها الأساسية، حيث قامت بإطلاق حلول إدارة البيع بالتجزئة وتخطيط موارد المؤسسات القائم على السحابة (Cloud ERP)، لتمكين المؤسسات من إدارة عملياتها وتكاليفها بالإضافة إلى زيادة الأرباح."

وتابع قائلًا: "بالنسبة لزبائننا في قطاع المستهلكين، فقد قمنا بإطلاق حملتنا الترويجية الجديدة للبرودباند المنزلي والتي تعد أكبر حملة سحوبات في تاريخ الشركة على الاطلاق وهي تفتح المجال للمشتركين الحالين والجدد للحصول على فرصة الفوز بفيلا في ديار المحرق في أوائل عام 2023."

وأضاف بقوله: "كما عمدت الشركات الرقمية التابعة لـ Beyon إلى ترسيخ وجودها في السوق عن طريق التعاون مع مؤسسات رائدة في البحرين، ونتوقع أن نشهد زيادة في الإيرادات التابعة لعملياتنا الرقمية في المستقبل."

واختتم قائلًا: "أود أن أعرب عن خالص تقديري لفريق العمل وأن أشجعهم على الاستمرار على الوتيرة ذاتها من أجل تنفيذ خطط أعمالنا الطموحة للنصف الثاني من عام 2022."

يتوفر هذا البيان الصحفي إلى جانب بيان النتائج المالية الكاملة على الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين والموقع الإلكتروني لشركة بتلكو www.batelco.com

#بياناتشركات

- انتهى -