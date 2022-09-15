سيّتم إفتتاح مشاريع جديدة في الكويت والعُلا وروما بعد تبليسي وإسطنبول والعلامة التجارية الرائدة للجيلاتو في الرياض

دبي: في أعقاب الافتتاح الذي حظي بثناء واستحسان كبير لفندق ذا هاوس هوتيل أولد تبليسي في يوليو من هذا العام، تسعى شركة كيرتن للضيافة المشغل العصريّ المتعددة الخدمات والتي تلتزم بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمية إلى التقدم والتميّز والتطوير، حيث أنها تملك أكثر من 40 مشروعاً تحمل أهدافاً مختلفة في جميع أنحاء العالم و12 علامة تجارية عصرية في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة رابطة الدول المستقلة.

من الآن وحتى نهاية عام 2022، ستفتتح شركة كيرتن للضيافة كل شهر مشروعاً هادفاً جديداً بحيث تضع الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمية ودعم المجتمعات على رأس أولوياتها، فكل افتتاح يهدف إلى إحداث تأثير إيجابي طويل المدى على المجتمع. كما ستشمل الافتتاحات المرتقبة فنادق في الكويت والعُلا وروما، وسيتبعها افتتاح جديد في مراكش في وقت لاحق من هذا العام.

تركّز شركة كيرتن للضيافة على ربط الزوّار والمقيمين من خلال التعاون الفعّال مع مشاريع العلامات التجارية الخاصة بالمأكولات والمشروبات، والترفيه، والفن، والصحة والسلامة العامة. حيث إن هدف كيرتن أكثر من مجرد افتتاح فندق أو مطعم، بل بناء وجهات فريدة تحاكي وتركّز على المجتمع وتجمع بين العمل والترفيه لخلق مشاريع صغيرة نابضة بالحياة.

تؤمن مارلوس نيبنبيرج الرئيس التنفيذي لشركة كيرتن للضيافة بأن خطة التطوير الفعّالة للعلامة التجارية ستحقق فوائد جمّة لكل من الزوّار والمستثمرين.

وقالت نيبنبيرج: "بتقدمنا ونمونا المتزايد، فإننا نعمل على دعم المجتمعات وتوفير فرص العمل فيها، وتوظيف السكان المحليين وخلق فرص لمن يبحثون عن التطوير الوظيفي. كما نقوم أيضاً بدعم الأنشطة التجارية من خلال الاستثمار المحلي حيثُما أمكن ذلك ". ثم أضافت: "يسعى الكثير من المطورين إلى التواصل المثمر مع المشغلين للنظر في إنشاء مشروع لا يجلب عائد استثمار طويل الأجل فحسب، بل ربط أيضا المناطق المجاورة من خلال مشاريع متعددة الخدمات تؤدي إلى إقبال مستمر. ونحن كشركة كيرتن للضيافة في مكاننا الصحيح لنتقدم أكثر في مثل هذه المشاريع التي تحمل اهداف مميزة".

مجموعة العلامات التجارية الخاصة بالضيافة التي تركّز على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمية:

تضم شركة كيرتن للضيافة حالياً مجموعة من العلامات التجارية المختلفة بما فيها:

• ذا هاوس هوتيلز: وهي عقارات فاخرة ومريحة في مواقع رئيسية مهمة تجمع بين العناصر الثّقافية والأنماط الكلاسيكية والمعاصرة، ولها وجهات فريدة مصممة خصيصاً لمحاكاة المجتمع. تم افتتاح ذا هاوس هوتيل سيتي يارد في جدة، وهو فندق عصريّ مفعم بالحياة ومصمم بمثالية ودقّة عالية، ويقدّم المأكولات والمشروبات الرائجة في المدينة. بالإضافة الى افتتاح ذا هاوس هوتيل أولد تبليسي بيت التاجر التقليدي الذي تم ترميمه في القلب التاريخي لعاصمة جورجيا، حيث تحتوي كل غرفة فيه على جداريات مرسومة يدوياً بحرفية عالية من قِبل الفنانة موسيا قبوريا. كما سيكون هناك مشاريع قريبة قادمة في كل من مصر والكويت وتركيا.

• فنادق كلاود 7: علامة تجارية حديثة تركّز على التصاميم الدقيقة الغنية بالألوان بمفهوم مختلف للفنادق ومصممة خصيصاً للباحثين عن التميّز. كما تتّميز بإمكانية تسجيل الوصول المسبق، والردهات التي تعمل كمراكز اجتماعية، والأطعمة الصحية السريعة، والمتاجر التي تبيع المنتجات المحلية، والتي تمثّل جزءاً بسيطاً من مميزات كلاود 7 التي تجعلها أكثر من مجرد فنادق متوسطة الحجم. وتتواجد فنادق كلاود 7حالياً في أيلة في العقبة في الأردن، وستاي سو باي كلاود 7 في حي بومونتي بإسطنبول، اضافة إلى مشاريع قادمة في مواقع مهمة في مصر وإيطاليا والأردن والإمارات العربية المتحدة.

• مساكن ذا هاوس وكلاود 7: تضم العلامتان التجاريتان ذا هاوس وكلاود 7 مساكن وشققاً مخدومة للإقامات القصيرة أو طويلة الأمد، والتي تربط الزوّار بالمجتمع المحلي من خلال المساحات المشتركة والتعاون مع العلامات التجارية وأماكن تناول الطعام الرائعة. كما أن هنالك ما يقدمونه للمستثمرين أيضاً من عائدات العلامات التجارية والخدمات المتكاملة وإدارة المرافق بأسعار بيع ممتازة.

• نكهتي: تم افتتاح العلامة التجارية العالمية الجديدة "نكهتي "في شهر أغسطس في الرياض التابعة لشركة كيرتن للضيافة، وهي تُعنى بتحضير الجيلاتو الممتاز بنكهات مدهشة وأصناف مميّزة مستوحاة من المناطق سعودية وبنفس الوقت تحمل هدفاً آخر. تُمثّل نكهتي الفرصة الأفضل لدعم وتمكين نمو روّاد الاعمال السعوديين ومساعدتهم في بدء أعمالهم. كما سيكون هناك أحجام مختلفة من المتاجر من حجم عربة طعامٍ متنقلة إلى متجر كبير مجهز بالكامل.

• اوسبيس: توفر اوسبيس بيئة عمل أساسها التعاون والتواصل الفعّال لكل المشاريع السكنية التابعة لشركة كيرتن للضيافة، لتحل محل غرف الاجتماعات ومراكز الأعمال التقليدية. كما تم انشاء مساحات فارغة مناسبة للفعاليات والاحداث الاجتماعية لمن يفضّلون أن يكونوا جزءاً من الحدث. ومواكبةً لمستقبل سوق العمل، وفّرت اوسبيس أماكن مميزة ومريحة لإنجاز الأعمال. كما سيكون هناك افتتاحات قريبة في جدة وتبليسي.

خطط تطوير هادفة

تشمل الخطة القادمة لشركة كيرتن للضيافة على إفتتاح عشرة مشاريع في الأشهر الثمانية المقبلة، وعلى عشرة تعاقدات إضافية قيد التنفيذ، وما مجموعه أكثر من 45 مشروعاً قيد التطوير. كما ستتوسع كيرتن بمشاريع قادمة جديدة في مصر وجورجيا وإيطاليا والأردن والمغرب والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وتتراوح من مشاريع عمرانية إلى منتجعات في مواقع مألوفة وناشئة.

ترتكز الكثير من اهداف كيرتن للضيافة على أساس مبادرة بالاتحاد نبني عالماً أفضلUBBU وهي مستوحاة من فكرة تأثير الفراشة التي تستند على أن الأعمال الصغيرة وخاصة عندما يقوم بها الكثيرون لديها القدرة على إحداث تغيير عالمي كبير ولها تأثيرها الطويل على البيئة المحيطة. لهذا، فإن فلسفة UBBU ترتقي بنا للأعلى وتشحذ هممنا لإنجاز مشاريعنا. ومن أُولى خطواتنا تعيين الموظفين المحليين واستخدام المواد المحلية، واتخاذ قرارات حول دعم القضايا الاجتماعية، وخلق فرص للفنانين والحرفيين المحليين، وإجراء تعديلات بسيطة على أنظمة التدفئة والمياه وتنقية الهواء، فإن UBBU هي ركيزة كل مشروع وحتى إكماله على أتم وجه.

تقول نيبنبيرج: "إن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمية هي أساس عمل كيرتن للضيافة". وتضيف أيضاً: "إنها قوتنا الدافعة وراء كل عمل نقوم به، من المستوى الاجتماعي إلى المستوى البيئي. ونتشارك مع فريقنا شغفنا وإيماننا بUBBU، وهي حافز كافٍ لإحداث تغيرات إيجابية على مشاريعنا التي نقوم بها ".

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