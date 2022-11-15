الشركة تستعرض السبل المتاحة أمام الشركات لتعزيز إنتاجيتها وربحيتها وكفاءتها من خلال الاستثمار في الحلول الأمنية المتطورة

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة سيسكو عن عزمها المشاركة في فعالية بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا 2022 التي تنطلق في العاصمة السعودية الرياض بين يومي 15 و17 نوفمبر 2022، ويشارك في تنظيمها الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، لاستعراض الأساليب التي تتيح للشركات في المملكة العربية السعودية تعزيز الحماية الأمنية في أماكن العمل مع استمرار التوجه نحو أنماط العمل الهجين.

ويحظى الحضور بفرصة الاطلاع على رؤية سيسكو حول السبل المتاحة لتعزيز إنتاجية القوى العاملة ومستويات الحماية الأمنية في مختلف بيئات العمل، في الوقت الذي ساهم فيه التوجه طويل الأمد إلى أنماط العمل الهجين والتطور المتزايد للهجمات الإلكترونية في زيادة الوعي بالتهديدات السيبرانية المحتملة ضد منشآت البنية التحتية الحيوية والشركات والمؤسسات. ويتعين على الشركات اليوم التركيز على تحقيق المرونة الأمنية، بما يضمن لهم سلامة أعمالهم وقدرتهم على مواجهة التهديدات غير المتوقعة والنهوض مجدداً أكثر قوة.

وتعليقاً على الموضوع، قال فادي يونس، رئيس الأمن السيبراني لدى سيسكو في الشرق الأوسط وأفريقيا وقسم مزودي الخدمات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "تتزايد أهمية سعي صناع القرار في مجال تقنية المعلومات إلى تحقيق المرونة الأمنية وتعزيز سلامة أعمالهم والتصدي للتهديدات والنهوض مجدداً أكثر قوة. وتمنح فعالية بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا قادة القطاع منصةً استراتيجيةً لمناقشة التوجهات المستقبلية في قطاع الأمن السيبراني ومواكبتها. ونعتقد في سيسكو بقدرة المؤسسات على تعزيز ربحيتها عند الاستثمار في النوع الصحيح من الحلول الأمنية".

ويتواجد جناح سيسكو في المنصة H3. B30، حيث تسلط الضوء على الابتكارات الرئيسية التالية ضمن محفظتها الأمنية:

أنظمة أمان الثقة الصفرية

تشكل البيئات متعددة السحابات وضعف الشفافية والتهديدات السيبرانية دائمة التطور واقعاً جديداً تعجز النماذج الأمنية القديمة عن مواكبته. ويفسح التوجه العالمي نحو أنماط العمل الهجين المجال لأي شخص أن يصبح تهديداً داخلياً لمؤسسته. ويمكن لأنظمة أمان الثقة الصفرية مساعدة المؤسسات على حماية سلامة أعمالهم من خلال تمكين الوصول إليها بطرق تدعم صد التهديدات الأمنية دون التأثير على تجربة الموظفين.

وأصبحت حلول المصادقة الثنائية غير المعتمدة على كلمات المرور اليوم متاحة للمستخدمين في المملكة العربية السعودية لحماية تطبيقات نظام تسجيل الدخول الموحّد. ويمكن للمستخدمين تسجيل الدخول دون استخدام كلمة مرور عن طريق الاستفادة من المقاييس الحيوية مثل ميزات ويندوز هيلو (Windows Hello) ومستشعر ماك تاتش آي دي (Mac touch ID) والمفاتيح الأمنية. كما أضافت سيسكو تطبيق ديو موبايل كخيار إضافي للمصادقة غير القائمة على كلمات السر، ما يتيح تبسيط عمليات تركيب الحلول ويحد من التكلفة الإجمالية لتطوير الأصول الرقمية للعملاء، كما يساعد على مواكبة جميع احتياجات المستخدمين النهائيين في ظل توقف اعتماد المقاييس الحيوية بعد نموه بقوة لأعوام عدة. وقام 81% من عملاء ديو بتفعيل ميزة المقاييس الحيوية على هواتفهم المحمولة.

أمن الشبكات

أظهرت البيانات عودة الموظفين إلى مكاتبهم وتراجع استخدام مصادقات تسجيل الدخول عن بُعد والتي بلغت أعلى مستوياتها في عام 2020، لتنخفض إلى دون مستويات ما قبل أزمة كوفيد-19 في عام 2022. وأصبحت أنماط العمل الهجين هي الواقع المعتاد الجديد، ما انعكس في تنامي حاجة المؤسسات إلى نظم أمن الشبكات عالية الأداء دون تكبد تكاليف إضافية. وتسعى سيسكو إلى مواكبة احتياجات العملاء من خلال توفير الإضافة الأحدث إلى سلسلة برامج (Secure Firewall 3100)، جدار الحماية الأول من نوعه المصمم خصيصاً لبيئات العمل الهجين. كما يتيح برنامج (Secure Firewall 3105) إضافة مزيد من المكاتب الفرعية وبأسعار مقبولة بالنسبة لمعظم الشركات. ويدعم البرنامج الموظفين العاملين بنظام العمل الهجين من خلال تمكين مزيد من المستخدمين عن بُعد وزيادة سرعة الشبكات الافتراضية الخاصة وأدائها بمقدار 17 ضعف.

الاتصال الآمن

يشعر العملاء بالقلق بشأن تعرض بياناتهم للاختراق في ظل نقل الموارد الحيوية إلى التخزين السحابي، وتتفاقم صعوبة التحدي مع ازدياد عمليات المصادقة على التطبيقات السحابية بنسبة 24% في عام 2022. وتزداد أهمية حماية البيانات في ضوء المخاطر المرتبطة بالمجرمين السيبرانيين، عدا عن المشاكل غير المقصودة التي يسببها المستخدمون عديمو الخبرة؛ لذا تتصدى سيسكو لهذا التحدي عن طريق تحسين حلها الشامل، الذي ترتكز عليه خدمة الوصول الآمن، وتعزيز قدراته في منع فقدان البيانات وتسهيل مهام الإدارة على الفرق الأمنية.

الكشف والاستجابة الأمنية الموسّعة من سيسكو سيكيور

يضمن هذا الحل تزويد الفرق الأمنية بدعم فوري حتى في ظل الافتقار إلى المعايير الموحدة، حيث تتيح منصة سيسكو للفرق التي تمتلك حلول إدارة الأحداث والمعلومات الأمنية أو التنسيق الأمني والأتمتة والاستجابة الاستفادة من هذه المزايا. ويعتمد حل سيسكو سيكيور منهجيةً فريدةً في الكشف والاستجابة الموسعة من خلال ربط مختلف الحلول الأمنية من سيسكو وحلول الجهات الخارجية، وتجميع وربط بيانات التنبيه والقياس عن بُعد ذات الصلة، وتوفير تحليلات قابلة للتطبيق وتوفير إمكانات استجابة فورية.

وتشارك سيسكو في بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا باعتبارها الجهة الراعية الاستراتيجية للفعالية، حيث يلقي لوثار رينر، المدير العام للأمن السيبراني لدى سيسكو في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، كلمةً رئيسيةً في 15 نوفمبر حول موضوع بناء المرونة الأمنية عن طريق أنظمة أمان الثقة الصفرية.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن سيسكو

سيسكو، المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز (NASDAQ: CSCO)، هي شركة رائدة عالمياً في مجال التقنيات الداعمة للإنترنت. وتأتي سيسكو بالإمكانات الجديدة عبر إعادة تصورها لتطبيقاتكم وتأمين بياناتكم وتحويل البنية التحتية لديكم وتمكين فرقكم من أجل بناء مستقبل شامل حول العالم. اكتشفوا المزيد عبر غرفة الأخبار وتابعونا عبر حساب @Cisco على تويتر.

سيسكو وشعارها هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة سيسكو و/أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. يمكنكم الاطلاع على قائمة علامات سيسكو التجارية في: www.cisco.com/go/trademarks. العلامات التجارية للأطراف الثالثة المذكورة هي ملك لأصحابها المعنيين. ولا يعني استخدام كلمة "شريك" وجود علاقة شراكة بين سيسكو وأي شركة أخرى.