كرمت شركة "كونتكت للتطوير العقارى" عدد كبير من الشركات العقاريه في السوق المصري خلال الإحتفالية التي أقيمت خلال حفلها السنوي في دبي .



وأعربت شركة " كونكورد لاداره المشروعات والتطوير العقارى " برئاسة المهندس محمد حماد رئيس مجلس الإدارة عن تقديرها لشركاء النجاح وشركة كونتكت للتطوير العقاري وكل القائمين على تكريم الفائزين والحضور من الشركات المصرية ، مؤكدا أن شركة كونكورد لاداره المشروعات كانت ضمن أول 3 شركات مصرية تم تكريمهم في دبي .



وأكد المهندس محمد حماد رئيس " كونكورد لإدارة المشروعات والتطوير العقارى" أن الاحتفالية والتكريم تأتي تكريسا لدور الشركات العقارية المصرية ودعم شركاء النجاح مع كونتكت للتطوير العقاري في إطار برامجها و انطلاقا من فلسفة" كونتكت" الراسخة فى تحسين جميع عناصر المنظومة العقارية داخل السوق العقارى بالإضافة الى خطة الشركة لدعمهم وتشجيعهم للقيام بعملهم بشكل أفضل .



وخلال فاعليات المؤتمر قالت المهندسة نيللي حماد الرئيس التنفيذي لشركة كونكورد لإدارة المشروعات والتطوير العقارى أن السوق العقاري المصري من اقوى الأسواق في المنطقة العربية معربة عن تقدير الشركة لجهود مسؤولي شركة كونتكت في إنجاح أعمال التكريم و علي رأسهم المهندس خالد السيوفى العضو المنتدب بالشركة علي حفاوة الاستقبال والتكريم لشركاء النجاح والوساطة العقارية وهذا ما تعهد بة كونتكت للتطوير العقاري دائما في التأكيد فلسفه راسخة لدى الشركة بأن شركاء النجاح من اهم عوامل نجاح الشركة والدافع الأساسى وراء اتاحة خدمات جديدة للعملاء مؤكدة أن شركة " كونتكت " تمتلك مجموعة من الشركاء القادرين على تحقيق اهداف الشركة والوفاء بمتطلبات العملاء ونحن في كونكورد لاداره المشروعات والتطوير العقارى ستكون دائما علي العهد بالوفاء بكل المتطلبات مع العملاء دائما .



جدير بالذكر أن شركة "كونتكت للتطوير العقارى" أقامت أول برنامج مكافأت لشركاء النجاح باجتماعها السنوى فى دبى وذلك بحضور الدكتور احمد فكرى رئيس مجلس الادارة والمهندس خالد السيوفى العضو المنتدب وعدد من قيادات الشركة وتم تكريم شركة كونكورد لاداره المشروعات والتطوير العقارى علي رأس الشركات العقارية المصرية المشاركه .



وخلال فاعليات التكريم أثني مسئولي شركة كونتكت للتطوير العقاري على جهود الشركاء المتميزين خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن ولائهم للشركة ,وسعيهم لتلبية رغبات ما يحتاجة العميل فى السوق العقارى خاصة, وان شركة "كونتكت" , تهدف فى الاساس إلى تحقيق المعادلة الصعبة وهى ثقة عملائها بتقديم خدمات متميزة بأسعار تنافسية وتحقيق استراتيجية الشركة للنمو وريادة السوق العقارى.

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