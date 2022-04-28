سجلت الشركة خلال الربع الأول من العام أداءً تشغيلياً ومالياً قوياً بارتفاع صافي ربحها بنسبة 21٪

دبي الامارات العربية المتحدة - أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع ("EITC") عن نتائجها المالية للربع الأول من العام 2022 والمنتهي بتاريخ 31 مارس 2022، مسجلةً نمواً في الإيرادات بنسبة 8.5٪ لتصل إلى 3.1 مليار درهم نتيجة استمرار الطلب على خدمات النطاق العريض والهاتف المتحرك. ونمت أرباح الشركة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 13.3٪ لتصل إلى 1.3 مليار درهم إماراتي بفضل ارتفاع إيرادات الخدمات. وارتفع صافي أرباح الشركة خلال الربع الأول بنسبة 21٪ إلى 311 مليون درهم إماراتي، بينما سجل التدفق النقدي الحر من العمليات التشغيلية نمواً بنسبة 75٪ ليصل إلى 964 مليون درهم إماراتي بفضل ارتفاع الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وبدء عودة النفقات الرأسمالية إلى مسارها الطبيعي بعد عامين متتاليين من ارتفاع الكثافة الرأسمالية.

أبرز النتائج التشغيلية

• ساهمت المبادرات التجارية في تعزيز نمو قاعدة عملاء الهاتف المتحرك بنسبة 10.4٪، حيث أنهت الشركة الربع الأول بقاعدة مشتركين في خدمات الهاتف المتحرك بلغت 7.5 مليون مشترك ويعود ذلك إلى الزيادة الملحوظة في صافي المشتركين الجدد في شريحتي عملاء خدمات الدفع الآجل والمسبق. وتمكنت الشركة للربع الثالث على التوالي من تسجيل نمو ملحوظ في صافي المشتركين الجدد في شريحة عملاء خدمات الدفع الآجل التي بلغت 1.4 مليون مشترك. بينما نمت شريحة عملاء خدمات الدفع المسبق إلى 6.1 مليون مشترك بفضل العروض المتنوعة للخدمات واستمرار التعافي الملحوظ في الأنشطة السياحية وبيئة الأعمال.

• حافظت عروض خدمات النطاق العريض على خصائصها ومزاياها الجاذبة للعملاء، حيث نجحت الشركة في جذب 48000 مشترك جديد (مقارنة بـ 13000 مشترك في الربع الأول من العام 2021) وأنهت الشركة الربع الأول بقاعدة مشتركين في خدمات النطاق العريض بلغت 439000 مشترك بزيادة بنسبة 76.7٪ على أساس سنوي. ويرجع هذا الأداء القوي إلى المبادرات التجارية المستمرة عبر فئات المنتجات المختلفة إلى جانب التنفيذ الدقيق لاستراتيجية خدمات النطاق العريض.

أبرز النتائج المالية

• سجلت الشركة خلال الربع الأول نمواً في إيراداتها بنسبة 8.5٪ لتصل إلى 3,128 مليون درهم إماراتي، وقد واصلت إيرادات خدمات الهاتف المتحرك انتعاشها مسجلةً نمواً بنسبة 6.9٪ لتصل إلى 1,402 مليون درهم إماراتي، بينما بلغت إيرادات مبيعات الأجهزة المتحركة 216 مليون درهم إماراتي. وارتفعت إيرادات خدمات الهاتف الثابت بنسبة 22.8٪ لتصل إلى 815 مليون درهم نتيجة الطلب المستمر من جانب العملاء من الأفراد والمؤسسات. وبشكل إجمالي، ارتفعت إيرادات الخدمات بنسبة 12.2٪ لتصل إلى 2,217 مليون درهم إماراتي.

• ارتفعت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 13.3٪ على أساس سنوي لتصل إلى 1,269 مليون درهم إماراتي. ويعود هذا التحسن الملحوظ في الأرباح بشكل أساسي إلى ارتفاع إيرادات الخدمات. وبفضل الربحية العالية لخدمات الهاتف المتحرك والثابت، فقد توسعت هوامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بواقع 170 نقطة لتصل إلى 40.6٪.

• سجل صافي ربح الشركة خلال الربع الأول نمواً بنسبة 21٪ ليصل إلى 311 مليون درهم، وقد تم تعويض تأثير ارتفاع الأرباح جزئياً، بزيادة رسوم الامتياز وارتفاع رسوم الإهلاك الناتجة عن استثمارات الشركة في البنية التحتية.

• استقرت النفقات الرأسمالية للشركة عند 305 مليون درهم بكثافة رأس مالية بلغت 9.7٪، ويعكس هذا الاستقرار الطبيعة الموسمية، حيث أن معظم النفقات الرأسمالية يتم ضخها عادةً في النصف الثاني من العام. وقد شهد الربع الأول عودة النفقات الرأسمالية إلى مسارها الطبيعي بعد عامين متتاليين من ارتفاع الكثافة الرأسمالية.

• ارتفع التدفق النقدي الحر من العمليات التشغيلية بنسبة 75٪ ليصل إلى 964 مليون درهم إماراتي، ويعود هذا الارتفاع إلى تحسن الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بالإضافة إلى انخفاض النفقات الرأسمالية.

ملخص النتائج المالية

مليون درهم الربع الأول 2021 الربع الأول 2022 التغيير

الإيرادات 2,883 3,128 8.5% الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1,120 1,269 13,3% الهامش 38.8% 40.6% 1.7% صافي الربح 257 311 21.0% النفقات الرأسمالية -569 -305 -46.5% الكثافة الرأسمالية 19.7% 9.7% -10.0% التدفق النقدي الحر من العمليات التشغيلية 551 964 75.0% الهامش 19.1% 30.8%

وتعليقاً على النتائج المالية، قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة:

"تؤكد نتائجنا المالية للربع الأول من عام 2022 استمرار عملياتنا في العودة إلى مسار التعافي والتخلص تدريجياً من التأثيرات التي خلّفتها جائحة كوفيد – 19، حيث نواصل ملاحظة الانتعاش الواضح على صعيد تنقل الأفراد والتحسن العام في البيئة الاقتصادية. وقد تمكنا خلال الربع الأول من العام من تسريع جهودنا لتوسيع نطاق محفظتنا المبتكرة من المنتجات والخدمات وتوفيرها لمختلف فئات عملائنا إلى جانب التنفيذ الدقيق لاستراتيجة التحول في الشركة. وقد مكنتنا استثمارتنا الضخمة في البنية التحتية من دفع عجلة الابتكار في خدماتنا وإثراء تجارب عملائنا، والأهم من ذلك، أن تلك الاستثمارات ساهمت في إرساء أسس متينة لمزيد من الأداء القوي مستقبلاً".

وأضاف الحساوي: "إضافة إلى ذلك، يبرهن أداء عملياتنا خلال الربع الأول على نجاح استراتيجياتنا التي وضعناها خلال الفترة الماضية، حيث يواصل فريقنا التركيز على تعزيز مسارات النمو وإعادة تنشيط عملياتنا الأساسية في مجال خدمات الهاتف المتحرك والثابت مع متابعة عمليات تحديث بنيتنا التحتية. وسنعمل على مواصلة تكثيف جهودنا للحفاظ على هذا الزخم التجاري الإيجابي خلال العام 2022".

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نبذة عن شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع

تأسست شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة في عام 2005، لتكون ثاني مشغل خدمات اتصال مرخص له في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعمل تحت مظلة الشركة علامتين تجاريتين هما دو (التي أُطلقت عملياتها في عام 2007)، وفيرجن موبايل، التي تُعد أول خدمة رقمية متكاملة على مستوى المنطقة (وبدأت عملياتها في السوق في شهر سبتمبر عام 2017).

أسهم شركتنا مدرجة ومطروحة للتداول في سوق دبي المالي تحت اسم "DU" (بلومبيرغ DU UH، ريفينيتيف DU.DU). ومساهمونا الأساسيون هم هيئات وجهات مرتبطة بالحكومة (جهاز الإمارات للاستثمار 50.12٪، الإمارات الدولية للاتصالات 19.7٪، المعمورة العالمية المتنوعة القابضة ش.م.ع 10.06٪).

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