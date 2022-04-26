ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 79٪ وبلغ 535 مليون ريال قطري

الدوحة ، قطر: أعلنت شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي ش.م.ع.ق ، الشركة القطرية الرائدة في مجال التأمين االصحي (QSE: QLMI) ، اليوم عن نتائج قوية للربع الأول من عام 2022. وكان أبرز الإنجازات هو النمو في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 79٪ والذي بلغ 535 مليون ريال قطري مقارنة بـ 300 مليون ريال قطري في الربع الأول من عام 2021. وتعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى استحواذ الشركة على بعض الحسابات الكبيرة والاستراتيجية التي عززت مكانة الشركة المهيمنة في قطاع التأمين الصحي.

شهد صافي الربح نموًا بنسبة 10٪ لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022 واستقر عند 27.6 مليون ريال قطري مقابل 25 مليون ريال قطري في 31 مارس 2021. وبلغت ربحية السهم 0.08 ريال قطري لكل سهم مقارنة بـ 0.07 ريال قطري لنفس الفترة من العام السابق.

وقد صرح الشيخ سعود بن خالد بن حمد آل ثاني ، رئيس مجلس إدارة شركة كيو إل إم "لا تزال ظروف السوق تشكل بيئة مليئة بالتحديات من حيث الأسعار والمنافسة. ومع ذلك ، فإن الشركة مع جميع إمكانياتها الداخلية ، والبنية التحتية القوية إلى جانب فريق من ذوي الخبرة المهنية، تتمتع بوضع فريد لمواجهة مثل هذه الظروف بنجاح وتقديم أداء قوي بما يتماشى مع توقعات المساهمين".

كما نما صافي الاستثمار والإيرادات الأخرى بنسبة 64٪ خلال الربع الأول من عام 2022 مقارنة بـ 9.6 مليون ريال قطري في الربع الأول من عام 2021.

وتعليقًا على ذلك ، قال الرئيس التنفيذي لشركة كيو إل إم، السيد فهد محمد السويدي: “نركز هذا العام على توسيع نطاق البنية التحتية والعمليات الخاصة بتأمينات الأفراد من أجل نشر الوعي وانشاء منتجات جديدة وسوق مختلف للتأمين الصحي والتأمينات على الحياة والاستفادة من الفرص غير المستغلة في هذا القطاع"

شركة كيو إل إم هي شركة عامة مدرجة متخصصة في حلول التأمين على الحياة والتأمين الصحي وتهدف إلى تقديم أفضل خدمة في فئتها لعملائها ، مع عرض قيمة متميزة. تتمثل رؤية الشركة في تقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة باستمرار، من خلال أن تصبح شريك الرعاية الصحية الأكثر ثقة في قطر وخارجها، متبعةً مسار النجاح المستمر في التأمين الصحي.

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