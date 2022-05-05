القائمة تضم سيدات أعمال من 18 جنسية مختلفة، تتصدرهن المصريات بـ11 سيدة، ثم اللبنانيات بـ4 سيدات.

قطاع التكنولوجيا المالية يهيمن على قائمة "20 سيدة صنعن علامات تجارية تكنولوجية شرق أوسطية 2022" بـ5 سيدات أعمال، يليه قطاع الخدمات اللوجستية بـ3 سيدات، ثم قطاعا التجارة الإلكترونية وتداول العملات المشفرة بسيدتين لكل منهما.

دبي: كشفت فوربس الشرق الأوسط عن قائمتها السنوية للعام الرابع على التوالي "سيدات صنعن علامات تجارية شرق أوسطية لعام 2022" للتركيز على سيدات الأعمال اللاتي أسسن العلامات التجارية الأكثر نجاحاً في المنطقة. وتضم القائمة 30 سيدة صنعن عـلامات تجارية شرق أوسطية، في قطاعات الموضة والأزياء والجمال وغيرها، فضلًا عن 20 سيدة صنعن علامات تجارية تكنولوجية شرق أوسطية.

تضم قائمة "30 سيدة صنعن علامات تجارية شـرق أوسطية 2022" سيدات الأعمال عبر مختلف الفئات، بما في ذلك الإكسسوارات ومنتجات العناية بالأطفال، والجمال والأزياء والأحذية، والمجوهرات والعطور.

اعتمدت القائمة على معايير محددة منها: المشاهير الذين دعموا العلامة التجارية، وعدد المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدد الدول التي تنشط فيها العلامة التجارية، والتغطية الإعلامية. وللعام الرابع على التوالي، تصدرت القائمة هدى قطان، الشريك المؤسس للعلامة التجارية (Huda Beauty). وفي عام 2021، صنفت فوربس أميركا رائدة الأعمال في قطاع التجميل، ضمن قائمة أغنى السيدات العصاميات في أميركا، مع صافي ثروة قدرها 490 مليون دولار في 8 أبريل/ نيسان 2021.

تتبعها في المركز الثاني عزة فهمي، وأمينة وفاطمة غالي، ثم منى قطان، مؤسسة العلامة التجارية (KAYALI) في المركز الثالث. تليها ريان السليماني الرئيسة التنفيذية لعلامة (Atelier Zuhra) في المركز الرابع، ومصممة الأحذية أندريا وازن في المركز الخامس.

فيما انطلقت العلامات التجارية المصنفة في القائمة، من 6 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتصدرها دولة الإمارات بـ13 علامة تجارية، تليها مصر بـ8 علامات، ثم لبنان بـ5 علامات. كذلك تضم القائمة سيدات أعمال من 18 جنسية مختلفة، تتصدرهن المصريات بـ11 سيدة، ثم اللبنانيات بـ4 سيدات. ويهيمن قطاع الموضة والأزياء على القائمة بواقع 13 علامة تجارية، يليه قطاع التجميل بـ7 علامات، ثم المجوهرات بـ5 علامات.

أما عن قائمة "20 سيدة صنعن علامات تجارية تكنولوجية شرق أوسطية 2022"، فقد أضيفت معايير أخرى، منها: حجم جولات التمويل والإيرادات. وقد تصدرت القائمة ريتا هوانغ زهين، الشريك المؤسس لشركة الخدمات اللوجستية (iMile) التي جمعت تمويلًا قيمته 40 مليون دولار في جولة تمويلية من الفئة (أ) في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، ليصل إجمالي تمويلاتها إلى 50 مليون دولار منذ تأسيسها، مما جعلها تاسع أكثر شركة ناشئة تمويًلا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2021.

كما انضمت منى عطايا ولينا خليل، مؤسستا شركة (Mumzworld) إلى قائمة العام أيضًا لتحلا في المركز الثاني، بعد أن جذبت منصتهم أنظار المستثمرين الإقليمين و استحواذ مجموعة تمر على الشركة في يونيو/حزيران 2021. في حين تشمل قائمة أقوى 5 سيدات ضمن هذا التصنيف، ندين مزهر التي شاركت في تأسيس (Sarwa) وأمبرين موسى التي أسست منصة "سـوق المال" وفاطمة الشناوي التي شاركت في تأسيس (Khazna) ضمن قطاع التكنولوجيا المالية.

يضم التصنيف مجموعة متنوعة من السيدات من 17 جنسية مختلفة، يعملن في 13 قطاعًا. بينما تتصدر الأردنيات بواقع 3 سيدات ثم السعوديات والبريطانيات بسيدتين لكل منهما. ويهيمن قطاع التكنولوجيا المالية بواقع 5 علامات تجارية، يليه الخدمات اللوجستية بـ3 علامات، ثم قطاعا التجارة الإلكترونية وتداول العملات المشفرة بسيدتين لكل منهما. كذلك تنشط أعمال الشركات المصنفة ضمن القائمة في الإمـارات، من خلال 13 علامة تجارية، تليها مصر والسعودية بعلامتين تجاريتين لكل منهما.

أقوى 5 سيدات صنعن علامات تجارية شرق أوسطية لعام 2022

1- هدى قطان

العلامة التجارية: Huda Beauty ; WISHFUL

القطاع: التجميل

تاريخ التأسيس: 2013,2020

الجنسية: عراقية أميركية

المقر الرئيسي: الإمارات

2- عزة فهمي، أمينة وفاطمة غالي

العلامة التجارية: Azza Fahmy Jewellery

القطاع: المجوهرات

تاريخ التأسيس: 1969

الجنسية: مصريات

المقر الرئيسي: مصر

3- منى قطان

العلامة التجارية: KAYALI; Huda Beauty

القطاع: التجميل؛ العطور

تاريخ التأسيس: 2013;2018

الجنسية: عراقية أميركية

المقر الرئيسي: الإمارات

4- ريان السليماني

العلامة التجارية: Atelier Zuhra

القطاع: الموضة والأزياء

تاريخ التأسيس: 2015

الجنسية: عمانية

المقر الرئيسي: الإمارات وعمان

5- أندريا وازن

العلامة التجارية: Andrea Wazen

القطاع: الأحذية

تاريخ التأسيس: 2013

الجنسية: لبنانية

المقر الرئيسي: لبنان

أقوى 5 سيدات صنعن علامات تجارية تكنولوجية شرق أوسطية لعام 2022

1- ريتا هوانغ زهين

العلامة التجارية: iMile Delivery Services

القطاع: الخدمات اللوجستية

تاريخ التأسيس: 2017

الجنسية: صينية

المقر الرئيسي: الإمارات

2- منى عطايا ولينا خليل

العلامة التجارية: Mumzworld

القطاع: التجارة الإلكترونية

تاريخ التأسيس: 2011

الجنسية: فلسطينية، بريطانية

المقر الرئيسي: الإمارات

3- ندين مزهر

العلامة التجارية: Sarwa

القطاع: التكنولوجيا المالية

تاريخ التأسيس: 2017

الجنسية: لبنانية

المقر الرئيسي: الإمارات

4- أمبرين موسى

العلامة التجارية: Souqalmal

القطاع: التكنولوجيا المالية

تاريخ التأسيس: 2012

الجنسية: موريشيوس

المقر الرئيسي: الإمارات

5- فاطمة الشناوي

العلامة التجارية: Khazna

القطاع: التكنولوجيا المالية

تاريخ التأسيس: 2019

الجنسية: مصرية

المقر الرئيسي: مصر

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