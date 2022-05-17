مسقط- أعلن البنك الأهلي عن تحقيق نمو قوي انعكس من خلال النتائج الإيجابية التي حققها خلال الربع الأول من العام 2022. يأتي ذلك نتيجة سعيه المتواصل نحو التركيز على التميز في خدمة العملاء من خلال التوسع الإستراتيجي في شبكة فروعه وتنفيذ الخطط المتعلقة بتنويع محفظة منتجاته المصرفية.

فقد شهد البنك ارتفاعا في إجمالي الأصول بنسبة 12.2٪ حتى نهاية مارس 2022، لتبلغ 3,166.6 مليون ريال عماني، كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 11.9٪ لتصل إلى 2,180.1 مليون ريال عماني مقارنة مع نفس الفترة من عام 2021. وفيما يتعلق بصافي القروض والسلفيات والتمويل وصافي، فقد حققت نموا بنسبة 7.1٪ لتصل إلى 2,435.9 مليون ريال عماني، وارتفعت الإيرادات التشغيلية للبنك بنسبة 13.7٪ في المائة لتصل إلى 22.3 مليون ريال عماني حتى نهاية مارس 2022، وارتفعت المصروفات التشغيلية للبنك بنسبة 19.6٪ في المائة. كما حقق البنك نموا في أرباحه خلال هذه الفترة بنسبة 18.4٪ لتصل إلى 7.52 مليون ريال عماني.

و في تعليقه حول أداء البنك القوي واستراتيجيته للفترة المقبلة؛ قال الفاضل سعيد بن عبدالله الحاتمي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي: "شكلت الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي أهمية كبيرة للبنك الأهلي من حيث التطورات النوعية التي شهدناها في حجم الأصول والودائع، حيث يواصل البنك إتباع نهجه الحكيم للنمو مع التركيز على الإدارة الجيدة للأصول عالية الجودة والسيولة. علاوة على ذلك، شهدنا نموا في قاعة عملائنا وإقبالا متزايدا للمستخدمين منذ إطلاق قنواتنا ومنصاتنا الرقمية عبر الإنترنت، وذلك بفضل التطورات الايجابية المواتية والناتجة عن التحسن الاقتصادي المطرد الذي يشهده العالم والتوجهات الحاصلة نحو التحول الرقمي".

و كجزء من حرصه لتسريع وتيرة المعاملات المصرفية لعملائه من فئة الشركات، قام البنك بتعزيز قنواته الرقمية المتمثلة في "الأهلي نت" و ahliB2B للأعمال بين الشركات و ahliRDC خدمة ايداع الشيكات عن بُعد.

و انسجاما مع جهوده الرامية إلى التحسين المستمر لمستوى جودة الخدمة التي يقدمها لعملائه، أطلق البنك الأهلي برنامج "خدمة العملاء المتميزة" في شهر مارس، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز علاقة البنك مع عملائه الحاليين والجدد من خلال توظيف الأدوات والتقنيات المناسبة لتلبية متطلباتهم بكل كفاءة وفاعلية.

وبفضل حرصه على تعزيز رضا عملائه وإثراء تجربتهم المصرفية تم تكريم البنك الأهلي مؤخرا بجائزة "أقوى علامة تجارية عُمانية" عن فئة الخدمات المصرفية، وذلك خلال أمسية مؤتمر وجوائز عالم الاقتصاد، وتم تكريم البنك أيضا بجائزة "القيادة في تمكين الشباب" المرموقة نظير مبادراته الموجهة نحو الشباب.

لقد انعكس التطور الشامل للبنك الأهلي من خلال تميزه في أدائه التشغيلي وزيادة تنافسيته وتعزيز مكانته في السوق، إلى جانب توسيع شبكة فروعه للوصول إلى العملاء في جميع أنحاء السلطنة. ويلتزم البنك خلال رحلته التنموية في القيام بدور محوري للمساهمة في تطور البلاد ودعم القطاع المصرفي، وبالتالي تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة بشكل عام.

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