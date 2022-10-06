الشركة تسلّط الضوء على خدمتها الجديدة Threat Intelligence Feed التي تمكّن المشتركين من تعزيز دفاعاتهم في وجه التهديدات السيبرانية الحالية والمستقبلية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تعود نوزومي نتووركس، الشركة الرائدة في مجال التقنيات التشغيلية وأمن إنترنت الأشياء، للمشاركة في فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية بهدف تعريف الزوار بنقاط الضعف والثغرات التي يستمر ظهورها بسبب التقارب المتسارع بين أنظمة التقنيات التشغيلية وإنترنت الأشياء في عالم يشهد تحولًا رقميًا مستمرًا. ومن الجدير بالذكر أن أسبوع جيتكس للتقنية سيقام في الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر بمركز دبي المالي العالمي في دولة الإمارات.

وستمثل الفعالية التقنية المتخصصة منصّة تمكّن نوزومي نتووركس من استعراض خدمتها الجديدة لاستقصاء التهديدات Threat Intelligence Feed، والتي صار من الممكن استخدامها مع منصات الأمن السيبراني المزوّدة من طرف ثالث. فهي تقدم تحديثات مستمرة تتضمن البيانات حول عناوين بروتوكول الإنترنت أو المواقع الإلكترونية التي تحتوي روابط خبيثة وتعرض المؤشرات الجديدة على سرقة التواقيع أو مصادر التهديدات أو الوسوم الخبيثة والوسائل والطرق المستخدمة لاختراق الأنظمة. كما توفر التحديثات الأمنية الشاملة لتطبيقات التقنيات التشغيلية وأنظمة التحكم الصناعية من خلال نماذج الاستخدام الجديدة والأدوات التي من شأنها تحسين الإمكانات الدفاعية ضد التهديدات الجديدة والناشئة.

في هذا السياق قال بشير موسى، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وإفريقيا وروسيا: "يعدّ أسبوع جيتكس للتقنية أحد أهم المعارض والفعاليات التكنولوجية في الشرق الأوسط، وتسرّنا العودة إليه بالتزامن مع التطور المستمر في مشهد التهديدات والتحديات الكبيرة التي يتعيّن على المؤسسات التغلب عليها. فالتحول الرقمي يوفر مزايا رائعة وعديدة للمؤسسات ولكنه في الوقت ذاته يجعلها أهدافًا محتملة للهجمات الأمنية من المنطقة والعالم، بما فيها هجمات القراصنة والمجرمون السيبرانيون وبعض الجهات الدولية. إننا متشوقون للمشاركة وعقد النقاشات الاستراتيجية حول الأمن السيبراني للبنية التحتية وللتحاور مع العملاء الحاليين والجدد فيما يخصّ إنترنت الأشياء والتقنيات التشغيلية وتقنية المعلومات، وكيفية تطوير المؤسسات لأطر الأمن وتهيئتها بحيث تخفف من أثر التهديدات الناشئة."

وتتواجد نوزومي نتووركس مع شركائها أوريجون سيستمز وستارلينك، حيث تسلّط الضوء على مجموعتها الكاملة من حلولها المتميزة لأمن التقنيات التشغيلية وإنترنت الأشياء، والمزايا التي يحصل عليها مشغّلو ومالكو البنية التحتية. وقد أشارت بي دبليو سي في تقريرها حول مرئيات الثقة الرقمية 2220 الذي يركّز على الشرق الأوسط إلى أن المؤسسات تدرك ازدياد المخاطر السيبرانية، حيث قالت أكثر من 43% من 3,602 جهة شاركت في الدراسة أنها تتوقع ارتفاعًا في عدد الأحداث التي يتم الإبلاغ عنها العام القادم مقارنة مع العام 2021. وحذّر التقرير من أن هناك مزيدًا من المهاجمين الأكثر تطورًا ممن يستكشفون الجوانب المظلمة من الشبكات والأنظمة للعثور على الثغرات ونقاط الضعف.

يذكر أن المطارات والمركبات الذكية وأتمتة المباني والصناعات الكيماوية والأغذية والخدمات اللوجستية والتصنيع والمدن الذكية والمواصلات والمياه تعدّ من أبرز القطاعات التي تستفيد بشكل متزايد من منصات إنترنت الأشياء وتقنية المعلومات بهدف تحقيق مزيد من الكفاءة وتلبية متطلبات السوق والمستخدمين بفعالية، إلى جانب تخفيض التكاليف. وضمن مسيرة تطورها الرقمي، لا بدّ للمؤسسات من تأمين أصولها الرقمية ضد كافة أشكال التهديدات السيبرانية المحلية والعالمية.

وتماشيًا مع شعار جيتكس لهذا العام "ادخل العالم الرقمي الجديد"، تستعرض نوزومي نتووركس دورها في تيسير ودعم الانتقال إلى الحقبة الرقمية التالية عبر حماية البنية التحتية الحرجة والمؤسسات الصناعية والحكومية من التهديدات السيبرانية الحالية والجديدة.

وأضاف موسى: "كل ما في الحقبة الرقمية التالية يتسم بالذكاء والترابط. وعلى الرغم من سهولة ومزايا ذلك الاتصال، فإن العدد الضخم من المعلومات الحساسة والحيوية المتوفرة في المجال الرقمي وسهولة الوصول إليها تجعل الأفراد والمؤسسات أكثر عرضة للهجمات من أي وقت مضى. واستجابة لتلك التهديدات المستمرة، أعلنّا مؤخرًا عن خدمتنا المتاحة للمشتركين Feed Intelligence Threat والتي يمكن استخدامها خارج منصاتنا Guardian و Vantage أو بشكل مستقلّ عنها إلى جانب المنصات الأمنية من مزودين آخرين. فهي تمكن العملاء عند اشتراكهم من الاستفادة من قناة موحدة لتحديثات استقصاء التهديدات عبر طبقات أخرى من الحلول الأمنية المُحكمة."

واختتم حديثه بالقول: "في ظل وجود أكثر من 57 مليون جهاز للتقنيات التشغيلية وإنترنت الأشياء وتقنية المعلومات تحت حمايتنا المستمرّة، فإن بوسع المؤسسات الاعتماد علينا في تقليل المخاطر والتعقيدات وتعزيز المرونة التشغيلية بفضل حلولنا التي تحقق إمكانات استثنائية لمتابعة الأصول والشبكة والكشف عن التهديدات وتوفير المرئيات الفورية لبيئات التقنية التشغيلية وإنترنت الأشياء."

تجدر الإشارة إلى أن حلول نوزومي تؤمّن اليوم عددًا من كبرى الشركات العالمية، ومنها 9 من أكبر 20 شركة في قطاع النفط والغاز، و7 من أكبر 20 شركة للصناعات الدوائية، و5 من أكبر شركات التعدين، و5 من أكبر مزودي خدمات المرافق حول العالم. كما ترصد الشركة أكثر من 57.2 مليون جهاز للتقنيات التشغيلية وإنترنت الأشياء وتقنية المعلومات حول العالم، وتمكنت من الاحتفاظ بنسبة 100% من عملائها وفقًا لما نشرته Gartner Peer Insights™.

وخلال فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية، يتواجد فريق نوزومي نتووركس من المسؤولين التنفيذيين وخبراء الأمن السيبراني لمشاركة مزيد من المعلومات حول خدمة Threat Intelligence Feed وتقديم العروض التفاعلية لحلول الشركة الأخرى.

#بياناتشركات

- انتهى -

الاتصال بوسائل الإعلام:

سناء اللبابيدي | 6737Mob: +971 50 555 | sana@oakconsulting.biz