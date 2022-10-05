سعياً إلى تعزيز حضورها كشركة سعودية رائدة في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات وإنترنت الأشياء و الأمن السيبراني.

دبي : تعتزم شركة الإلكترونيات المتقدمة، إحدى شركات SAMI ، المشاركة في معرض "جايتكس 2022 جلوبال، وذلك في مركز دبي المالي العالمي خلال الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر الجاري.

وضمن مشاركتها الثامنة عشر في فعاليات المعرض التقني العالمي، تتطلع شركة الإلكترونيات المُتقدّمة إلى تعزيز حضورها كشركة سعودية رائدة في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات, وحلول إنترنت الأشياء، والخدمات السحابية والمدارة، وحلول الأمن السيبراني، والخدمات التقنية.

وفي تعليقٍ له بهذه المناسبة، أعرب المهندس زيـاد المسلّم، الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المُتقدّمة، عن سعادته بالمشاركة في منصة عرض الابتكارات التقنية الأكبر والأكثر تأثيرًا على مستوى المنطقة، مشيراً إلى أن الحدث يشكل فرصةً مهمة للتعرف على أحدث مستجدات قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات والامن السيبراني، وتقديم القدرات والحلول التقنية والرقمية التي تتميز بها شركة الإلكترونيات المُتقدّمة للعالم.

وأكد المهندس المسلّم على الدور البارز الذي تلعبه شركة الإلكترونيات المتقدمة في دعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال التوطين والتحول الرقمي، فضلاً عن نشر التقنيات الذكية، وتسريع النمو التقني والتجاري الوطني، مع الحفاظ على معدل التوطين. وأشار المهندس المسلم إلى أن الشركة قد نفّذت أكثر من 1500 مشروع بنسبة إنجاز 100 %، إذ طورت منهجية متكاملة خاصة Aligned Integrated Methodology لتنفيذ وإدارة المشاريع. وصُنِّفت أول شركة سعودية تحصل على شهادة "نموذج نضج القدرات" CMMI المستوى الخامس من معهد CMMI.

ومن المقرر أن تستعرض شركة الإلكترونيات المُتقدِّمة خلال معرض "جايتكس جلوبال" 2022 العديد من منتجاتها المتقدمة، ومن أبرزها: نظام المواقف الذكية، وحلول المدن الذكية، وإدارة القوى العاملة، و نظام الكشف عن الحرائق، وأنظمة إنترنت الأشياء، والحلول السحابية، والجيل الجديد من الخدمات المدارة، والنطاق السيبراني، وصمام البيانات، ومركز عمليات الأمن السيبراني، ومنصة إدارة أحداث الأمن السيبراني. بالإضافة إلى ذلك، ستستعرض الشركة قدراتها في مجالات التطوير، وإدارة المشاريع، والفحص الطبي السريع.

وتأسست شركة الإلكترونيات المُتقدّمة عام 1988 في مدينة الرياض، وهي شركة رائدة في مجالات الإلكترونيات والتقنية والصناعات، إذ تقوم بتصميم وتطوير وتصنيع وصيانة وإصلاح الأنظمة والمنتجات المتقدمة في قطاعات الدفاع و والفضاء والاتصالات وتقنية المعلومات، والطاقة, والأمن. ويعمل في الشركة أكثر من 2200 موظف، 85 %منهم سعوديون، من بينهم أكثر من 800 مهندس ومهندسة، من ذوي المهارات العالية والمعتمدين للعمل في مختلف المجالات.

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