مجلس الإدارة يوصي بالموافقة على عرض التسوية مع ليمتليس بقيمة 500 مليون درهم نقداً وعقد جمعية عمومية لعرضها على المساهمين

دبي الامارات العربية المتحدة: أعلنت شركة ديار للتطوير ش.م.ع ("ديار")، إحدى شركات التطوير العقاري ومزودي الخدمات العقارية الرائدة في دبي عن نتائجها المالية المرحلية المراجعة وغير المدققة للربع الثالث من العام الجاري، وعن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022.

وكشفت الشركة عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في صافي الأرباح خلال الربع الثالث من عام 2022 (يوليو 2022 إلى سبتمبر 2022) لتصل إلى 36.3 مليون درهم إماراتي مقارنة بـ 8.1 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2021. كما حققت الشركة إيرادات قدرت بـ 207.7 مليون درهم إماراتي خلال الأشهر الثلاث الماضية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي الذي سجلت فيه الشركة إيرادات وصلت إلى 120.7 مليون درهم إماراتي.

ومن ناحية أخرى، بلغ إجمالي أرباح الشركة 103.2 مليون درهم إماراتي لفترة التسعة أشهر الأولى من عام 2022 مسجلة ارتفاعاً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت آنذاك مبلغ 30.8 مليون درهم إماراتي. في حين سجلت الشركة إيرادات خلال الأشهر التسعة الماضية بقيمة 577.2مليون درهم إماراتي مقارنة بـ 418.2مليون درهم إماراتي في الفترة ذاتها من عام 2021.

وتعليقاً على هذه النتائج، قال سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار: "تواصل شركة ’ديار‘ تحقيق إداء مالي قوي من خلال عام 2022 الجاري، وذلك بفضل تقديم خدمات وحلول عقارية ذات قيمة إضافية لعملائنا عبر مختلف القطاعات، الأمر الذي تزامن مع التوجهات الإيجابية التي يسجلها قطاع العقارات في الدولة."

وأضاف القطامي: "مع اقتراب تسليم مرحلتي ’مسك‘ و’نور‘ في مشروع ميدتاون، والنجاحات التي حققها مشروعي ’ريغاليا‘ و’تريا‘ في جذب المزيد من المستثمرين، حيث نجحت الشركة في تحقيق مبيعات بقيمة تزيد عن 1.5 مليار درهم، إلى جانب البدء بتنفيذ التسوية المالية المقترحة مع شركة ’ليمتلس‘، فإننا نتطلع قدماً نحو تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية خلال الربع الرابع من عام 2022."

وأعلنت "ديار" خلال الربع الماضي عن تحقيق تقدّم سريع في أعمال التشييد لمرحلتي "مسك" و"نور" ضمن مشروع ميدتاون، مؤكدةً التزامها بإنهاء أعمال الإنشاء في المرحلة الثالثة والرابعة بحلول نهاية شهر ديسمبر 2022 وبداية عام 2023 على التوالي.

هذا وقد أوصى مجلس إدارة شركة "ديار" خلال اجتماعه الذي عقد يوم الأربعاء الموافق 19 أكتوبر 2022 بالموافقة على عرض التسوية المقدم من شركة ليمتلس بقيمة 500 مليون درهم نقداً، والذي يتضمن سداد مبلغ 200 مليون درهم فور توقيع الاتفاقية، ومبلغ 300 مليون درهم خلال فترة لا تتجاوز 18 شهراً من توقيع الاتفاق بين الشركتين. واقترح المجلس عقد اجتماع جمعية عمومية بتاريخ 21 نوفمبر 2022 لعرض التسوية على مساهمي الشركة للموافقة، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من هيئة الأوراق المالية والسلع.

تجدر الإشارة إلى أن "ديار للتطوير" هي شركة مدرجة في سوق دبي المالي ويمتلك فيها "بنك دبي الإسلامي" حصة الأغلبية، وتعد إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في دبي ولديها وحدات عقارية منتشرة في عدد من المناطق البارزة ونطاقات التوسع العمراني المتميزة في الإمارة. وقد تمكنت "ديار للتطوير" خلال مسيرتها الطويلة من تقديم محفظة شاملة من العقارات التجارية والسكنية التي تتمتع بأعلى مستويات الخدمة والجودة.

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