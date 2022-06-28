مسقط: حازت شركة أطياب للصناعات الغذائية على جائزة "جودة المنتج المتسقة التي تجاوزت توقعات العميل" لمنتجاتها ضمن مؤتمر وجوائز التصنيع ٢٠٢٢، الذي تنظمه المتحدة للخدمات الإعلامية بعنوان "التصنيع الذكي: تعزيز التنافسية والابتكار والتحول"، وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة بفندق شيراتون عمان.

وقد نالت أطياب هذه الجائزة نظير الجودة العالية التي تقدمها عبر أكثر من ٣٠٠ منتج، ومن الجدير بالذكر أن أطياب بدأت مؤخرًا عملياتها التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة التوسع وتواجد الشركة الإقليمي في المنطقة.

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