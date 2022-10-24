• ارتفاع صافي أرباح البنك بنسبة 20٪

الدوحة، قطر - كشف بنك دخان عن نتائجه المالية للربع الثالث من عام 2022، مسجلاً صافي ربح قدره 1.1 مليار ريال قطري، بزيادة بلغت 20٪ مقارنة بـ 900 مليون ريال قطري للربع الثالث من عام 2021.

خلال فترة التسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 7٪ ليسجّل 3.2 مليار ريال قطري، مقابل 2.9 مليار ريال قطري خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وبالنظر إلى نمو الدخل المتزايد إلى جانب إدارة التكاليف بشكل فعّال فإن البنك حافظ على نسبة التكلفة إلى الدخل عند 27.8٪.

بلغ إجمالي أصول بنك دخان 105 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2022 ، بينما بلغ إجمالي أصول التمويل 75 مليار ريال قطري، كما بلغت ودائع العملاء 76 مليار ريال قطري، و بالتالي ضمان نسبة التمويل إلى الودائع عند 97٪ مما يعكس السياسة الحكيمة والفعالة التي ينتهجها البنك في إدارة السيولة.

بلغ إجمالي حقوق المساهمين 14 مليار ريال قطري، واستقر إجمالي معدل كفاية رأس المال عند 18٪ في 30 سبتمبر 2022، مع الإمتثال الكامل لمتطلبات اتفاقية بازل 3 و تعليمات مصرف قطر المركزي.

ارتفعت ربحية السهم بنسبة 14٪ لتصل إلى 1.98 ريال قطري من 1.73 ريال قطري في عام 2021. بلغ العائد على حقوق الملكية الملموسة 12.1٪، بينما بلغ العائد على الأصول الملموسة 1.4٪.

وجدير بالذكر أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أكدت التصنيف الائتماني لبنك دخان عند "A-" مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما أكدت وكالة التصنيف الدولية "موديز" تصنيف البنك عند مستوى "A2/Prime-1" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

بنك دخان يتصدر قطاع المصرفية الرقمية خلال الربع الثالث من عام 2022، قطع بنك دخان شوطًا كبيراً ضمن مساعيه لضمان تمكين عملائه من إنجاز معاملاتهم المصرفية بطريقة أكثر سهولة وسلاسة في تجربة بنكية استثنائية مدعومة بمحفظة متنوعة من الحلول الرقمية. اذ زود البنك عملائه بخدمة Google Pay العاملة عبر منصته الرقمية للدفع (D-Pay)، محققا بذلك جزء من أهداف استراتيجيته للتحول الرقمي الرامي الى تمكين العملاء من إتمام معاملاتهم المصرفية والتسوق في المتاجر أو عبر المواقع والتطبيقات الالكترونية بطريقة سريعة واكثر أمانا عبر استخدام وسائل الدفع المحفوظة في حساباتهم.

الى ذلك، يتصدر بنك دخان اليوم القطاع من خلال تقديماته لسلسة من التطورات الغير مسبوقة، على تطبيقه على الجوال الذي من خلاله يستطيع العملاء متابعة الودائع، حسابات إدارة الثروات، وخدمات حساب العملات الأجنبية. كما أن البنك قد القى قيمة مضافة

على خدماته الرقمية عبر الجوال، حين أطلق منصة D-Pay التي تمنح العملاء قابلية إنجاز عمليات الدفع بسلاسة وبشكل أسهل ، دون الحاجة إلى حمل مبالغ نقدية والبطاقات الائتمانية. وتوّج بنك دخان جهوده بإطلاق أول بطاقة رقمية مسبقة الدفع في قطر "ماستر كارد ديجيتال" من خلال تطبيق الجوال ويفخر أن يكون من ضمن اول البنوك القطرية في اطلاق خدمة Apple Pay في قطر. ومن الإنجازات الاخرى التي تحققت تماشيا مع الرحلة الرقمية الناجحة لبنك دخان، هي إطلاق البنك " راشد"، المساعد الافتراضي الذي يعمل بنظام الذكاء الاصطناعي ويتولى مساعدة العملاء افتراضيا على منصات بنك دخان الرقمية سواء على تطبيق الجوال البنكي أو الموقع الالكتروني للبنك والواتس اب.

وفي السياق ذاته، أطلق بنك دخان المنصة الرقمية للخدمات المصرفية للشركات مع تطبيق الجوال والموقع الالكتروني. وتقدم المنصة سلسلة واسعة من المزايا تُتيح لمدراء الشركات إدارة المستخدمين، معالجة الموافقات المتعددة المستويات والأكثر تعقيداً بموجب تفويضات الشركة، تحميل تفاصيل المعاملات، عرض كشوفات الحسابات لعمليات تحويل الأموال من الحساب الخاص بالشركة، إجراء التحويلات بين أطراف ثالثة بين البنوك وأيضا إجراء التحويلات المحلية والدولية بسلاسة بين الموقع الإلكتروني وتطبيقات الجوال

تقدير مستمر من جهات التقييم العالمية أسفرت مسيرة البنك في التحول الرقمي عن تطورات نوعية في محفظته للخدمات والمنتجات الرقمية ما لفت أنظار جهات ولجان التقييم العالمية. وتقديرا لتميز خدماته وابتكاراته في القطاع المصرفي، سمي بنك دخان "أفضل بنك رقمي للأفراد في قطر" من قبل "غلوبال فايننس" في الدورة الأولى من النسخة ال23 "جوائز أفضل البنوك الرقمية لعام 2022". وقد حصد البنك ضمن هذه الفئة، جائزتين مرموقتين هما: "أفضل موقع متكامل للخدمات المصرفية للافراد" و"البنك الرقمي الأكثر ابتكارا".

#بياناتشركات

- انتهى -