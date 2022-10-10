الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: حازت مدينة الشارقة المستدامة على جائزة مرموقة عن فئة "أفضل مشروع سكني مستدام في الشارقة" ضمن فعاليات جوائز العقارات العربية 2022. ويأتي هذا الإنجاز نتيجةً طموحات المشروع المتعدد الاستخدامات لتطوير مجتمع عالمي المستوى ومستدام ويحقق السعادة لقاطنيه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما تم ترشيح المشروع ضمن قائمة "أفضل مشروع سكني في الشارقة".

وتعتبر جوائز العقارات العربية، نسخة المسابقة الإقليمية لجوائز العقارات العالمية الشهيرة، التقدير الأرفع في المنطقة للتميّز في القطاع العقاري.

تتماشى مدينة الشارقة المستدامة مع الحركة العالمية نحو التحوّل إلى بيئة صديقة للمناخ، مما لا يعني الحد من انبعاثات الكربون فحسب، بل توفير نمط معيشي مستدام أيضاً من خلال إنتاج الطاقة المتجددة، وإدارة وفرز النفايات، وتشجيع الوعي البيئي لدى الأفراد ليستمتع سكان المدينة بنمط حياة صحي ومسؤول بيئياً.

وقد اختارت لجنة التحكيم في جوائز العقارات العالمية مدينة الشارقة المستدامة للفوز بهذه الجائزة كونها تؤمّن لدولة الإمارات بيئة آمنة وصحية وثقافية مبنية وفقاً لأعلى معايير مدن المستقبل. وقد ارتكن تصميم مدينة الشارقة المستدامة بما يلبي ركائز الاستدامة الثلاثة الاجتماعية والبيئية والاقتصادية بهدف خلق مجتمع سعيد وصحي ليكون مثالاً رائدا ً يقود العالم نحو غدٍ أفضل.

لن تمثّل هذه الجائزة إنجازاً مهماً للمدينة فحسب، بل ستمهّد الطريق لإنشاء مشاريع أكثر استدامةً وابتكاراً في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومثالاً يحتذى به للمشاريع المستقبلية.

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نبذة عن مدينة الشارقة المستدامة:

مدينة الشارقة المستدامة هي مشروع صديقٌ للبيئة بمعايير عالمية وكفاءة في استخدام الطاقة يشجّع على تبنّي أسلوب حياة مستدام ومتوافق مع متطلّبات المستقبل. يوفّر المشروع حلولاً عمليّة على صعيد الغذاء والأمان والماء وإدارة الطاقة إضافة إلى الحفاظ على البيئة ومواردها. مدينة الشارقة المستدامة هي ثمرة تعاون ما بين هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)

وشركة "دايموند ديفلوبرز" للتطوير العقاري، وهي مشروع سكني متعدّد الاستخدامات عالميّ المستوى ويلبّي أعلى معايير الاستدامة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني www.sharjahsustainablecity.ae

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