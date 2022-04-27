نمو قوي للعائدات والأرباح

18% زيادة في صافي الأرباح بقيمة 715 مليون درهم إماراتي مع تحسن العائد على حقوق المساهمين بواقع 210 نقطة أساس ليصل الى 17.0%.

ارتفاع الإيرادات بنسبة 6% إلى 1.4 مليار درهم إماراتي مدفوعة بزيادة بنسبة 12% في الدخل من الأنشطة غير تمويلية

تطبيق استراتيجية التحكم الفاعلة بالتكاليف يؤدي إلى خفض نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 3.4 نقطة مئوية لتبلغ 40.9%

تحسن التوقعات الاقتصادية يسهم بتخفيض المخصصات بنسبة 15% على الرغم من تحسن تغطية الأصول غير المنتجة

نمو الميزانية العمومية للمصرف إلى 139 مليار درهم إماراتي مع تسجيل نمو قدره 9% في تمويل العملاء و8% في الودائع

مكانة مالية قوية مع معدل كفاية الشق الأول من حقوق المساهمين العاديين بلغ 12.7%

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن تحقيق نمو بنسبة 18% على أساس سنوي في صافي أرباحه في الربع الأول من عام 2022 والتي بلغت 715 مليون درهم إماراتي مقارنة مع 608 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2021. وجاءت هذه النتائج مدفوعة بالنمو القوي للإيرادات، ومواصلة تحسين قاعدة التكاليف وتخفيض مخصصات خسائر التمويل والاستثمار. وسجلت إيرادات المصرف في الربع الأول من عام 2022 نمواً بنسبة 6% لتبلغ 1,409 مليون درهم إماراتي مقابل 1,336 مليون درهم إماراتي في العام الذي سبقه، نتيجةً لزيادة الدخل من الأنشطة غير تمويلية بواقع 12% على أساس سنوي ليبلغ 620 مليون درهم إماراتي، ونمو الدخل من الأنشطة التمويلية بنسبة 1% إلى 789 مليون درهم إماراتي على الرغم من انخفاض معدلات الأرباح.

وساهم التطبيق الناجح لعمليات ضبط التكاليف والاستثمار المستمر في المبادرات الرقمية في انخفاض النفقات التشغيلية بنسبة 2% على أساس سنوي لتبلغ 577 مليون درهم إماراتي، ما أدى إلى تحسّن معدل التكلفة إلى الدخل بواقع 3.4 نقطة مئوية ليسجل 40.9%. وانخفضت مخصصات خسائر التمويل والاستثمار بنسبة 15% على أساس سنوي لتبلغ 113 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2022، ما يعكس تحسن الظروف الاقتصادية بشكل عام بالمقارنة مع العام السابق الذي تأثر بتداعيات أزمة كوفيد-19. وتزامن هذا الانخفاض مع تحسن تغطية الأصول غير المنتجة (بما فيها الضمانات) بواقع 9.2 نقطة مئوية لتبلغ 121.1%.

وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 6% بالمقارنة مع نهاية العام الماضي ليصل إلى 139 مليار درهم إماراتي نتيجة لنمو إجمالي التمويل بنسبة 9%، وزيادة السيولة وزيادة 18% في الاستثمارات. وسجلت ودائع العملاء نمواً بنسبة 8% على أساس سنوي لتبلغ 111 مليار درهم إماراتي بالتوازي مع نمو ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير والودائع الاستثمارية قصيرة الأمد. وحافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على مركز قوي لرأس المال حيث بلغ معدل كفاية الشق الأول من حقوق المساهمين 12.7% ونسبة كفاية إجمالي رأس المال 18.1%. كما استقرت السيولة النقدية للمصرف عند مستويات سليمة تتخطى الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية بفارق مريح، مع تسجيل تحسن في معدل الأموال المستقرة بلغ 86.6% والأصول السائلة المؤهلة بنسبة 16.0%.

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