نمو إجمالي الأصول بنسبة 3% على أساس سنوي لتصل إلى 8.26 مليار دولار أمريكي خلال العام 2022

نمو صافي الدخل من العمليات من 40.7 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من العام 2021 إلى 97.9 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من العام 2022

نمو أصول الخزانة بنسبة 32% إلى 2.9 مليار دولار أمريكي

أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)، وهي مؤسسة مالية متعددة الأطراف، اليوم عن نتائجها المالية للأشهر الستة الأولى من العام والمنتهية في 30 يونيو 2022.

حيث واصلت ابيكورب تسجيل النمو في مرحلة ما بعد الجائحة، وتمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات المهمة على المستويين المالي والتشغيلي على الرغم من الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة والتذبذب في أسعار الأصول على مستوى العالم، نتيجة استمرار التقلبات في الأسواق والمخاوف من التضخم. وبحلول نهاية النصف الأول من العام 2022، بلغ صافي دخل ابيكورب 52 مليون دولار أمريكي، بزيادة بنسبة 67% على أساس سنوي، ونمت ميزانيتها العمومية بنسبة 3% على أساس سنوي لتصل إلى 8.26 مليار دولار أمريكي. كما ارتفع إجمالي الدخل من العمليات خلال الفترة ذاتها إلى 97.9 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 40.7 مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام 2021.

النمو في الخزانة والأسواق المالية

ارتفعت أصول الخزانة في ابيكورب بمقدار 712 مليون دولار أمريكي لتصل إلى 2.9 مليار دولار أمريكي، ما يمثل بنسبة 32% على أساس سنوي. ويعزى ذلك إلى توافر فرص استثمارية جيّدة في أسواق المال وانخفاض تكلفة تمويل القروض قصيرة الأجل.

كما ارتفع دخل الخزانة بمقدار 31.6 مليون دولار أمريكي نتيجة إعادة هيكلة دفتر استثمارات الخزينة وارتفاع إجمالي عوائد الفائدة ومكاسب رأس المال من بيع الأوراق المالية ذات الدخل الثابت، حيث بلغ متوسط سعر الفائدة "الليبور" 100 نقطة أساس مقارنة مع 18 نقطة أساس في النصف الأول من العام 2021.

وتعليقاً على هذه النتائج، قال الدكتور عابد السعدون، رئيس مجلس إدارة ابيكورب: "واصلت ابيكورب تحقيق نتائج مالية قوية ومستقرة خلال النصف الأول من العام الجاري، على الرغم من استمرار التقلبات في السوق وازدياد المخاوف بشأن التضخم. ويمكن أن يُعزى هذا الأداء الاستثنائي في جميع فئات الأعمال إلى تمتع استراتيجية وهيكلية الشركة بمرونة عالية، في الوقت الذي نمضي فيه قدماً في تعزيز مساهماتنا الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ إرثنا العريق في تقديم حلول تمويل ذات أثر مستدام وإيجابي".

من جانبه قال خالد بن علي الرويغ، الرئيس التنفيذي لابيكورب: "على الرغم من الظروف الاقتصادية غير المواتية في أسواق المال الإقليمية والعالمية، سجّلت ابيكورب زيادة سنوية في الدخل والميزانية العمومية خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2022. وواصلت جميع وحدات الأعمال تسجيل نمو مستمر وفق استراتيجية النمو التي حددناها. كما حققت وحدة أعمال الخزانة، على وجه الخصوص، نموًا مدفوعاً بتحسّن أداء أسواق المال في المشاريع التي نستثمر بها. وفي حين تواصل الأهداف التي وضعناها رسم مسار أدائنا المالي والتشغيلي، فإننا نعمل على تحقيق تحول متوازن في قطاع الطاقة، وتقديم خدمات وحلول مالية تخدم مستقبل هذا القطاع".

أبرز الإنجازات في خطوط الأعمال

الخزانة وأسواق رأس المال

سجّلت محفظة الخزانة وأسواق رأس المال أداءً استثنائيًا خلال النصف الأول من العام مدفوعة بتوفر فرص استثمارية مجزية في أسواق المال. وكانت هذه الوحدة هي الأفضل أداءً، حيث سجلت زيادة في حجم الأعمال خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري لتصل إلى 2.9 مليار دولار أمريكي، وتخطت العوائد المدرجة في الميزانية لتحقق إجمالي دخل بلغ 21.9 مليون دولار أمريكي.

الاستثمارات

ارتفع صافي دخل محفظة استثمارات الأسهم بنسبة 41% إلى 30 مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام 2022، مدفوعة بارتفاع توزيعات الأرباح. كما ارتفعت الأصول الاستثمارية بمقدار 25.5 مليون دولار أمريكي نتيجة عمليات إعادة التقييم التصاعدية لبعض الاستثمارات.

تمويل المشاريع

تراجعت أصول وحدة تمويل المشاريع بنسبة 10% إلى 4.1 مليار دولار أمريكي نتيجة عمليات السداد بالقيمة الصافية، بما في ذلك مبيعات الأسواق الثانوية. بينما ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 22% على أساس سنوي ليصل إلى 74.7 مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام 2022.

وفي وقت سابق من هذا العام، نجحت ابيكورب في إطلاق أول برنامج قروض A\B في المنطقة العربية، مستفيدة من وضعها كدائن مفضّل لتشجيع عمليات الإقراض الدولية لتمويل المشاريع في المنطقة. ويمثل إطلاق هذا البرنامج إضافة مهمة لمجموعة حلول التمويل المبتكرة والشاملة من ابيكورب، حيث تواصل الشركة جهودها لدعم التنمية المستدامة في قطاع الطاقة في المنطقة. وخلال شهر إبريل الماضي، حصلت ابيكورب على تصنيف الاستدامة (A2) لتصبح أول مؤسسة مالية في المنطقة العربية تحصل على تصنيف استدامة طوعي من وكالة "موديز"، مما يعكس نجاح ابيكورب في إدماج عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في استراتيجيتها وعملياتها وإدارة المخاطر.

كما حصلت ابيكورب على تصنيف من درجة (-AA) من قبل وكالة "إس أند بي غلوبال" مع نظرة مستقبلية "مستقرة" في شهر مارس، مما يعكس قوة مؤشرات الأداء المالي وإدارة المخاطر للشركة. وخلال شهر يونيو، قامت وكالة "فيتش للتصنيفات الائتمانية" بتعديل نظرتها المستقبلية للشركة من "مستقرة" إلى "إيجابية" كما أكدت تصنيفها الائتماني عند (AA)، على أساس التحسن المستمر في معدلات السيولة والملاءة المالية، لترسخ مكانة ابيكورب كواحدة من أعلى المؤسسات المالية تصنيفاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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نبذة عن ابيكورب:

الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب) هي مؤسسة مالية متعددة الأطراف تعمل في قطاع الطاقة تأسست عام 1975 بموجب اتفاقية بين الدول العربية العشر المصدّرة للنفط. وتسعى ابيكورب من خلال رسالتها إلى دعم التنمية المستدامة لقطاع الطاقة في المنطقة، وذلك من خلال مجموعة متكاملة من الحلول التمويلية والاستثمار المباشر والبحوث والاستشارات ذات الصلة بالقطاع. وتطبق ابيكورب أعلى معايير السياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في جميع عملياتها، وتشكل الطاقة الخضراء والمتجددة نحو 13% من إجمالي المحفظة التمويلية البالغة قيمتها نحو 4 مليار دولار والتي تشمل شركاء مميزين من القطاعين العام والخاص من أكثر من 25 دولة. كما تعدّ ابيكورب المؤسسة المالية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحمل تصنيف (Aa2) من وكالة موديز وتصنيف (AA) من وكالة فيتش وتصنيف (AA-) من "ستاندرد آند بورز".

يمكنكم الاطلاع على الإطار العام للسياسات البيئية والاجتماعي والحوكمة لـ ابيكورب عبر هذا الرابط

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