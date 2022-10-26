نمو إيرادات المجموعة خلال الربع الثالث من عام 2022 بنسبة 12.48٪ بينما ارتفع صافي الربح بنسبة 70%، بفضل معدلات الإشغال المرتفعة ونتيجة للنسبة العالية بالاحتفاظ بالعملاء والزيادة في عدد العملاء الجدد

المجموعة تواصل الاستفادة من الازدهار والتنويع الاقتصادي المستمر في إمارة دبي وذلك من خلال محفظة أصولها عالية الجودة التي تلبي احتياجات ستّة قطاعات حيوية

مجلس الإدارة يوصي بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 200 مليون درهم إماراتي، تماشياً مع سياسة المجموعة لتوزيع الأرباح

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة تيكوم، (المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز TECOM)، ("الشركة" أو "المجموعة")، التي تمتلك وتدير مجمعات أعمال متخصصة تركز على قطاعات حيوية، اليوم عن نتائجها المالية للربع الثالث وفترة الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2022.

أبرز النتائج المالية والتشغيلية

ألف درهم (ما لم يذكر خلاف ذلك) الربع الثالث الأشهر التسعة الأولى 2022 2021 نسبة التغيُّر (على أساس سنوي) 2022 2021 نسبة التغيُّر (على أساس سنوي) الإيرادات 490,295 435,877 12.48% 1,479,712 1,290,392 14.67% الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 364,156 287,478 26.67% 1,087,014 877,874 23.82% صافي الربح 211,527 124,245 70.25% 639,060 422,471 51.27%

نتائج الربع الثالث 2022:

ارتفعت الإيرادات بنسبة 12.48٪ على أساس سنوي إلى 490 مليون درهم إماراتي، مدفوعةً بزيادة معدلات الإشغال على مستوى محفظة الأصول، ولا سيّما المساحات المكتبية والمستودعات وسكن العاملين

نمت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الربع الثالث بنسبة 26.76٪ على أساس سنوي إلى 364 مليون درهم إماراتي، مما ساهم في تحسين هوامش الربح، وجاء ارتفاع الأرباح مدفوعاً بنمو الإيرادات وانخفاض تكاليف العمليات التشغيلية نتيجة تنفيذ مبادرات عدّة لتعزيز مستويات الكفاءة على مستوى المجموعة

ارتفع صافي الأرباح للربع الثالث بنسبة 70٪ على أساس سنوي إلى 212 مليون درهم إماراتي بفضل استمرار وتيرة النمو المطردة في جميع قطاعات الأعمال

نتائج الأشهر التسعة الأولى 2022:

ارتفعت الإيرادات للأشهر التسعة الأولى من عام 2022 بنسبة 15٪ على أساس سنوي إلى 1.48 مليار درهم إماراتي بفضل النمو القويّ في جميع قطاعات الأعمال

حتى 30 سبتمبر 2022، استقرّت معدلات إشغال الأصول التجارية والصناعية عند 83.5٪، مسجلةً نموّاً للربع الثالث على التوالي وبزيادة فارقة مقارنة بمعدلات الإشغال المسجلة بنهاية عام 2021 والتي بلغت 78.3٪. ويُعزى هذا النمو المطّرد في معدلات الإشغال إلى النسبة العالية للاحتفاظ بالعملاء، وزيادة عدد العملاء الجدد عبر محفظة الأصول بفضل النمو والتنويع الاقتصادي المستمر في دبي. تتضمن قائمة العملاء الجدد "موتورولا سوليوشنز" و "راكوتين" و "دوبات" و "مجموعة إم جلوري القابضة" وغيرهم

نمت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 24٪ على أساس سنوي إلى 1.09 مليار درهم إماراتي بفضل نمو الإيرادات وتحسن جودتها من جميع قطاعات الأعمال بجانب انخفاض النفقات التشغيلية

ارتفع صافي الأرباح بنسبة 51٪ على أساس سنوي إلى 639 مليون درهم إماراتي مدعوما بالنمو القويّ في الإيرادات، وانخفاض النفقات التشغيلية والإدارة المالية المُحكمة

ارتفعت التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية0F0F0F بنسبة 34% على أساس سنوي إلى 864 مليون درهم إماراتي (1,228 مليون درهم إماراتي خلال الأشهر الاثني عشرة الماضية)، مما يعكس تركيز المجموعة المستمر على تعزيز جودة الإيرادات وتحسين الكفاءة التشغيلية

استقرّت نسبة القرض إلى القيمة عند 16%، كما استقرّ معدل صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للأشهر الاثني عشرة الماضية، وهو مؤشر لقياس الرافعة المالية، عند 2.2 مرة، وهذا بفضل النمو القوي في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى جانب سياسة التحوّط التي تواصل المجموعة اتباعها في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة العالمية

في 14 أكتوبر 2022، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 200 مليون درهم (4 فلس للسهم الواحد)، وهي الدفعة الأولى من الأرباح المقترحة بقيمة 400 مليون درهم للنصف الثاني من عام 2022 حسب سياسة توزيع الأرباح، وذلك بعد الحصول على موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم

وفي هذه المناسبة، قال عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم: "تواصل مجموعة تيكوم تسجيل نمو قوي في الإيرادات والأرباح منذ بداية العام، ولا سيما التحسن الملموس في أدائها خلال الربع الثالث، ما يعكس قدرتها على المضي قدماً في إستراتيجية نموها الرامية لزيادة نمو صافي قيمة الأصول وتحقيق أفضل عوائد ممكنة للمساهمين. وتمثل الزيادة في معدلات الإشغال عبر محفظتنا مؤشراً على النمو القوي في مستوى الطلب في سوق العقارات التجارية والمدفوع بالازدهار الاقتصادي في دبي والمبادرات الحكومية الداعمة للنمو والرامية إلى تسهيل مزاولة الأعمال وجذب أفضل المواهب العالمية والاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتتمتع مجموعة تيكوم، كونها تملك وتدير أكبر محفظة من العقارات التجارية في دبي، اليوم بموقع مثالي وقدرات استثنائية للاستفادة من النمو الاقتصادي المستمر وبيئة العمل الإيجابية عبر القطاعات الحيوية الستّ التي تركز عليها في خدماتها".

وأضاف: "سيواصل ارتفاع إيجارات الأصول التجارية ومستويات الإشغال القوية المساهمة في زيادة وتيرة نمو الإيرادات في قطاع التأجير التجاري، بينما ستدعم محرّكات النمو والاستراتيجيات الحكومية الواعدة على المدى المتوسط في مجالات الصناعة والبناء والخدمات اللوجستية تحسين أداء قطاعات التأجير الصناعي وتأجير الأراضي وخدمات القيمة المضافة للمجموعة. وبفضل محفظة أصولنا المتوازنة وخدماتنا الشاملة والمتكاملة، نتطلع بثقة وتفاؤل كبيرين إلى الحفاظ على أدائنا المالي القوي رغم التحديات وتقلبات الأسواق العالمية، كما سنواصل دورنا ومساهمتنا في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال ووجهة جاذبةً للمواهب من جميع أنحاء العالم".

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن مجموعة تيكوم

تمتلك مجموعة تيكوم محفظة متكاملة من الأصول العقارية الموزعة على 10 مجمعات أعمال ذات مواقع إستراتيجية في دبي، وتخدم هذه المجمعات ستة قطاعات. ونشير إلى كل قطاع نقدم فيه خدماتنا بلفظ "قطاع"، ويتألف القطاع من مجمع أعمال واحد أو أكثر يركز على نفس المجال الذي يخدمه. وفيما يلي القطاعات الست التي نعمل فيها:

- قطاع التكنولوجيا: مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للتعهيد.

قطاع الإعلام: مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإستديوهات ومدينة دبي للإنتاج.

مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإستديوهات ومدينة دبي للإنتاج. قطاع التعليم: مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمع دبي للمعرفة.

مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمع دبي للمعرفة. قطاع العلوم: مجمع دبي للعلوم.

مجمع دبي للعلوم. قطاع التصميم: حي دبي للتصميم.

حي دبي للتصميم. قطاع الصناعة: مدينة دبي الصناعية.

وتوفر الشركة حلولاً عقارية عبر ثلاثة قطاعات هي: التأجير التجاري، وتأجير الأراضي، والتأجير الصناعي.

● التأجير التجاري: توفر مجموعة تيكوم مجموعة متنوعة من العقارات المبنية بغرض الإيجار، والمبنية حسب طلب الشركات، والمساحات المكتبية، والمساحات المخصصة لنشاطات التجزئة بما فيها مراكز الأعمال المبنية لأغراض محددة، والمقرات الرئيسية المصممة خصيصاً بحسب طلب العملاء، وكذلك المرافق القطاعية المخصصة (مثل المسارح الضخمة واستوديوهات الأفلام والمرافق الجامعية والمختبرات وغيرها). وتتراوح فترات عقود إيجار العقارات المبنية بغرض الإيجار عادةً من 1 إلى 5 سنوات، بينما يتم تأجير العقارات المبنية حسب طلب الشركات لمدة 10 سنوات وأكثر.

● تأجير الأراضي: تشمل الأراضي المتاحة داخل مجمعات الأعمال التابعة لمجموعة تيكوم المزودة بالبنية التحتية اللازمة والتي سيتم تزويدها بذلك أيضاً (مثل الطرق وخدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي) بما يتيح للشركة تأجير الأراضي أو استخدامها في استثماراتها المستقبلية، وتتراوح فترات عقود تأجير الأراضي عادةً من 30 إلى 50 عاماً.

● التأجير الصناعي: تضم محفظة مجموعة تيكوم في هذا القطاع مجموعة متنوعة من المستودعات، والمعارض التجارية، وسكن العاملين التي تستخدمها الشركات الكبيرة والشركات الأخرى بغرض توفير مسكن لعمالها، وتتراوح فترات عقود التأجير الصناعي عادةً من 1 إلى 5 سنوات.

تقدم مجموعة تيكوم كذلك مجموعة متنوعة من الخدمات الحكومية والمؤسسية ذات القيمة المضافة (مثل التأشيرات والهجرة والترخيص وما إلى ذلك) - بما في ذلك الخدمات التي تدعم أعمال المواهب المستقلة والشركات الناشئة وريادة الأعمال عبر المنصات المتخصصة axs، وin5، وgofreelance، وmarketplace.ae، ودي/كوارتز (D/Quarters) على التوالي، بالإضافة إلى توفير خدمات أصول الإعلانات وإدارة العقارات ومرافق الفعاليات الخاصة بكل قطاع، ونشير إلى هذه الخدمات مجتمعةً باسم الخدمات والأعمال الأخرى.