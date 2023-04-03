دبي -الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة الخليج للملاحة القابضة "ش.م.ع"، المدرجة في "سوق دبي المالي" تحت رمز التداول (GULFNAV) والتي تتخذ من دبي مقراً لها، عن نتائجها المالية المدققة لعام 2022.

وجاءت أبرز النتائج على النحو الآتي:

بلغت قيمة الإيرادات 137 مليون درهم بنهاية عام 2022 مقارنة بنحو 119 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2021.

بلغت الأرباح من العمليات التشغيلية 20 مليون درهم بنهاية عام 2022 مقارنة بـأرباح تشغيلية بلغت 21 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2021.

ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 13% الى 423 مليون درهم إماراتي بنهاية عام 2022، مقارنة بـ 375 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2021.

بلغ إجمالي الموجودات 792 مليون درهم إماراتي كما في 31 ديسمبر 2022 مقارنة بـ 834 مليون درهم إماراتي في عام 2021.

وفي هذا الصدد، قال سمو الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة: "لقد حققت شركة الخليج للملاحة نتائج مالية قوية وشهدت تطورات بارزة خلال العام الماضي، ويدل الأداء المالي والتشغيلي على مدى فعالية نموذج الأعمال الذي نتبعه وكفاءة فريق العمل والإدارة التنفيذية، فضلاً عن استراتيجيتنا الطموحة للنمو والتوسع في المنطقة".

وارتفع إجمالي حقوق المساهمين في 31 ديسمبر 2022 بنسبة 13٪ إلى 423 مليون درهم مقابل 375 مليون درهم في 2021. وارتفعت الإيرادات للعام 2022 بنسبة 15٪ مقارنة بعام 2021، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى التحسن في إيرادات عمليات التأجير وخدمات الوكالة الملاحية، وفي إطار جهودها لتحسين أدائها المالي، قامت الشركة أيضاً بتخفيض تكاليف التمويل بنسبة 18%.

من الجدير بالذكر أن الشركة استطاعت خلال عام 2022 أن تخفض تكاليف التمويل من خلال اعادة هيكلة جميع قروضها ضمن شروط ميسرة. حيث قامت بالتوصل الى اتفاقية اعادة تمويل 5 ناقلات بتروكيماوية بقيمة 62 مليون دولار وبنسبة فائدة أقل من 4% مما أتاح لها ان توفي بجميع التزاماتها لبعض المقرضين بالكامل وأن تقلل الكلفة الإجمالية للاقتراض.

بالإضافة الى ذلك توصلت الخليج للملاحة الى اتفاقية مع معظم حملة الصكوك والدائنين التجاريين لتحويل مديونياتهم الى أسهم في الشركة، حيث بلغت هذه المديونيات أكثر من 85 مليون درهم. واستكملت الشركة عملية التحويل بنجاح، مما أدى الى تحويل جزء كبير من مديونية الشركة الى أسهم وبالتالي زيادة رأس المال بنسبة 25%. بالإضافة الى خفض اجمالي المطلوبات بنسبة 20% من 460 مليون درهم كما بنهاية عام 2021 الى 369 مليون درهم بنهاية عام 2022.

تعقيباً على ذلك، قال أحمد الكيلاني، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب:" بحمدالله، استطاعت الإدارة التنفيذية الحد من تأثير الخسائر المتراكمة على عمليات الشركة من خلال تحسين أداء السفن واتخاذ الإجراءات اللازمة للتغلب على تحديات جائحة كورونا والتحديات الاقتصادية والتخارج من قطاعات الأعمال غير المربحة، كما قمنا بتغيير نموذج أعمال الشركة لضمان استمرارية المرونة والتنافسية والقدرة على التكيف المستقبلي. حيث تقوم الشركة الآن بتقديم خدماتها البحرية من خلال ثلاث وحدات متكاملة: الخدمات اللوجستية وإدارة السفن والوكالة الملاحية. وتهدف هذه الوحدات الى تقديم نهج فعال ومرن ومتكامل يوفر للعملاء قيمة اقتصادية ملموسة."

تجدر الإشارة بأن الجمعية العمومية للشركة قد أقرت على تخفيض رأس مال الشركة بنسبة 50 % عن طريق إلغاء 637.7 مليون سهم من أسهمها لإطفاء خسائر متراكمة بقيمة 637.7 مليون درهم. وتمت الموافقة على إصدار خاص لعدد 220 مليوناً من السندات إلزامية التحول لمستثمرين جدد، والتي سيتم تحويلها إلى 200 مليون سهم بسعر تحويل يعادل 1.10 درهم وزيادة رأس مال الشركة من 637.7 مليون درهم إلى 837.7 مليون درهم، بعد الانتهاء من إجراءات تخفيض رأس المال، شريطة الحصول على موافقة الجهات التنظيمية.

وفي هذا السياق، قال الكيلاني:" لدينا خطط للتوسع وزيادة اسطول ناقلات المواد البتروكيماوية وتعزيز قدرة الشركة في مجال امتلاك وإدارة هذه النوعية من السفن. وسيتم استغلال رأس المال الشركة الجديد لشراء ناقلات بتروكيماويات جديدة وتحديث أسطول الشركة وتوسعة وحدة الوكالة الملاحية ووحدة إدارة السفن، بالإضافة الى سداد بعض التزامات ومديونيات الشركة. وهدفنا ان نزيد أسطولنا البحري بنسبة 50% خلال العامين المقبلين. وسنواصل خلال الأشهر المقبلة التركيز على تنمية عملياتنا وتوظيف المهارات المناسبة لمتطلباتنا الحالية والمستقبلية وتحقيق قيمة مرتفعة لجميع أصحاب المصلحة على المدى القصير والطويل بينما نمضي في تنفيذ إستراتيجيتنا."

أضاف الكيلاني: "كما تهدف الشركة الى التركيز على التكنولوجيا الحديثة والمبادرات الصديقة للبيئة، بما يتماشى مع السياسة المنتهجة من قبل دولة الأمارات وكذلك متطلبات قطاع الشحن العالمي والتركيز على التوصل لمرحلة صفر انبعاثات كربونية خلال العام 2050 تماشياً مع توصيات الجهات المختصة محليا ودوليا. ونتوقع ان تساهم هذه الاستراتيجية في تحقيق رؤية الشركة في تنويع أعمالها وزيادة الأصول والقيمة المضافة للمساهمين وتقديم خدمات بحرية وملاحية متكاملة وفقاً لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة العالمية."

وختم الكيلاني قائلاً: "سنواصل العمل على تحقيق نتائج قوية وايجابية والمحافظة على زخم النمو في عام 2023، بإذن الله تعالى، وتحقيق أكبر قدر من العوائد لشركائنا وحملة أسهمنا الذين يثقون بنا. ويعود الفضل فيما وصلت إليه الشركة اليوم إلى توجيهات قيادتنا الرشيدة، ودعمها الثابت والمستمر لخططنا الطموحة الرامية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي ودعم القطاع الملاحي في الدولة."

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نبذة عن شركة الخليج للملاحة القابضة:

شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع هي شركة متكاملة ومتضافرة الجهود تقوم بأعمال تجارية متعددة، وهي شركة الملاحة والنقل والبحري المتخصص الوحيدة المدرجة في سوق دبي المالي منذ فبراير 2007 تحت الرمز "GULFNAV". ويقع مقر الشركة في دبي، وتمتلك فروعاً في الفجيرة وخورفكان وأبو ظبي، إضافة إلى فرع خارجي في السعودية. وتمتلك الشركة أسطولاً من ناقلات المواد الكيميائية وسفن نقل المواشي وسفن دعم العمليات والخدمات البحرية وعمليات إصلاح السفن، كما أن الشركة حائزة على شهادة أيزو9001:2015 ومعتمدة من قبل بيروفيريتاس، فإنها تلتزم بالامتثال لمتطلبات قانون الإدارة الدولية لعمليات أمن السفن ومنع التلوث والتحكم البيئي؛ كما وتعمل الشركة باستمرار على تحديث وتطوير عملياتها وتقديم خدمات عالية الجودة للأسواق المحلية والدولية، مما يتيح فرصاً جديدة للارتقاء بمستوى خدمة العملاء الحاليين، وجذب عملاء جدد.

للعلاقات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

نادر مقبل

مدير علاقات المستثمرين

هاتف: +971 56 778 0799

البريد الالكتروني: investor.relations@gulfnav.com