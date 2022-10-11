لاستكشاف فرص تكنولوجية جديدة

يواصل الصندوق العماني للتكنولوجيا مراحل التقييم لمنافسة الاستثمار في مليون دولار أمريكي للشركات الناشئة بجيتكس جلوبال

تشارك مجموعة إذكاء والشركات التابعة في معرض "جيتكس جلوبال 2022"، الحدث التكنولوجي الأكبر والأكثر شمولاً لشركات التكنولوجيا والشركات الناشئة في العالم، والذي ينظم خلال الفترة من 10-14 أكتوبر الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي، بقدرة استيعابية قياسية غير مسبوقة، بمشاركة نحو 5000 شركة تقنية.

حيث تشارك المجموعة وشركاتها التابعة ضمن فعاليات معرض نورث ستار دبي، والذي يعد أكبر حدث للشركات الناشئة في العالم، تشارك فيه أكثر من 800 جهة عارضة من 60 دولة وأكثر من 600 مستثمر في منظومة ريادة الأعمال، وهو جزء من جيتكس دبي ، والذي أُطلق في عام 2016 تحت اسم نجوم مستقبل جيتكس وتم تغيير اسمه لاحقاً في عام 2022، يعكس التطور المستمر للمنظومة العالمية للشركات الناشئة، والدور المهم الذي تلعبه الشركات الناشئة في دفع عجلة الابتكار والتعاون الدولي في قطاع الأعمال.

وفي إطار مشاركة مجموعة إذكاء قال المهندس سعيد بن عبدالله المنذري الرئيس التنفيذي للمجموعة : تتواجد مجموعة إذكاء في معرض "جيتكس جلوبال 2022" هذا العام، ضمن فعاليات "نورث ستار دبي" للشركات الناشئة، وهو أكبر تجمع لشركات اليونيكورن هذا العام في دبي، مع وجود 35 شركة يونيكورن من 15 دولة كما علمنا ، ونتطلع لاستكشاف فرص جديدة والتوسع في واحدة من أسرع أسواق العالم نمواً، كما نهدف إلى تعريف العالم بأبرز استثمارات المجموعة والتطور الرقمي التي تشهده منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات بسلطنة عمان.

وأضاف المنذري : بأن مشاركة مجموعة إذكاء تتمثل في عدد من الشركات التابعة متمثلة في عدد من استثمارات الصندوق العماني للتكنولوجيا،والذي اطلق منافسة المليون دولار أمريكي للاستثمار في الشركات الناشئة، وحظيت بإقبال جماهيري موسع، حيث لا زالت مراحل التصفيات مستمرة خلال الفترة الراهنه، هذا إلى جانب مشاركات آخرى لشركة عنصر للتكنولوجيا، وشركة رحال ، وشركة أسس بهدف تعزيز علاماتهم التجارية، والتوسع مع العملاء والمستثمرين عالميا من خلال هذا التجمع التقني الأكبر للشركات التقنية، والتي من المؤمل أن تحظى بإقبال واضح من جانب المستثمرين العالميين.

من جانبه قال الدكتور يوسف بن عبدالله البلوشي عضو مجلس إدارة مجموعة إذكاء : تأتي مشاركة الصندوق العماني للتكنولوجيا ضمن فعاليات "نورث ستار دبي" وهو جزء من معرض "حيتكس جلوبال 2022" المخصص للشركات الناشئة، حيث يشارك الصندوق بعدد من الشركات الناشئة تعرف بهويتها التجارية أمام الجمهور والمستثمرين، هذا إلى جانب تنظيم الصندوق لمنافسة الفرص الاستثمارية في مليون دولار أمريكي للشركات الناشئة، والذي تتواصل مراحل العمل والتقييم للشركات المتأهلة أمام أعضاء لجنة الاستثمار بالصندوق بجيتكس، بهدف الوصول إلى العشر شركات في التصفيات النهائية والتي ستحظى بفرص الاستثمار ضمن محفظة الصندوق العماني للتكنولوجيا.

الجدير بالذكر بأن "جيتكس جلوبال 2022"، تعتبر نسخة هذا العام الأكبر في تاريخ معرض جيتكس حيث تستقطب أكثر من 5000 شركة عارضة من أكثر من 90 دولة، ويجمع عدد 250 كياناً حكومياً تقود المشاريع الرقمية الاستراتيجية والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وهيئات حكومية ، وعدد كبير من الشركات الناشئة تعمل على تطوير المدن الذكية والمشاريع الرقمية .

كما تشكل الدورة الثانية والأربعون من "جيتكس 3.0" النسخة الأكثر تأثيراً في تاريخ الحدث كونها تغطي 7 موضوعات تكنولوجية متنوعة عبر مجالات الميتافيرس، ومستقبل الإنترنت اللامركزي، والاقتصاد الرقمي العالمي المستدام، والخدمات السحابية، والذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء.

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