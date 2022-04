أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" نتائجها المالية المجمعة عن الربع الأول من العام المالي الحالي، والمنتهي في 31 مارس 2022.

أهم الأرقام التشغيلية والمالية خلال الربع الأول من 2022:

§ اجمالي المبيعات المتعاقد عليها: 3.74 مليار جنيه، بنمو 102% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي

§ الغاءات المبيعات: 10% من اجمالي المبيعات المتعاقد عليها

§ التسليمات: 165 وحدة بمشروعات الشركة

§ إيرادات النشاط: 1.19 مليار جنيه وبنمو 40% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي

§ مجمل الربح: 503 مليون جنيه وبنمو سنوي 78٪ وبهامش مجمل ربح 42٪

§ أرباح التشغيل:267 مليون جنيه وبنمو سنوي 107٪ وبهامش أرباح تشغيل 22٪

§ صافي الربح بعد الضرائب وحقوق الملكية غير المسيطرة: 226 مليون جنيه بنمو سنوي 125٪ وبهامش صافي ربح 19٪

الأداء التشغيلي خلال الربع الأول من 2022

حقق إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال الربع الأول من العام نموًا سنويًا بنسبة 102%، بدعم من الأداء القوي الذي حققته الشركة في الربع الأخير من 2021، حيث وصل إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال الربع الأول من العام إلى 3.74 مليار جنيه، ويمثل هذا الرقم حصيلة 573 وحدة تم بيعها خلال هذا الربع بمشروعات الشركة، وهو رقمًا قياسيًا جديدًا للمبيعات المتعاقد عليها خلال الربع الأول من العام مقارنة بنفس الفترة من أي عام سابق من حيث عدد أو قيمة الوحدات التي تم بيعها.

وصلت مساهمة مشروعات غرب القاهرة إلى 36% من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال الربع، بدعم من الإطلاق الناجح لمشروع The Estates Residences، أحدث مشروعات سوديك في غرب القاهرة والذي تم إطلاقه في الربع الأول من 2022 على قطعة الأرض التي قامت سوديك بالإستحواذ عليها في الربع الثالث من 2021. ويمثل مشروع The Estates Residences امتدادًا لمشروع The Estates، المجتمع العمراني المتكامل والراقي لسوديك في زايد الجديدة. أما مشروعات شرق القاهرة فقد ساهمت بنسبة 34٪ من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها، بينما بلغت نسبة مساهمة الساحل الشمالي 30% على خلفية الإطلاق الناجح لمشروع June في الربع الأخير من 2021. وصلت الغاءات المبيعات إلى 388 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام، والتي تمثل 10٪ من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال الفترة، مقارنة بـ 8% في الربع الأول من 2021.

وترجع الزيادة في الغاءات المبيعات بشكل رئيسي إلى عمليات إلغاء وصلت قيمتها إلى 299 مليون جنيه بمشروع الـ 500 فدان نتيجة التعليق المؤقت للمشروع، حيث شكلت 80٪ من إجمالي الغاءات المبيعات خلال الربع الأول من 2022. ومع استبعاد الغاءات المبيعات في مشروع الـ 500 فدان، ستصل نسبة الغاءات المبيعات خلال الربع الأول من العام إلى 2٪ فقط من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها. قامت سوديك بتسليم 165 وحدة خلال الربع الأول من العام، منهم 42 وحدة بمشروعات غرب القاهرة، بينما بلغ عدد الوحدات التي تم تسليمها بمشروعات شرق القاهرة والساحل الشمالي إلى 116 و7 وحدات على التوالي، مقارنة بـ 120 وحدة تم تسليمها خلال نفس الفترة من 2021. وخلال الربع الأول من العام، قامت سوديك بتسليم 10 وحدات في سوديك ايست بمنطقة شرق القاهرة، وهو باكورة عمليات التسليم في هذا المشروع المتكامل متعدد الاستخدامات. بلغ إجمالي النفقات الاستثمارية للإنشاءات خلال الربع الأول 634 مليون جنيه، مقارنة بـ 776 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2021.

الأداء المالي خلال الربع الأول من 2022

بلغت إيرادات النشاط 1.19 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام، بزيادة نسبتها 40٪ مقارنة بالربع الأول من العام الماضي والتي بلغت 849 مليون جنيه. جاءت إيرادات النشاط مدفوعة بشكل رئيسي بعمليات التسليم في مشروعات شرق القاهرة والتي شكلت نسبه 67٪ من قيمة عمليات التسليم، وجاء مشروعي EDNC وسكاي كوندوز في مقدمة هذه المشروعات، حيث ساهما بنسبة 29٪ و22٪ من قيمة عمليات التسليم على التوالي. ومن ناحية أخرى، ساهمت مشروعات سوديك في غرب القاهرة والساحل الشمالي بنسبة 30٪ و3٪ من قيمة عمليات التسليم خلال الربع.

حقق مجمل الربح نموًا بنسبة 78٪ مقارنة بنفس الفترة العام الماضي ليصل إلى 503 مليون جنيه، وبهامش مجمل ربح بلغ 42٪، مقارنة بمجمل ربح وصل إلى 282 مليون جنيه وهامش مجمل ربح 33٪ خلال الربع الأول من العام الماضي بزيادة في هامش مجمل الربح بمعدل 900 نقطة أساس. وترجع الزيادة في هامش مجمل الربح للمزيج المتميز لعمليات التسليم بمعدلات ربحية مرتفعة، حيث شكل مشروع EDNC النصيب الأكبر من عمليات التسليم من حيث القيمة. ارتفعت أرباح التشغيل بنسبة 107٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 267 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام، مقارنة بـ 129 مليون جنيه في الربع الأول من 2021، بدافع من ارتفاع إيرادات النشاط ومجمل الربح وتحسن هامش أرباح التشغيل بمعدل 700 نقطة أساس مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث سجل هامش أرباح التشغيل 22٪ في الربع الأول من 2022، مقابل 15٪ خلال نفس الفترة من العام الماضي. سجل صافي الربح بعد الضرائب وحقوق الملكية غير المسيطرة 226 مليون جنيه مصري، مقارنة بـ 100 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2021، بزيادة 125٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما شهد هامش صافي الربح تحسنًا بمعدل 700 نقطة أساس ليصل إلى 19٪ خلال الربع الأول من العام، على خلفية تحسن ربحية العمليات التشغيلية.

قائمة المركز المالي

توصل سوديك احتفاظها بسيولة قوية، حيث بلغ رصيد النقدية وما في حكمها 2 مليار جنيه. استمرت الرافعة المالية للشركة منخفضة عند مستوى 0.36x حيث وصل رصيد الديون المصرفية المستحقة إلى 2.53 مليار جنيه في 31 مارس 2022. هذا وتقوم سوديك بزيادة رافعتها المالية تدريجياً بشكل رئيسي لتحسين العوائد وتمويل الاستثمار في الأصول العقارية ذات الإيرادات المتكررة، ووصل معدل الديون لحقوق الملكية إلى 0.38x في نهاية 2021، ورصيد الديون المصرفية المستحقة في هذا التاريخ إلى 2.55 مليار جنيه، بينما وصل هذا المعدل إلى 0.37x في نهاية 2020، كما بلغ رصيد الديون المستحقة في هذا التاريخ إلى 2.3 مليار جنيه. وقد وصل رصيد الاستثمارات العقارية والاستثمارات العقارية تحت التطوير إلى 3.7 مليار جنيه في 31 مارس 2022.

بلغ رصيد أوراق القبض 21.2 مليار جنيه، منها 5.1 مليار جنيه تمثل أوراق قبض قصيرة الأجل، وهو ما يوفر رؤية واضحة للتدفقات النقدية للشركة. ويعكس المركز المالي رصيدًا لأوراق القبض بقيمة 2.5 مليار جنيه والذي يمثل أوراق القبض المرتبطة بالوحدات التي تم تسليمها فقط والتي تم الاعتراف بها كإيرادات. أما أوراق القبض المرتبطة بالوحدات التي لم يتم تسليمها فتم الإفصاح عنها في الإيضاحات المتممة للمركز المالي تحت بند" شيكات آجلة" غير مدرجة ضمن بنود المركز المالي وبلغت قيمتها 18.7 مليار جنيه. وصل رصيد الإيرادات غير المحققة من المبيعات المتعاقد عليها للوحدات التي تم بيعها ومازالت تحت التطوير إلى 25 مليار جنيه في 31 مارس 2022، وهو ما يوفر رؤية واضحة لإيرادات الشركة. وتعليقًا على هذه النتائج، يقول ماجد شريف-العضو المنتدب لشركة سوديك: "تفخر سوديك بتحقيق هذه النتائج المالية والتشغيلية القوية خلال الربع الأول من 2022، حيث سجلنا نموًا في إجمالي المبيعات المتعاقد عليها ومعدلات الربحية. ومن خلال هذه النتائج المتميزة، وقوة علامتنا التجارية، وتنوع محفظة منتجاتنا، ومنهجنا الإداري المنضبط، سنتمكن من تحقيق عام آخر من النمو والأرقام القياسية، على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة والآثار التضخمية التي يشهدها السوق حاليًا"

نبذة عن سوديك

تُعد سوديك واحدة من أبرز المطورين العقاريين في المنطقة، حيث تقوم الشركة حالياً بتطوير عدد من المشروعات العقارية المتنوعة في مصر والتي تتنوع ما بين مشروعات سكنية وتجارية ومكاتب إدارية ومراكز حضرية كبيرة متعددة الاستخدامات في شرق وغرب القاهرة.سوديك مدرجة في البورصة المصرية تحت رمز (Ticker OCDI). لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.sodic.com