أعلنت شركة تداول السعودية عن تشكيل اللجنة الشرعية الاستشارية ضمن إطار التزامها بضمان أعلى معايير الحوكمة على أدوات الاستثمار التي ستقوم بتوفيرها تداول السعودية مستقبلاً لتضم اللجنة عدداً من ممثلي كبرى المؤسسات المالية.

· شهد النصف الثاني من العام 2022م اكتمال عمليات أكبر حزمة من التحسينات لتطوير البنية التحتية لما بعد التداول في تاريخ السوق المالية السعودية من خلال الشركات التابعة للمجموعة.

الرياض، المملكة العربية السعودية، 14 أغسطس 2022م: أعلنت شركة مجموعة تداول السعودية القابضة ("الشركة" أو "المجموعة")، الرائدة في مجال الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2022م، مسلطة الضوء على التزام المجموعة المستمر بتعزيز مكانتها بين الأسواق العالمية من خلال العديد من تحديثات السوق والمنتجات الجديدة.

أبرز ملامح الأداء المالي:

حققت المجموعة صافي الربح بعد الزكاة ليبلغ 137.7 مليون ريال سعودي خلال الربع الثاني من عام 2022م، بانخفاضٍ قدره 24.0% على أساس سنوي مقارنةً بـ181.1 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام 2021م، و انخفاض قدره 2.1% مقارنة بـ 140.6 مليون ريال في الربع السابق مدفوعاً بما يلي:

· انخفضت الإيرادات التشغيلية بنسبة 4.9٪ على أساس سنوي لتصل إلى 298.1 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2022م مقارنة بـ 313.5 مليون ريال سعودي في الربع ذاته من عام 2021م، ويرجع ذلك أساسًا إلى تراجع في خدمات التداول متأثرة بعودة أنشطة التداول إلى أوضاعها الطبيعية والتي انخفضت بنسبة 21.6%. وبالمقارنة مع الربع السابق، ارتفعت الإيرادات التشغيلية 1.4% لتصل إلى 293.9 مليون ريال متأثرة بالارتفاع في أعداد وأحجام الإدراجات وإعادة هيكلة رسوم خدمات ما بعد التداول (المقاصة والإيداع والحفظ) مخففة بعودة أنشطة التداول إلى أوضاعها الطبيعية والتي انخفضت بنسبة 2.7%

· ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 16.6٪ على أساس سنوي لتصل إلى 160.6 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2022م مقارنة بـ 137.7 مليون ريال سعودي في الربع ذاته من عام 2021م، ويعود ذلك بسبب الارتفاع في تكاليف الرواتب والمنافع المتعلقة بها، والذي يعد أكبر بنود التكاليف. وبالمقارنة مع الربع السابق، ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 14.5% على أساس ربعي حيث حققت 140.2 مليون ريال سعودي ويعود ذلك إلى الارتفاع في تكاليف الرواتب والمنافع المتعلقة بها، والذي يعد أكبر بنود التكاليف.

انخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بنسبة 18.8٪ على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2022م لتصل إلى 155.3 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 191.3 مليون ريال سعودي في الربع ذاته من عام 2021م، ويعود ذلك إلى الانخفاض في الإيرادات التشغيلية للمجموعة مقابل النمو في المصاريف التشغيلية للمجموعة. وبالمقارنة مع الربع السابق، انخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بنسبة 6.7 % على أساس ربعي حيث حققت 166.4 مليون ريال سعودي ويعود ذلك إلى الارتفاع في المصاريف التشغيلية للمجموعة.

· انخفضت التدفقات النقدية الحرة بنسبة 14.0% على أساس سنوي لتصل إلى 313.0 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2022م مقارنة بـ 364.0 مليون ريال سعودي في الفترة ذاتها من عام 2021م، نتيجة لانخفاض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) الناتج عن الانخفاض في الإيرادات التشغيلية للمجموعة مقابل النمو في المصاريف التشغيلية.

وقال المهندس خالد عبد الله الحصان، الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية: " تواصل مجموعة تداول السعودية العمل على تحقيق أهدافها الاستراتيجية، حيث أظهرت مرونة في أدائها التشغيلي بدءاً بتعديل قواعد الطرح والإدراج لتتضمن لوائح تخص عملية الانتقال من نمو – السوق الموازية إلى السوق الرئيسية وانتهاءً بانطلاق المرحلة الثانية من خدمات الاستضافة التي أطلقتها وامض في وقت سابق من هذا العام."

كما أضاف: "انعكس النمو والتنوع المتزايدين على جاذبية السوق المالية السعودية لاستقبال الأعداد المتنامية للطروحات العامة الأولية، حيث وصل عدد الشركات المدرجة في السوقين الرئيسية والموازية إلى 246 شركة مدرجة محققة أموال مجمعة بلغت 27 مليار ريال سعودي بنهاية يونيو 2022 والذي شهد كذلك على إعلان نية إطلاق المنتج الثاني في سوق المشتقات المالية، العقود المستقبلية للأسهم المفردة."

واختتم قائلاً: " تعد عمليات المقاصة والإيداع مساهماً رئيسياً في خطط توسع السوق المالية السعودية، فبعد نجاح اكتمال عمليات أكبر حزمة من التحسينات لتطوير البنية التحتية لخدمات ما بعد التداول في تاريخ السوق المالية السعودية من خلال الشركات التابعة للمجموعة؛ أطلقت مقاصة خدمة اتفاقية إعادة الشراء المتاحة لأعضاء المقاصة العامة وللمستثمرين، والتي يتم تسويتها عن طريق شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع". كما أعلنت إيداع عن تفعيل الربط مع "يوروكلير" مركز إيداع الأوراق المالية الدولي في بروكسل، لتسهيل وصول المستثمرين الدوليين إلى سوق الصكوك والسندات المحلية. من خلال هذه الإنجازات، تؤكد المجموعة على التزامها بتوفير المزيد من القيمة لمجموعة أكبر من المستثمرين المحليين والدوليين".

أبرز ملامح أداء الأعمال:

واصلت مجموعة تداول السعودية تعزيز مكانتها من خلال إجراء العديد من التحديثات وإطلاق خدمات جديدة في السوق بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المبادرات، وذلك بما يتماشى مع استراتيجيتها لتسريع النمو، وتعزيز الأداء التشغيلي والمالي، وتنويع الخدمات ذات الأثر الإيجابي عبر توفير الحلول المبتكرة والتقنيات، وتوسيع قاعدة العملاء المحلية والإقليمية والعالمية.

· أعلنت مجموعة تداول السعودية في في أبريل 2022م عن اكتمال عمليات أكبر حزمة من التحسينات لتطوير البنية التحتية لخدمات بعد التداول في تاريخ السوق المالية السعودية من خلال الشركات التابعة للمجموعة.

· كما أعلنت شركة تداول السعودية في أبريل 2022م عن تشكيل اللجنة الشرعية الاستشارية ضمن إطار التزامها بضمان أعلى معايير الحوكمة على أدوات الاستثمار التي ستقوم بتوفيرها تداول السعودية مستقبلاً لتضم اللجنة عدداً من ممثلي كبرى المؤسسات المالية. بالإضافة إلى اعلان شركة تداول السعودية عن إطلاق وبدء تداول العقود المستقبلية للأسهم المفردة، لتكون ثاني منتج مشتقات مالية يتم تداولها في السوق المالية السعودية اعتباراً من 4 يوليو 2022.

· أعلنت شركة مقاصة في أبريل 2022م عن إطلاق خدمة مقاصة اتفاقية إعادة الشراء. تعتبر خدمة مقاصة اتفاقية إعادة الشراء أحد أنواع الاقتراض قصير الأجل، وستكون متاحة لأعضاء المقاصة العامة وللمستثمرين، وسوف يتم تسويتها عن طريق شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع". تندرج خدمة مقاصة اتفاقية إعادة الشراء وتسويتها ضمن جهود مقاصة المستمرة لتلبية الاحتياجات المختلفة للمستثمرين وأعضاء المقاصة وستساهم خدمة مقاصة اتفاقية إعادة الشراء في الحد من المخاطر، وتعزيز الشفافية، وتحويل السيولة من أسواق الإقراض غير المضمونة إلى أسواق الإقراض المضمونة بتكاليف أقل. كما أنها ستدعم وصول المشاركين في السوق إلى السيولة، مع تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل مخاطر السوق بصورة عامة.

· أعلنت شركة إيداع في مايو 2022م عن تفعيل الربط مع "يوروكلير"، مركز إيداع الأوراق المالية الدولي في بروكسل، لتسهيل وصول المستثمرين الدوليين إلى سوق الصكوك والسندات المحلية. ليتمكن المستثمرون الدوليون المؤهلون في "يوروكلير" الآن من تسوية السندات الصادرة محلياً عبر حساب المرشح في "إيداع" باستخدام حساباتهم الحالية في "يوروكلير"، والاستفادة من مجموعة من الخدمات بما في ذلك التسوية الداخلية، وتداول وحفظ السندات الحكومية وشبه الحكومية السعودية المدرجة في تداول السعودية دون الحاجة إلى تقديم طلب التسجيل كمستثمر أجنبي مؤهل.

· تستمر شركة وامض في تنمية قاعدة عملائها لتحقيق أهداف أكبر، وذلك بعد إطلاقها لخدمة الاستضافة.

أبرز ملامح أداء السوق المالية السعودية:

· أداء قوي ساهم في 28.4% ارتفاعاً في القيمة السوقية للأسهم المصدرة على أساس سنوي لتبلغ 12.5 مليار ريال سعودي بنهاية النصف الأول من العام 2022 مقارنة بـ 9.7 مليون ريال سعودي في النصف المماثل من العام السابق.

· 15 اكتتابا أوليا في السوق السعودي خلال الربع الأول من عام 2022م - ثمانية منها في السوق الرئيسية وسبعة منها في السوق الموازية (نمو)، بقيمة إجمالية قدرها 14.88 مليار ريال سعودي.

· ارتفع عدد الشركات المدرجة في السوق الرئيسية إلى 215 شركة كما في 30 يونيو 2022 مقارنة بـ 203 في 30 يونيو 2021م، وهذا بدوره يؤكد على استمرار جاذبية السوق المالية السعودية.

· توسع أسواق الدخل الثابت والصناديق بطرح 11 صكوك وسندات حكومية جديدة وطرح صندوقي مؤشرات متداولة خلال النصف الأول من السنة المالية 2022م.

· بلغت قيمة المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة 8.4 مليون ريال سعودي في نهاية الربع الثاني من العام 2022م، وذلك بانخفاض بنسبة 33% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2021 الذي بلغت 10.7 مليون ريال سعودي، وبمقارنة هذا النصف من العام مع النصف السابق، ارتفعت قيمة المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 17%.

المعلومات القطاعية:

تم تنظيم قطاعات أعمال المجموعة على أساس الخدمات المقدمة، وفيما يلي تفصيل لإيرادات القطاعات الخاصة بالمجموعة "المعلومات القطاعية ":

· قطاع أسواق رأس المال: انخفضت إيرادات قطاع أسواق رأس المال، والتي تتضمن إيرادات خدمات التداول وإيرادات رسوم الإدراج، بنسبة 14.2% على أساس سنوي لتصل إلى 115.9 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من العام 2022م، مقارنة مع الربع السابق انخفضت إيرادات أسواق المال بنسبة 4.5% .

انخفضت إيرادات خدمات التداول بنسبة 23.6% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام 2022م لتصل إلى 89.4 مليون ريال سعودي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق حيث حققت 117.0 مليون ريال سعودي ويعود ذلك إلى عودة أنشطة التداول إلى أوضاعها الطبيعية والتي انخفضت بنسبة 21.6%. مقارنة مع الربع السابق انخفضت إيرادات خدمات التداول 10.3% من 99.7 مليون ريال سعودي ويعود ذلك إلى عودة أنشطة التداول إلى أوضاعها الطبيعية والتي انخفضت بنسبة 2.7%.

ارتفعت إيرادات رسوم الإدراج بنسبة 46.2% على أساس سنوي لتصل إلى 26.5 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2022م، مقارنة بـ 18.1 مليون ريال سعودي في الربع نفسه من العام 2021، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في عدد وحجم الإدراجات. وبالمقارنة مع الربع السابق، ارتفع إيرادات رسوم الإدراج بنسبة 22.5 % حيث حققت 21.6 مليون ريال سعودي، يرجع ذلك أساسًا إلى الزيادة في عدد وحجم الإدراجات.

· قطاع خدمات المعلومات التكنولوجيا: انخفضت الإيرادات بنسبة 6.1 ٪ على أساس سنوي محققة 22.3 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من العام 2022 مقارنة بـ 23.7 مليون ريال سعودي في الربع نفسه من العام 2021م ويعود ذلك إلى انخفاض إيرادات خدمات معلومات السوق. وبالمقارنة مع الربع السابق، انخفضت إيرادات قطاع خدمات المعلومات والتكنولوجيا بنسبة 9.6 % محققة 24.6 مليون ريال سعودي ويعود ذلك إلى انخفاض إيرادات خدمات معلومات السوق.

· قطاع خدمات ما بعد التداول: ارتفعت الإيرادات بنسبة 3.4 ٪ على أساس سنوي محققة إلى 160.0 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من العام 2022 مقارنة بـ 154.8 مليون ريال سعودي في الربع نفسه من العام 2021م، مدفوعة بإعادة هيكلة رسوم خدمات ما بعد التداول (المقاصة والإيداع والحفظ) مخففة بعودة أنشطة التداول إلى أوضاعها الطبيعية والتي انخفضت بنسبة 21.6%. وبالمقارنة مع الربع السابق، ارتفعت إيرادات قطاع خدمات ما بعد

التداول بنسبة 8.1% محققة 148.1 مليون ريال على أساس ربعي ويعود ذلك إلى إعادة هيكلة رسوم خدمات ما بعد التداول (المقاصة والإيداع والحفظ) مخففة بعودة أنشطة التداول إلى أوضاعها الطبيعية والتي انخفضت بنسبة 2.7%.

نظرة على قائمة المركز المالي:

(مليون ريال سعودي) الربع الثاني من العام 2022م الربع الثاني من العام 2021 م التغير (على أساس سنوي) % الربع الأول من العام 2022 م التغير(على أساس ربعي) %

النقد وما يعادله 158.9 203.3 21.8% ▼ 101.4 56.7% ▲

الاستثمارات 2,563.7 2,336.0 9.7% ▲ 2,835.0 9.6% ▼

أصول أخرى 4,814.0 799.2 502.3% ▲ 2,672.6 80.1% ▲

إجمالي الموجودات 7,536.7 3,338.6 125.7% ▲ 5,609.0 34.4% ▲

إجمالي المطلوبات 4,525.9 461.9 879.8% ▲ 2,375.9 90.5% ▲

إجمالي حقوق الملكية 3,010.7 2,876.7 4.7% ▲ 3,233.1 6.9% ▼

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نبذة عن مجموعة تداول السعودية القابضة

مجموعة تداول السعودية القابضة، المجموعة الرائدة في مجال الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هي شركة قابضة تضم في محفظتها 4 شركات مملوكة لها بالكامل: شركة تداول السعودية، إحدى أكبر الأسواق المالية في العالم من حيث القيمة السوقية، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية (المقاصة) وشركة تداول للحلول المتقدمة (وامض)، المتخصصة في توفير الحلول التقنية المبتكرة. كما تمتلك مجموعة تداول السعودية حصة قدرها 33,12% من رأس مال شركة تداول العقارية التي تعمل في مجال إدارة وتطوير العقارات. تأسست المجموعة كشركة مساهمة سعودية مقفلة برأس مال قدره 1,200,000,000 ريال سعودي مقسمة إلى 120,000,000 سهم متساوية القيمة، وتبلغ قيمتها الاسمية 10 ريالات سعودية لكل سهم.

تتبنى المجموعة نموذج أعمال متنوع ومكمل لبعضه باعتباره يغطي جميع الخدمات ذات العلاقة، مما يسمح لها بتقديم مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات المرتبطة بالسوق المالية. تتمتع المجموعة بمكانة استراتيجية وتنافسية قوية مدعومة بحجمها وإمكانات نموها وكونها عنصر أساسي في التحول الاقتصادي واسع النطاق. وتؤدي استقلالية أعمال كل من الشركات التابعة الرئيسية إلى خلق بيئة أكثر مرونة لدعم الاستجابة السريعة لاتجاهات الأسواق العالمية والإقليمية من خلال خدمات المجموعة. وتُعتبر المجموعة إحدى الركائز الأساسية لتنفيذ برنامج تطوير القطاع المالي الذي يهدف إلى تطوير سوق مالية متقدمة لدعم تحقيق رؤية 2030م.

إدارة علاقات المستثمرين مجموعة تداول السعودية القابضة هاتف: 920013130 (966+) البريد الإلكتروني: investorrelations@tadawulgroup.sa ص.ب. 12211-3388 العنوان: 6897 طريق الملك فهد - العليا، الرياض المملكة العربية السعودية www.tadawulgroup.sa