المنامة، البحرين: أعلنت شركة بتلكو (رمز التداول BATELCO) اليوم عن صافي الأرباح لمساهمي الشركة للربع الثالث من عام 2022 بقيمة 16.3 مليون دينار بحريني (43.2 مليون دولار أمريكي) أي بزيادة نسبتها 4% مقارنة مع 15.7 مليون دينار بحريني (41.6 مليون دولار أمريكي) للفترة ذاتها من العام 2021. وبلغت العائدات على السهم الواحد 9.8 فلس خلال الربع الثالث من العام 2022 بالمقارنة مع 9.5 فلسًا في الربع الثالث من العام 2021.

كما بلغ اجمالي الدخل الشامل لمساهمي الشركة في الربع الثالث لعام 2022 10.5 مليون دينار بحريني (27.9 مليون دولار أمريكي)، وهو أقل بنسبة 22% مقارنة مع 13.4 مليون دينار بحريني (35.5 مليون دولار أمريكي) للفترة ذاتها من العام 2021، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى فروقات تحويل العملات الأجنبية نتيجة لانخفاض قيمة الجنيه البريطاني.

وشهدت إيرادات الربع الثالث من العام 2022 نموًا بنسبة 2% حيث بلغت 100.6 مليون دينار بحريني (266.8 مليون دولار أمريكي) مقارنة مع 98.2 مليون دينار بحريني (260.5 مليون دولار أمريكي) في الربع الثالث لعام 2021. وارتفعت الأرباح التشغيلية للربع الثالث من العام 2022 بنسبة 5% حيث بلغت 22.8 مليون دينار بحريني (60.5 مليون دولار أمريكي) بالمقارنة مع 21.8 مليون دينار بحريني (57.8 مليون دولار أمريكي) في الربع الثالث من عام 2021. بينما بلغت الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات (EBITDA) في الربع الثالث من عام 2022 40.1 مليون دينار بحريني (106.4 مليون دولار أمريكي) مقارنة مع 40.6 مليون دينار بحريني (107.7 مليون دولار أمريكي) في الربع الثالث من عام 2021، أي بانخفاض نسبته 1%.

وعلى مدى التسعة أشهر الأولى من عام 2022، بلغ صافي الأرباح لمساهمي الشركة 54.1 مليون دينار بحريني (143.5 مليون دولار أمريكي) أيّ بارتفاع نسبته 2%، مقارنة مع 53.2 مليون دينار بحريني (141.1 مليون دولار أمريكي) للفترة ذاتها من العام 2021. وبلغت العائدات على السهم الواحد خلال هذه الفترة 32.8 فلس بالمقارنة مع 32.2 فلس في الفترة ذاتها من العام 2021.

وانخفض اجمالي الدخل الشامل لمساهمي الشركة بنسبة 40% وذلك من 60.6 مليون دينار بحريني (160.7 مليون دولار أمريكي) في فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2021 إلى 36.2 مليون دينار بحريني (96.0 مليون دولار أمريكي) للفترة ذاتها من هذا العام، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى فروقات تحويل العملات الأجنبية وتغيّرات القيمة العادلة للاستثمار.

بينما شهدت إيرادات فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2022 زيادة بنسبة 1% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2021، وذلك من 296.4 مليون دينار بحريني (786.2 مليون دولار أمريكي) إلى 298.3 مليون دينار بحريني (791.2 مليون دولار أمريكي). وشهدت الأرباح التشغيلية انخفاضًا بنسبة 2% من 71.0 مليون دينار بحريني (188.3 مليون دولار أمريكي) في عام 2021 إلى 69.6 مليون دينار بحريني (184.6 مليون دولار أمريكي) في عام 2022 بسبب زيادة التكاليف التشغيلية. كما شهدت الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات (EBITDA) انخفاضًا بنسبة 2% من 126.0 مليون دينار بحريني (334.2 مليون دولار أمريكي) في عام 2021 إلى 123.5 مليون دينار بحريني (327.6 مليون دولار أمريكي) في عام 2022. وبلغت نسبة هامش الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 41%.

ولا تزال الميزانية العمومية لشركة بتلكو قوية مع إجمالي حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة بقيمة 474.4 مليون دينار بحريني (1,258.4 مليون دولار أمريكي) في 30 سبتمبر 2022، أيّ أقل بنسبة 3% مقارنة مع 489.6 مليون دينار بحريني (1,298.7 مليون دولار أمريكي) في 31 ديسمبر 2021. وقد بلغ إجمالي الأصول 1,032.1 مليون دينار بحريني (2,737.7 مليون دولار أمريكي) في 30 سبتمبر 2022، بما يتماشى مع 1,030.6 مليون دينار بحريني (2,733.7 مليون دولار أمريكي) في 31 ديسمبر 2021. وشهد صافي أصول بتلكو انخفاضًا بنسبة 2%، ليصل إلى 517.6 مليون دينار بحريني (1,372.9 مليون دولار أمريكي) في 30 سبتمبر 2022 بالمقارنة مع 530.7 مليون دينار بحريني (1,407.7 مليون دولار أمريكي) في 31 ديسمبر 2021. بينما بلغت قيمة النقد والأرصدة البنكية للشركة 217.1 مليون دينار بحريني (575.9 مليون دولار أمريكي)، مما يعكس توزيعات الأرباح المؤقتة لعام 2022 البالغة 13.5 فلس لكل سهم والمدفوعة في شهر أغسطس 2022.

أبرز النتائج المالية والتشغيلية

فترة التسعة أشهر المنتهية في 30.09.2022 فترة التسعة أشهر المنتهية في 30.09.2021 النمو الربع الثالث 2022 الربع الثالث 2021 النمو مليون دينار بحريني مليون دولار أمريكي مليون دينار بحريني مليون دولار أمريكي % مليون دينار بحريني مليون دولار أمريكي مليون دينار بحريني مليون دولار أمريكي % إجمالي الإيرادات 298.3 791.2 296.4 786.2 +1 100.6 266.8 98.2 260.5 +2 الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات (EBITDA) 123.5 327.6 126.0 334.2 -2 40.1 106.4 40.6 107.7 -1 الأرباح التشغيلية 69.6 184.6 71.0 188.3 -2 22.8 60.5 21.8 57.8 +5 صافي الأرباح لمساهمي الشركة 54.1 143.5 53.2 141.1 +2 16.3 43.2 15.7 41.6 +4 إجمالي الدخل الشامل لمساهمي الشركة 36.2 96.0 60.6 160.7 -40 10.5 27.9 13.4 35.5 -22 قاعدة المشتركين* 4.1 مليون 3.9 مليون +4 المساهمة في إيرادات العمليات الدولية %53 53% - المساهمة في EBITDA للعمليات الدولية %54 53% +1

*باستثناء عدد المشتركين من سبأ فون، الشركة الزميلة لبتلكو في اليمن واتحاد عذيب للاتصالات، استثمار بتلكو في المملكة العربية السعودية.

وقام رئيس مجلس إدارة شركة بتلكو، الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة، بالإعلان عن النتائج المالية للربع الثالث وفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، في أعقاب اجتماعه بأعضاء مجلس الإدارة في 31 أكتوبر في المقر الرئيسي لشركة بتلكو بمنطقة الهملة.

وصرح الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة قائلًا: "نحن سعداء بالنتائج المالية للربع الثالث من عام 2022 حيث شهد صافي الأرباح زيادة بنسبة 4% مقارنة مع الربع الثالث من عام 2021، مما أدى إلى زيادة في صافي الأرباح بنسبة 2% للأشهر التسعة الأولى من العام. كما إن ارتفعت العائدات على السهم الواحد لفترة التسعة أشهر مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2021. وتعكس النتائج الإيجابية جهود الشركة المبذولة لتلبية توقعات جميع الشركاء وتدعم كذلك التزام مجلس الإدارة بتحقيق عوائد مجزية لاستثمارات المساهمين."

وتابع بقوله: "واصلت شركة بتلكو تركيزها على الأعمال الأساسية من أجل تعزيز شبكتها وتوسيع نطاق الاتصال العالمي، ونحن مسرورون بأن نشهد التقدم الذي أحرزته شركات Beyon والذي يتماشى مع استراتيجية النمو الرقمي الخاصة بنا. وكجزء من توسيع نطاق تواجدها في الخارج، وقعت شركة Beyon Cyber، الشركة التابعة للمجموعة والمتخصصة في خدمات الأمن السيبراني المتطورة مذكرة تفاهم مع حكومة المالديف وذلك في إطار زيارة فخامة الرئيس إبراهيم محمد صالح رئيس جمهورية المالديف إلى مملكة البحرين."

وفي الختام، أعرب الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة عن شكره على المساهمات التي قام بها جميع أعضاء الفريق بقوله: "بالنيابة عن زملائي في مجلس الإدارة، أود أن أشيد بجهود الإدارة التنفيذية وأعضاء فريق بتلكو وBeyon التي تدعم نجاحاتنا المستمرة."

ومن جهته، قال السيد ميكيل فينتر الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو: "تأثرت عائدات الاستثمارات الدولية خلال الربع الثالث وذلك بسبب فروقات تحويل العملات الأجنبية وبالأخص الجنيه البريطاني، وبذلك قام الفريق بتسريع الجهود والتركيز على مجالات الأعمال الرئيسية بما في ذلك خدمات الموبايل والخدمات الرديفة، مما أدى إلى تحسين نمو الإيرادات لهذه الفترة."

وتابع قائلًا: "يعتبر الارتقاء بتجربة الزبائن الرقمية محور أساسي في تطوير خدماتنا، حيث قمنا بإضافة ميزات متقدمة على تطبيق بتلكو بالإضافة إلى تحسين تجربة الاستخدام على التطبيق بشكل أكبر. علاوة على ذلك، افتتحنا متجرًا رقميًا جديدًا ومتطورًا والذي يعتبر الأول من نوعه في البحرين وهو يتيح للزبائن اتمام 90% من معاملات بتلكو رقمياً."

واختتم السيد فينتر حديثه قائلاً: "أود أن أعرب عن تقديري لجميع أفراد فريق بتلكو وشركات Beyon على تركيزهم وجهودهم في تنفيذ مختلف المبادرات الإستراتيجية، مما أدى إلى العديد من النجاحات خلال هذا الربع".

الجدير بالذكر بأن هذا البيان الصحفي بالإضافة إلى البيانات المالية والمعلوماتية متوفرة عبر الموقع الإلكتروني لكلٍ من بورصة البحرين وبتلكو www.batelco.com

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هذا البيان الصحفي صادر عن قسم التواصل المؤسسي والاستدامة لدى بتلكو.

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