ارتفعت القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية بنسبة 4.7٪ على أساس سنوي، لتغلق عند 758.6 مليون دولار (2,786.3 مليون درهم إماراتي).

ارتفع صافي قيمة الأصول بنسبة 27.3٪ على أساس سنوي، ليغلق عند 352.6 مليون دولار (1,295.0 مليون درهم إماراتي).

بلغ معدل الإشغال ضمن محفظة العقارات 82٪، بزيادة قدرها 12 نقطة مئوية على أساس سنوي.

بلغت الإيرادات الإيجارية والإيرادات الأخرى 34.4 مليون دولار (126.4 مليون درهم إماراتي)، بزيادة قدرها 13.7٪ على أساس سنوي.

انخفض إجمالي تكاليف العقارات بنسبة 7.7٪ على أساس سنوي لتبلغ 6.0 مليون دولار (22.0 مليون درهم إماراتي) في النصف الأول من العام 2022.

بلغت أرباح إعادة التقييم غير المحققة والمحتسبة وفقاً للقيمة العادلة للعقارات الاستثمارية 57.0 مليون دولار (209.5 مليون درهم إماراتي) خلال النصف الأول من العام 2022.

ارتفع صافي الربح خلال النصف الأول من العام 2022 بنسبة 20.9٪ على أساس سنوي ليبلغ 61.5 مليون دولار (225.8 مليون درهم إماراتي).

تجاوز صافي قيمة الأصول للسهم القيمة الاسمية ليغلق عند 1.10 دولار للسهم الواحد في 30 يونيو 2022، مقارنة بـ 0.91 دولار للسهم في 30 يونيو 2021.

دبي - أعلنت "إيكويتاتيفا" (دبي) المحدودة ("إيكويتاتيفا")، مديرة صندوق الإمارات ريت (CEIC) ("الإمارات ريت" أو "ريت")، اليوم عن النتائج المالية للنصف الأول من العام 2022 لصندوق الإمارات ريت. واصل صندوق الإمارات ريت تحقيق النتائج القوية بفضل المناخ الاقتصادي المستقر في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي أدى إلى زيادة الطلب على العقارات التجارية المحلية عالية الجودة. وارتفع صافي الربح خلال النصف الأول من العام 2022 بنسبة 20.9٪ على أساس سنوي ليصل إلى 61.5 مليون دولار.

سجل صندوق الإمارات ريت تحسناً مستمراً في معدلات الإشغال ضمن محفظة العقارات ليبلغ 82% بزيادة قدرها 12 نقطة مئوية على أساس سنوي. وحقق الصندوق نتائج قوية بفضل أرباح إعادة تقييم المحفظة غير المحققة التي بلغت 57.0 مليون دولار خلال النصف الأول من العام 2022 وتعافي قيمة الأصول في الإمارات.

وحقق صندوق الإمارات ريت إجمالي دخل من العقارات بلغ 32.9 مليون دولار في النصف الأول من العام 2022 مقارنة بـ 36.8 مليون دولار في النصف الأول من العام 2021. ارتفع إجمالي دخل العقارات بنسبة 13.7٪ على أساس سنوي، مما يعكس الأداء القوي في سوق العقارات التجارية المتعافي في الإمارات العربية المتحدة على أساس حساب المثل بالمثل باستثناء تأثير الربح/الخسارة غير المتكررة لبيع العقارات الاستثمارية، الناتجة عن بيع نصف طابق في برج إندكس في النصف الأول من العام 2021 ومدرسة جبل علي في النصف الأول من العام 2022.

واصل صندوق الإمارات ريت التركيز على تقليل التكاليف مما أدى إلى انخفاض بنسبة 7.7٪ على أساس سنوي في تكاليف تشغيل العقارات لتصل إلى 6.0 مليون دولار في النصف الأول من العام 2022، مع دعم هوامش التشغيل خلال هذه الفترة. وبلغ صافي دخل العقارات للفترة 26.9 مليون دولار (النصف الأول من العام 2021: 30.3 مليون دولار)، فيما يمثل زيادة على أساس حساب المثل بالمثل بنسبة 19.6٪ على أساس سنوي، بعد استبعاد تأثير الربح/الخسارة غير المتكررة لبيع العقارات الاستثمارية المذكورة أعلاه.

ارتفعت قيمة محفظة الإمارات ريت بنسبة 4.7٪ على أساس سنوي لتصل إلى 758.6 مليون دولار في نهاية النصف الأول من العام 2022، مقارنة بـ 724.6 مليون دولار في نهاية النصف الأول من العام 2021، على الرغم من بيع مدرسة جبل علي في مايو 2022. وفي 30 يونيو 2022، بلغ صافي قيمة أصول الصندوق 352.6 مليون دولار ، أي ما يعادل صافي قيمة الأصول للسهم الواحد 1.10 دولار.

وتعليقاً على أداء الإمارات ريت في النصف الأول من العام 2022، قال ثيري ليليو، الرئيس التنفيذي لمجموعة إيكويتاتيفا: "أظهرت نتائج النصف الأول من العام 2022 تحسناً مستمراً في أداء الإمارات ريت على أساس سنوي وربع سنوي. ومع الارتفاع الكبير في معدل الإشغال والتركيز على خفض التكاليف، حققنا نمواً في صافي دخل العقارات الأساسية بنسبة 19.6٪ على أساس سنوي و1.5٪ على أساس ربع سنوي، بعد استثناء تأثير خسارة بيع العقارات الاستثمارية الناتجة عن بيع مدرسة جبل علي".

وأضاف: "ارتفع صافي ربح الصندوق بنسبة 20.9٪ على أساس سنوي ليصل إلى 61.5 مليون دولار مدعوماً بشكل خاص بمكاسب غير محققة من إعادة تقييم المحفظة بقيمة 57.0 مليون دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2022. ورغم القوة الحالية لاقتصاد دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة شكل عام فإننا لا نزال متفائلين بحذر بشأن الأداء التشغيلي للصندوق خلال الفترة المتبقية من العام".

واختتم: "بالإضافة إلى تركيزنا المستمر على التميز التشغيلي، ستكون أولويتنا الرئيسية خلال الأشهر القليلة المقبلة هي النجاح في إكمال إعادة الصكوك المصدرة بقيمة 400 مليون دولار والتي تُستحق في ديسمبر 2022، وذلك لوضع الصندوق على مسار النمو في المستقبل".

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للاستفسارات الإعلامية: جون جرينواي، تينيو، +971 585650626.

نبذة عن الإمارات ريت: الإمارات ريت، (Nasdaq Dubai: REIT; ISIN: AEDFXA1XE5D7)، هو صندوق استثمار عقاري يتخذ من دبي مقراً له، ويستثمر الصندوق في العقارات المدرة للدخل بما يتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية. ويملك الصندوق حالياً محفظة متوازنة تضم 10 أصول في مجالات التعليم والتجزئة والعقارات التجارية. ويستفيد صندوق الإمارات ريت من مرسوم حصري صادر عن الحاكم يتيح له شراء عقارات في إمارتي دبي ورأس الخيمة.

نبذة عن مجموعة إيكويتاتيفا: هي مدير إقليمي رائد للأصول يركز على إنشاء وإدارة صناديق الاستثمار العقاري. وتقدم المجموعة منتجات مالية مبتكرة معدلة لاحتساب المخاطر ومدرة للدخل، تلبي متطلبات المستثمرين من المؤسسات والأفراد. وبتأسيسها لصندوق الإمارات ريت، تعد إيكويتاتيفا اليوم واحدة من أكبر مدراء صناديق الاستثمار العقاري على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ومن أكبر مدراء صناديق الاستثمار العقاري المتماشية مع مبادئ الشريعة الإسلامية على مستوى العالم. وعلى مستوى الإمارات العربية المتحدة تتولي المجموعة إدارة صندوقي استثمار عقاري: الإمارات ريت وريزدينشيال ريت، علماً بأن الصندوق الأخير تم تأسيسه في سوق أبوظبي العالمي.