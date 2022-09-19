(المنامة، مملكة البحرين): قامت شركة بنفت، الشركة المبتكرة والرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، مؤخرًا بعقد اجتماع بالتعاون مع جمعية مصارف البحرين وتحت اشراف مصرف البحرين المركزي وبحضور اللجان المختصة بالجمعية وعدد كبير من أعضاء المؤسسات المالية والمصرفية، حيث استعرضت فيه استراتيجية الشركة وخطتها للثلاث سنوات المقبلة (2022-2024).

وقد قام السيد يوسف النفيعي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة بنفت، بتقديم عرض عن الاستراتيجية، تلاه نقاش مفتوح حيث تمت دعوة أعضاء اللجان للمشاركة في النقاش وتقديم التوصيات القيّمة لتضمينها في الاستراتيجية لزيادة تعزيز القطاع المالي وتقديم قيمة للمجتمع ككل.

هذا ويتماشى الاجتماع مع حرص شركة بنفت على خطتها الخاصة بالرقمنة، ومبادرات مصرف البحرين المركزي لتسريع التحول الرقمي في المملكة وإطلاق خدمات مالية مبتكرة وفقًا لرؤية البحرين الاقتصادية 2030. علاوة على ذلك، تسعى هذه الشراكات إلى تقديم بيئة ملائمة عبر مشاركة استراتيجيات النجاح الكبيرة التي حققتها شركة بنفت على مر السنين.

وتتوافق خطة شركة بنفت للأعوام الثلاثة القادمة مع ركائزها الاستراتيجية الأربع التي تشمل تطوير البنية التحتية للمدفوعات لتمكين خطط المدفوعات الجديدة، وتمكين الوصول إلى الائتمان، ودعم الرقمنة في الحكومة والقطاعات الرئيسية، والعمل على تطوير التحالفات والشراكات الإقليمية والدولية. وقدمت شركة بنفت مبادرات استراتيجية لتحقيق الأهداف المحددة في إطار هذه الركائز، بالإضافة إلى خطة عمل مفصلة لكل مشروع يتم تنفيذه ضمن الجدول الزمني المعتمد.

وبهذه المناسبة، صرح السيد النفيعي بالقول: "تلتزم شركة بنفت بتطوير خدماتها وتوسيعها باستمرار، ونهدف إلى تحقيق نمو كبير في السنوات القليلة القادمة. وستلعب هذه الاستراتيجية للثلاث سنوات القادمة دورًا حاسمًا في مساعدتنا على تحقيق هذه الأهداف."

وأضاف معلقًا على الاجتماع: "لقد كانت مساهمة السادة الحضور قيّمة للغاية وستؤخذ بعين الاعتبار في توجهات شركة بنفت في السنوات القادمة. هذه المساهمات مهمة للشركة وللقطاع المالي ككل، وتأتي كجزء من هدفنا المستمر لتعزيز مكانة مملكة البحرين المتقدمة كمركز رائد للخدمات والحلول المالية المبتكرة."

تجدر الإشارة إلى أن شركة بنفت قد استثمرت باستمرار في الحلول المبتكرة القيمة، وقد تُرجم ذلك عبر إطلاقها للعديد من المبادرات غير النقدية، بما في ذلك ميزات تطبيق ’بنفت بي‘ للمدفوعات الرقمية، وإطلاق خدمة الشيك الإلكتروني، كما تركز الاستراتيجية الجديدة على دعمها للنظام البيئي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم المعلومات المالية الشاملة حول هذه المؤسسات عبر إنشاء منصة المعلومات المالية والائتمانية الشاملة بشأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SME360) وخدمات المدفوعات الإلكترونية لقطاع الأعمال والتحسينات المستمرة على خدمات مركز البحرين للمعلومات الائتمانية ومنصة "اعرف عميلك إلكترونيًا – eKYC"، وغيرها المزيد.

تلتزم شركة بنفت بتحقيق تنمية متميزة خلال السنوات القادمة، وتفخر بالتعاون مع الخبراء في القطاع مثل جمعية مصارف البحرين، وتقدّر مقترحاتهم ووجهات نظرهم التي تساهم في النهوض بالقطاع المصرفي في المملكة. إضافة إلى ذلك، تتبع شركة بنفت سياسة دورية لتنفيذ خطط عمل واستراتيجيات وفق مستجدات الأوضاع الاقتصادية المحلية والدولية وتنفيذ المبادرات المبتكرة والجديدة وبما يتماشى مع سياسات مصرف البحرين المركزي.

#بياناتشركات

- انتهى -