· ستقدم المنصة الحلول الرقمية والتكنولوجيا الحائزة على جوائز التميز في تايوان في القاعة 1-C70

· تشمل العلامات التجارية المشاركة "أسوس"، "إبلي"، "أم أس أي"، "بلوستيك"، تيم جروب"، "فاغة"، "أيه آر إيه سي"، "افير"، "بينكيو"، "دي – لينك" وغيرها من العلامات التكنولوجيا الكبرى

· كما يستضيف جناح تايوان اكسلنس مجموعة الشخصيات الكبرى الرائدة في قطاع التكنولوجيا والاقتصاد

دبي: أعلنت "تايوان اكسلنس" (Taiwan Excellence ) عن مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية 2022 بين 10-14 أكتوبر 2022، للعام الثاني على التوالي، وينظم هذه المشاركة مكتب التجارة الخارجية ومجلس تنمية التجارة الخارجية في تايوان (TAITRA).

خلال اليوم الأول من أسبوع جيتكس للتقنية، ستنظم العلامة التجارية حفل إطلاق للكشف عن أحدث المنتجات من العلامات التجارية الرائدة. يمكن للحضور استكشاف المنتجات التكنولوجيا عالية الجودة والحديثة المقدمة من قبل 17 علامة تجارية تايوانية من الرائدين في عالم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - بما في ذلك "أسوس"، "إبلي"، "أم أس أي"، "بلوستيك"، تيم جروب"، "فاغة"، "أيه آر إيه سي"، "افير"، "بينكيو"، "دي – لينك" وغيرها. تتراوح فئات المنتجات المعروضة من أجهزة الكمبيوتر المحمول القابلة للطي المبتكرة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة اللوحية وأجهزة تنقية الهواء القابلة للارتداء والماسحات الضوئية وكاميرات المؤتمرات وأجهزة التفريغ المحمولة وأجهزة العرض وأجهزة التوجيه وأكثر من ذلك بكثير.

إلى جانب أحدث الإبتكارات التكنولوجية، خلال أسبوع جيتكس للتقنية، يمكن للزوار المشاركة في مجموعة من الأنشطة التفاعلية الرائعة عند زيارة جناح "تايوان اكسلنس". كما يمكنهم الاستمتاع بتجربة الـ"VR" المصممة لإبهار الزائرين بالمناظر الجميلة لتايوان.

تشمل الابتكارات الرئيسية التي يعرضها جناح "تايوان اكسلنس":

ASUS Zenbook 17-Fold OLED

يعد جهاز أسوس زينبوك 17 (UX9702) الرائد أول كمبيوتر محمول OLED قابل للطي مقاس 17.3 بوصة في العالم. على الرغم من تعدد استخداماته وحجم شاشته الكبيرة، فإن الجهاز يزن 1.5 كجم فقط بدون لوحة المفاتيح، أو 1.8 كجم مع أوضاع استخدام متعددة متعددة الاستخدامات مثل كمبيوتر مكتبي أو كمبيوتر محمول أو جهاز لوحي.

ible Airvida E1

إبلي إيرفيدا إيه1 هو جهاز لتنقية الهواء يمكن ارتداؤه مع سماعات أذن مدمجة. كل 0.6 ثانية، يمكنه جمع ما يصل إلى 6 ملايين أيون سالب / سم 3 حول وجوه المستخدمين لتقليل الإصابة بفيروس COVID-19 او الفيروسات المحمولة جواً والمواد المسببة للحساسية والبكتيريا. يمكن أن يوفر التطبيق المستند إلى الموقع أيضًا معلومات فورية عن تلوث الهواء لمساعدة المستخدمين على البقاء في حماية كبيرة.

كاميرا IPEVO “V4K”

كاميرا V4K PRO هي أول كاميرا مستندات في العالم مزودة بتقنية AI-Enhanced Voice المبتكرة، والتي تقلل ضوضاء الخلفية أثناء الاتصال، وتترك صوتك طبيعيًا، وغير مضطرب، ويسهل سماعه.

على مر السنين، أثبت جيتكس نفسه كحدث تقني هام يسلط الضوء على أحدث وأكبر الاتجاهات الرقمية. تحقيقا لهذه الغاي ، يعتبر هذا الحدث المنصة المثالية لتايوان اكسلنس لمساعدة الشركات التايوانية على الترويج لمنتجاتها، وإقامة شراكات جديدة وتكون مشاركًا نشطًا في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المحلية والإقليمية.

#بياناتشركات

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حول تايوان اكسلنس:

تعد جوائز تايوان للتميز "تايوان اكسلنس" هي أعلى وسام يُمنح للمنتجات التي تجسد التطور. تم إطلاق جوائز تايوان للتميز في عام 1993. لا تمثل المنتجات الحائزة على وسام تايوان للتميز المنتجات الأكثر ثورية والأعلى جودة وأعلى قيمة مضافة التي تصنعها تايوان فحسب، بل يجسدون أيضًا عبقرية تايوان الفريدة في استخدام الابتكار لخلق قيمة مضافة في تصميم وتصنيع منتجات رائدة. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة https://www.taiwanexcellence.org/en