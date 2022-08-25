القاهرة : أعلنت اليوم سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (CICH.CA)، المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة، عن نتائج أعمال النصف الأول من عام 2022، حيث بلغ أجمالي الإيرادات 1.612 مليار جنيه مصري، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب وحقوق الأقلية 341 مليون جنيه مصري، أو ما يقرب الضعف مقارنة بـ172 مليون جنيه مصري خلال نفس الفترة العام الماضي.

وصرح هشام جوهر الرئيس التنفيذي لسي أي كابيتال القابضة أن نموذج أعمال الشركة استمر في إظهار قوته على كافة الأصعدة المالية والتشغيلية، حيث استمرت الشركة في تحقيق نتائج إيجابية عبر كل قطاعات أعمال بنك الاستثمار والخدمات المالية غير المصرفية على حد سواء. وحققت قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية ارتفاع العوائد أو العقود حد سواء، كما شهدت قطاعات أعمال بنك الاستثمار تحقيق نتائج قوية مما يبرهن على قوة استراتيجية الشركة في مواجهة تحديات السوق، وهو يتضح في نتائج أعمال المجموعة، حيث شهد النصف الأول من العام الجاري تحقيق المجموعة لصافي ربح قدره 341 مليون جنيه مصري، بالإضافة لتمديد تسهيلات ائتمانية إضافية بواقع 5.7 مليار جنيه مصري.

وبلغ إجمالي محفظة التمويل 15.4 مليار جنيه مصري، وهو ارتفاع سنوي بنسبة 36%، مدعومًا بارتفاع قوي في أنشطة التمويل غير المصرفي لكافة الشركات التابعة التي ساهمت في تحقيق 81% من أجمالي الإيرادات خلال النصف الأول من العام. وبلغ صافي دخل الفائدة 582 مليون جنيه مصري، بارتفاع 41% مقارنة بالعام السابق، بينما بلغ هامش صافي دخل الفائدة 8.7%.

وشهدت أنشطة التمويل غير المصرفي نموًا قويًا في العوائد وصافي الربح والعقود الجديدة حيث حققت شركة كوربليس التابعة للمجموعة 189 مليون جنيه صافي الربح بعد الضرائب خلال النصف الأول من العام الذي أيضًا شهد نمو بنسبة 55% عن العام الماضي في قيمة العقود الجديدة لتبلغ قيمتها 4 مليار جنيه مصري. وبلغ إجمالي العقود القائمة 12.3 مليار جنيه مصري، كما أن الشركة تربعت على قمة السوق بحصة سوقية بلغت 16.5% بنهاية النصف الأول من العام.

وعلى صعيد التمويل متناهي الصغر، حققت شركة ريفي التابعة للمجموعة نتائج مالية وتشغيلية قوية، حيث بلغ صافي الربح بعد الضرائب المحقق من عمليات التمويل متناهي الصغر 157 مليون جنيه مصري، بارتفاع 72% مقارنة بالعام السابق، مدعومًا بنمو إجمالي القروض بنسبة 55% عن العام السابق ليبلغ 2.0 مليار جنيه مصري في النصف الأول من العام. واستمرت الشركة في تنمية تواجدها الجغرافي، حيث تم إضافة 15 فرع جديد في النصف الأول من العام ليبلغ عدد الفروع 120 فرع عبر انحاء الجمهورية.

وحققت شركة سي أي كابيتال للتمويل العقاري نموًا مضاعفًا في حجم محفظة عمليات التمويل العقاري، ليبلغ 576 مليون جنيه مصري بنهاية الفترة، وهو نمو بنسبة 249% مقارنة بالنصف الاول من عام 2021.

وحققت قطاعات أعمال بنك الاستثمار نموًا على أصعدة إدارة الأصول وخدمات الترويج والوساطة في الأوراق المالية على حد سواء، حيث بلغ حجم الأصول المدارة 14.1 مليار جنيه مصري، بارتفاع 19% مقارنة بالعام السابق. كما شهدت إيرادات الترويج وتغطية الاكتتاب ارتفاعًا بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق لتسجل 44 مليون جنيه إيرادات في النصف الأول من العام الجاري على الرغم من قوة العام الماضي على صعيد خدمات الاستشارات المالية. واستمرت عمليات السمسرة في الاستحواذ على نصيب الأسد من الحصة السوقية التي بلغت 22.7% من اجمالي تنفيذات السوق المصري.

وباستبعاد إيرادات غير متكررة خلال العام الماضي، شهدت إيرادات النصف الأول من العام الجاري ارتفاع بنسبة 36% لتصل إلى 1.612 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، بينما شهد صافي الربح التشغيلي ارتفاع بأكثر من الضعف عن نفس الفترة بالعام الماضي بلغ 115% ليصل إلى 567 مليون جنيه مصري، كما نجحت الشركة في مضاعفة صافي الربح بعد الضرائب وحقوق الأقلية بنسبة 98% ليصل إلى 341 مليون جنيه مصري مقارنة بنفس الفترة بالعام السابق الذي شهدت تحقيق 172 مليون جنيه مصري.

ومن جانبه اختتم محمود عطا الله رئيس مجلس إدارة شركة سي أي كابيتال بأن ربحية الشركة وقوة مركزها المالي يمكنها من الاستمرار في تنويع خدماتها سواء على صعيد بنوك الاستثمار أو الخدمات المالية غير المصرفية، والاستثمار في تطوير وتنمية مهارات فريق العمل مع السعي الدائم للمحافظة على معدلات ربحية الشركة والتي تعد الأعلى بين كافة بنوك الاستثمار في مصر.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن شركة سي أي كابيتال

شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (رمز CICH EY، CICH.CA) هي المجموعة الرائدة في مجالات بنوك الاستثمار والخدمات المالية غير المصرفية بالسوق المصري.

ومن خلال المقر الرئيسي في القاهرة وتواجد الشركة في نيو يورك ودبي، توفر شركة سي أي كابيتال باقة متكاملة من الحلول المالية لقاعدة متنوعة من العملاء الدوليين والاقليميين والمؤسسات المالية الكبرى ومكاتب استثمار العائلات والشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، بالإضافة للمستثمرين الأفراد وذوي الملاءة المالية.

ومن خلال خدماتها المتكاملة، استطاعت الشركة ان ترسخ مكانتها الرائدة في تقديم خدماتها الاستشارية في مجالات زيادة رأس المال وصفقات الدمج والاستحواذ، وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية، وخدمات أمناء الحفظ والبحوث. ومن خلال شركتها التابعة، كوربليس، تقوم الشركة بتقديم خدمات تأجير تمويلي متكاملة من ضمنها التأجير التمويلي للسيولة والعمليات بالإضافة لخدمات البيع وإعادة التأجير لقاعدة عملاء متنوعة ما بين شركات صغيرة ومتوسطة وشركات كبرى.

كما تقدم شركة سي أي كابيتال القابضة خدمات تمويل متناهي الصغر من خلال شركتها التابعة ريفي، وهي أول شركة تحصل على ترخيص تقديم هذه الخدمة في مصر. ويتكون فريق عمل الشركة من أكثر من 2900 موظف محترف يعدون من أكثر الكوادر خبرة وتنوعًا في السوق المصري.