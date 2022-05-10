واجه قطاع الطيران العالميّ مؤخرًا الأزمة الأكبر التي تواجهه في تاريخه. وخلال تلك الأوقات الصعبة، أنهت الخطوط الجوية التركية الربع الأول من عام 2022 بتحقيق أرباح تشغيلية فعليّة بلغت 163 مليون دولار أمريكي وصافي ربح بلغ 161 مليون دولار أمريكي؛ وذلك على الرغم من آثار الأزمة الناجمة عن جائحة "كوفيد 19" وتصاعد حدة التوترات الجيوسياسية.

بلغ إجمالي الإيرادات خلال الربع الأول من عام 2022 (3.1 مليار دولار أمريكي)، متجاوزًا نفس الفترة من عام 2019 بنسبة 10%. أما بالنسبة لإيرادات الشحن، والتي بلغت 32% من إجمالي الإيرادات، فقد سجلت زيادة بنسبة 141% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2019.

وعلى الرغم من الصعوبات الناجمة عن الأزمة التي سببتها جائحة "كوفيد 19"، تمكنت شَركة الطَّيَران الوطَنيَّة لتركيا من التعافي في وقت أبكر من المنافسين فيما يتعلق بقطاع نقل الركاب؛ مع تعزيز عمليات الشحن مقارنة بالأوضاع ما قبل الجائحة. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط، تمكنت الشركة من تسجيل صافي أرباح من خلال خفض إجمالي النفقات بنسبة 2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019 مع تطبيق تدابير لتوفير التكاليف والنفقات.

ونتيجة لذلك، بلغ معدل الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والإيجار (EBITAR)، والذي يُظهر إمكانات توليد الدخل لدى الشركة، ما قيمته 710 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 98% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، حيث ارتفع هامش معدل الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والإيجار (EBITAR) بمقدار 10.3 نقطة مقارنة بالعام الماضي لتصبح نسبته 23.3%.

وخلال الربع الأول من عام 2022 الذي شهد وصول شركة الطيران العالمية إلى 91% من سعة الركاب للربع الأول من عام 2019؛ نقلت الخطوط الجوية التركية ما مجموعه 12.7 مليون مسافر بعامل حمولة وصل إلى 83.6% على الرحلات الداخلية وعامل حمولة وصل إلى 68.6% للرحلات الدولية، حيث عززت الخطوط الجوية التركية هويتها كشركة طيران عالمية خلال هذه الأوقات الصعبة بشبكة واسعة من الرحلات الجوية وزيادة قوية في وتيرة رحلات الطيران مع اعتماد معايير فائقة للنظافة الصحية. واعتبارًا من نهاية شهر مارس، كانت الشركة تمتلك واحدًا من أحدث الأساطيل الجوية وأكثرها حداثة في العالم مع 372 طائرة، منها 248 طائرة ضيقة البدن و 104 طائرة عريضة البدن، إلى جانب 20 طائرة شحن.

وبصفتها الشركة الرائدة في أوروبا من حيث عدد الرحلات الجوية التي تم تشغيلها كشركة طيران تتمتع بشبكة واسعة النطاق خلال عام 2021، حافظت الخطوط الجوية التركية على مكانتها الرائدة خلال الربع الأول من عام 2022 بين شركات النقل الجوي الأوروبية، حيث أصبحت شركة النقل الجوي العالمية خامس أكبر شركة شحن جوي بالعالم في سوق الشحن وفقًا لبيانات فبراير 2022. ومن خلال مركز عمليات الشحن الجديد التابع للشركة (SMARTIST)، والذي تم بناؤه بميزات تكنولوجية عالية بمطار إسطنبول في فبراير 2022، تهدف شركة شحن الخطوط الجوية التركية “Turkish Cargo” إلى تعزيز مكانتها بين العلامات التجارية الرائدة للشحن الجوي في العالم.

ومن خلال توظيف شركة الخطوط الجوية التركية لأكثر من 60 ألف شخص جنبًا إلى جنب مع الشركات التابعة لها، تواصل الشركة بفخر رفع علمها بين عمالقة النقل الجوي كعلامة تجارية تتمتع بشبكة طيران لا مثيل لها، وأسطول حديث، وأداء شحن متميز، وإدارة ناجحة للأزمات.

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نبذة عن الخطوط الجوية التركية:

تأسست الخطوط الجوية التركية عام 1933 بأسطول مؤلف من 5 طائرات فقط. ويضم أسطول الشركة، التي تحمل عضوية "ستار ألاينس"، اليوم 372 طائرة ركاب وشحن، وتسير رحلاتها إلى 329 وجهات حول العالم، بما فيها 279 وجهة دولية و50 وجهة محلية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.turkishairlines.com أو على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب" و"لينكد إن" و"انستغرام".

حول تحالف "ستار ألاينس"

تأسس تحالف "ستار ألاينس" في العام 1997 ويُعد أول وأكبر تحالف عالمي حقيقي في مجال الطيران. وقد حصل التحالف على العديد من الجوائز التي تعكس الصدى الذي لاقته شبكته في السوق، بما يتضمن جائزة الريادة في سوق النقل الجوي العالمية وجائزة أفضل تحالف لشركات الطيران من مجلة "بزنس ترافلر ماغازين" و"سكاي تراكس". وتضم شبكة التحالف كل من: "أدريا إيرويز" و"إيجيان إيرلاينز" و"الخطوط الجوية الكندية" و"الخطوط الجوية الصينية"

"والخطوط الجوية الهندية" و"الخطوط الجوية النيوزلندية" و"إيه إن إيه" و"آسيانا إيرلاينز" و"الخطوط الجوية النمساوية" و"أفيانكا" و"أفيانكا برازيل" و"بروكسل إيرلاينز" و"كوبا إيرلاينز" و"الخطوط الجوية الكرواتية" و"مصر للطيران" و"الخطوط الجوية الأثيوبية" و"إيفا إير" و"الخطوط الجوية البولندية إل أو تي" و"لوفتهانزا" و"الخطوط الجوية الاسكندنافية" و"خطوط شينزين الجوية" و"الخطوط الجوية السنغافورية" و"الخطوط الجوية الجنوب أفريقية" و"سويس" و"تي إيه بيه برتغال" و"الخطوط الجوية التايلاندية" و"الخطوط الجوية التركية" و"يونايتد". ويقدم التحالف للعملاء أكثر من 008,81 رحلة يومياً إلى 1,317 مطاراً في 319 دولة حول العالم. كما يوفر تحالف "ستار ألاينس" رحلات أخرى متواصلة من قبل شريكه "خطوط جونياو الجوية".