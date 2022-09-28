من المقرر توزيع أرباح نقدية بقيمة 2.57 مليار درهم على الأقل (20.57 فلس للسهم) عن كامل عام 2022 وفقاً لسياسة الشركة لتوزيعات الأرباح

آخر يوم لشراء الأسهم واستيفاء معايير استحقاق الأرباح المرحلية هو 5 أكتوبر 2022

تعكس سياسية توزيع الأرباح المركز المالي القوي للشركة والثقة في قدرتها على تحقيق تدفقات نقدية قوية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت أدنوك للتوزيع (الرقم: AEA006101017)، الشركة الرائدة على مستوى دولة الإمارات في توزيع الوقود وتشغيل متاجر التجزئة والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت (الرمز: ADNOCDIST)، اليوم عن الموافقة على دفع أرباح مرحلية للمساهمين عن النصف الأول من العام 2022 بقيمة 1.285 مليار درهم "10.285 فلس للسهم"، أي ما يعادل 350 مليون دولار أمريكي. وتعد هذه أول دفعة من توزيعات أرباح العام 2022، والتي من المتوقع أن لا تقل قيمتها عن 2.57 مليار درهم (20.57 فلس للسهم)، وفقًا لسياسة الشركة لتوزيعات الأرباح، ويتوقع أن يتم دفع الجزء الثاني من توزيعات الأرباح للعام 2022 في شهر أبريل 2023، وذلك وفقاً لتقدير مجلس إدارة الشركة وموافقة المساهمين.

وستوفر توزيعات أرباح العام الكامل 2022 عائد ربحي بنسبة 4.9% (بناء على سعر السهم 4.21 درهم كما في 27 سبتمبر 2022).

وللأعوام اللاحقة، تنص سياسة الشركة لتوزيع الأرباح على توزيعات أرباح بنسبة لا تقل عن 75% من الأرباح القابلة للتوزيع. وتعكس سياسة توزيع الأرباح الوضع المالي القوي الذي تتمتع به الشركة والثقة في قدرتها على تحقيق تدفقات مالية قوية مستقبلاً، مما سيدعم فرص النمو والحفاظ على تحقيق عائدات مجزية للمساهمين.

ومنذ الطرح العام الأولي للشركة في عام 2017، قدمت الشركة لمساهميها عائدات محسّنة بفضل سياستها التصاعدية لتوزيع الأرباح. واحتفظت بسجل توزيعات أرباح قوي حيث شهد عام 2018 توزيعات أرباح بقيمة 1.47 مليار درهم؛ وفي عام 2019، بلغت توزيعات الأرباح 2.39 مليار درهم؛ وفي عام 2020، وزعت الشركة أرباحاً بقيمة 2.57 مليار درهم؛ وفي عام 2021، تم توزيع أرباح بقيمة 2.57 مليار درهم . وقد دعم هذه السياسة تمتع الشركة بتدفقات نقدية وميزانية عمومية قوية.

وفي السنوات الأخيرة، اتخذت الشركة عدة خطوات لتعزيز مكانتها كشركة رائدة ومنافسة في قطاع توزيع الوقود وتشغيل متاجر التجزئة وذلك من خلال تسريع وتيرة استراتيجيتها للنمو الذكي مع تعزيز تجربة تسوق العملاء. وخلال النصف الأول من العام 2022، افتتحت أدنوك للتوزيع 12 محطة خدمة جديدة في الدولة، أربع منها في إمارة دبي، ليصل بذلك إجمالي عدد محطاتها محلياً إلى 472 (منها 35 محطة خدمة في دبي) كما في 30 يونيو 2022. وفي المملكة العربية السعودية، واصلت الشركة خطط توسعها بإضافة 26 محطة خدمة جديدة وذلك خلال نفس الفترة من العام، ليصل بذلك إجمالي عدد محطاتها في المملكة إلى 66 محطة خدمة (كما في 30 يونيو 2022). وبلغ إجمالي عدد محطات شبكة الشركة 538 محطة خدمة، وتسير بخطى حثيثة نحو تحقيق هدفها الرامي إلى افتتاح 60-80 محطة خدمة جديدة في عام 2022.

وخلال النصف الأول من العام، وسعت أدنوك للتوزيع أيضاً نطاق تصدير منتجاتها من زيوت التشحيم، زيوت "أدنوك فويجر"، التي أصبحت تصدر إلى 21 سوقاً عالمياً. كما أطلقت أدنوك للتوزيع مجموعة زيوت أدنوك "فويجر" الخضراء، زيوت تشحيم بديلة مخصصة لمحركات البنزين والديزل ومصنّعة باستخدام زيوت أساسية نباتية المصدر بنسبة 100%.

كما أعلنت أدنوك للتوزيع مؤخرًا عن أكبر صفقة استثمارية في تاريخها للاستحواذ على 50% من أسهم شركة "توتال إنرجيز للتسويق، مصر"، إحدى أكبر أربع شركات توزيع الوقود في مصر. وتأتي عملية الاستحواذ هذه في إطار رؤية الشركة لجعل أدنوك للتوزيع شركة رائدة إقليمياً في قطاع توزيع الوقود. ومن المتوقع إتمام الاستحواذ خلال الربع الأول من عام 2023، حيث يخضع الاتفاق لاستيفاء شروط معينة، بما في ذلك موافقات الجهات التنظيمية المختصة.

وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع: "لقد ساهمت المرونة التي تتمتع بها أدنوك للتوزيع وتركيزها على استراتيجية النمو الذكي في تحقيق أهدافنا الاستراتجية مع ضمان عائدات مجزية للمساهمين.

ويأتي عرض القيمة الجاذب الذي تقدمه الشركة مدعومًا بالأرباح القوية، والتدفقات النقدية المستقرة والتي يمكن التنبؤ بها إلى جانب سياسة توزيع الأرباح وهو ما يؤكد على التزامنا طويل الأمد اتجاه المساهمين. ومن خلال قدرتنا على الاستفادة من توظيف رأسمالنا بالصورة الأمثل، نهدف إلى مواصلة توسعنا، وتقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية وتعزيز تجربة التسوق لقاعدة عملائنا التي تشهد توسعاً مطرداً على الصعيد الجغرافي."

وكما في 30 يونيو 2022، حافظت أدنوك للتوزيع على تدفقات نقدية وميزانية عمومية قوية، إلى جانب سيولة مالية مرنة مع رصيد نقدي وما يوازي النقد (بما في ذلك ودائع بأجل) بقيمة 2.8 مليار درهم، وتسهيلات ائتمانية غير مستخدمة بقيمة 2.8 مليار درهم، وعائدات محتجزة بنحو 2.0 مليار درهم فيما بلغت نسبة الدين إلى الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 0.77x. وفي النصف الأول من عام 2022، سجلت الشركة أداءً قويًّا مع تسريع وتيرة تنفيذ الاستراتيجية وتحقيق أرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بلغت 1.99 مليار درهم، مع صافي ربح بقيمة 1.56 مليار درهم وتدفق نقدي حر بلغ 1.96 مليار درهم.

وفي عام 2021، تم إدراج أدنوك للتوزيع ضمن مؤشر "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" للأسواق الناشئة، وتلى ذلك رفع وزن الشركة ضمن المؤشر في مايو 2022. كما أدرجت ضمن مؤشر فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية (مؤشر فاداكس 15)، المعيار القياسي لسوق أبوظبي للأوراق المالية الذي تم تطويره بشكل مشترك تحت الشراكة الإستراتيجية لسوق أبوظبي للأوراق المالية مع فوتسي راسل، الأمر الذي من شأنه أن يجعل أسهم أدنوك للتوزيع جاذبة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، ويسهم في تنوع قاعدة مستثمري الشركة.

التواريخ الرئيسية:

موافقة مجلس الإدارة 27 سبتمبر 2022 آخر موعد للاستحقاق (آخر يوم للشراء) 5 أكتوبر 2022 تاريخ إغلاق السجل 7 أكتوبر 2022 توزيع الارباح خلال 30 يوماً من موافقة مجلس الإدارة

يمكن التواصل مع قسم علاقات المستثمرين على العنوان الإلكتروني: IR@adnocdistribution.ae

لاستفسارات وسائل الإعلام، ُيرجى التواصل عبر العنوان: media@adnocdistribution.ae

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عن أدنوك للتوزيع

أدنوك للتوزيع، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: (ADNOCDIST)، هي الشركة الرائدة على مستوى دولة الإمارات في توزيع الوقود وتشغيل متاجر التجزئة. تدير أدنوك للتوزيع 472 محطة خدمة، و359 متجر تجزئة، وذلك كما في 30 يونيو 2022. أدنوك للتوزيع هي أيضاً المسوّق والموزّع الريادي للوقود لعملاء القطاع التجاري والصناعي والحكومي في دولة الإمارات، وتقدم الشركة خدمات بيع الوقود بالتجزئة في إمارات الدولة السبع. كما توسّعت عمليات الشركة دولياً في العام 2018 بافتتاحها محطتي خدمة في المملكة العربية السعودية، حيث تدير الشركة 66 محطة خدمة في المملكة كما في 30 يونيو 2022 للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.adnocdistribution.ae