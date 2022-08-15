نمو عدد الأسطول بنسبة 46% وارتفاع عدد الرحلات 57%

الرياض : سجل طيران ناس الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، أداءً بارزاً ونموا متسارعاً في أدائه التشغيلي خلال النصف الأول من عام 2022.

وضمن خططه لتوسيع أسطوله؛ نجح طيران ناس في زيادة عدد الطائرات إلى 38 طائرة في يونيو 2022 مقارنة بـ 26 طائرة في يناير من العام 2021، بارتفاع بلغت نسبته 46%، فيما ارتفع عدد المسافرين على متن رحلاته إلى نحو 4 مليون مسافر خلال النصف الأول من عام 2022 بزيادة تبلغ نحو 120% من حوالي 1.8 مليون في الماضي العام من الفترة نفس.

وارتفع عدد الرحلات التي يقوم طيران ناس بتشغيلها بنسبة 57% مقارنة بنفس الفترة لعام 2021، كما شهد النصف الأول من هذا العام تدشين "طيران ناس" لـ 16 وجهة دولية من أربع مدن سعودية وهي الرياض وجدة والدمام والقصيم، لتكون ضمن وجهاته الـ 70 داخلياً ودولياً.

وقال بندر بن عبد الرحمن المهنا الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس: " تأتي نسب النمو التي يشهدها طيران ناس في كافة عملياته كنتيجة لخطة التوسع الاستراتيجية التي أطلقناها بداية عام 2022 تحت شعار نربط العالم بالمملكة".

وتابع المهنا "أطلقنا عدد من الوجهات الدولية الجديدة خلال العام 2022، لتعزيز ربط مختلف مدن العالم بالمملكة، كما وافق مجلس إدارة الشركة على زيادة عدد طلبياتنا من الطائرات الجديدة إلى 250 طائرة، وهو ما سيعزز موقعنا كأكبر شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط، وأكبر مالك للطائرات الحديثة بالمنطقة".

وبشأن استراتيجية الشركة للنمو والتوسع أكد أن طيران ناس توج جهود التوسع هذا العام بتوقيع اتفاقية مع شركة تأجير الطائرات "AviLease” المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة لشراء وإعادة تأجير 12 طائرة جديدة من طراز إيرباص”A320neo” يتم تسليمها خلال العامين 2022 و2023 وذلك لتوسيع العمليات التشغيلية ومواصلة إطلاق وجهات جديدة تلبي تطلعات المسافرين في المملكة.

وبالتزامن مع رفع عدد طلبياته من الطائرات؛ أعلن طيران ناس في وقت سابق فتح باب التقديم في برنامج "طياري المستقبل" لتخريج 100 مساعد طيار، في التقديم الأضخم من نوعه في المملكة، وذلك بعد تحقيقه نسبة توطين بلغت 100% لوظيفة مساعدي الطيارين، حيث تقدم نحو 1000 شاب وشابة سعوديي الجنسية للبرنامج، الذي تخرج منه قرابة 200 طيار حتى الآن، والذي يطمح إلى زيادة أعدادهم خلال السنوات المقبلة.

كما شارك طيران ناس بنجاح في إعادة تسيير رحلات الحجاج والمعتمرين من مختلف دول العالم إلى المملكة بعد السماح بعودة استقبال ضيوف الرحمن وانتهاء الحظر الذي جاء تحرزاً من انتشار كوفيد – 19 بين الحجاج والمعتمرين.

وأطلق وجهات دولية تربط بين مدينة العلا وكل من دبي والعاصمة المصرية القاهرة، لتعزيز مساهمته في تمكين المملكة العربية السعودية للوصول إلى هدفها باستقبال 100 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030، وربط المملكة مع 250 وجهة سفر دولية.

يذكر أن طيران ناس حصل على أعلى تصنيف في تقييم أجرته منظمة APEX غير الربحية التي تعد من أكبر روابط شركات الطيران الدولية، والذي شمل 600 شركة طيران من مختلف الفئات حول العالم. وجاء طيران ناس في فئة أربعة نجوم، وهي أعلى فئة للطيران الاقتصادي على مستوى العالم، كما صنف كأفضل شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط من مهرجان جوائز السفر العالمية لسبعة أعوام متتالية، وحصل على جائزة سكاي تراكس العالمية كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط لأعوام 2017 و2018 و2019 و2021.

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