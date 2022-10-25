المصرف يشهد نمواً في صافي الربح خلال الأشهر التسعة الأولى عام 2022 بنسبة 53% ليبلغ 2.45 مليار درهم إماراتي

المصرف يسجل أفضل نتائج ربعية بفضل تحسن الإيرادات والنمو القوي للأصول

الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 مقارنةً مع الفترة نفسها من العام الماضي

المصرف يحقق في الربع الثالث من هذا العام زيادة غير مسبوقة بنسبة 105% في صافي الأرباح مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتتجاوز المليار درهم إماراتي، بعد أن كانت 493 مليون درهم إماراتي في الربع الثالث من العام الماضي

صافي الربح يسجل نمواً بنسبة 53% على أساس سنوي ليبلغ 2.45 مليار درهم إماراتي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 بعد أن كانت 1.6 مليار درهم في أول تسعة أشهر لعام 2021

العائد على حقوق المساهمين تحسن بمقدار 6.6 نقطة مئوية ليبلغ 19.6% وذلك من 13 % في نفس الفترة العام الماضي

الإيرادات حققت زيادةً بنسبة 10% على أساس سنوي لتبلغ 4.5 مليار درهم إماراتي في أول تسعة أشهر من 2022 مقارنة مع 4.09 مليار درهم في نفس الفترة العام الماضي نتيجة نمو الدخل من مصادر التمويل بمقدار 10%

مليار درهم في نفس الفترة العام الماضي نتيجة نمو الدخل من مصادر التمويل بمقدار 10% نمو الدخل من مصادر التمويل بمقدار 10%، حيث وصل إلى 2.8 مليار درهم إماراتي في أول تسعة أشهر مقارنة مع 2.5 مليار درهم إماراتي خلال الفترة عينها من العام الماضي

مليار درهم إماراتي في أول تسعة أشهر مقارنة مع مليار درهم إماراتي خلال الفترة عينها من العام الماضي نمو في الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 22% وحقق المصرف 839 مليون درهم في أول تسعة أشهر مقارنة مع 689 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام المنصرم مدفوعاً بالأحجام الكبيرة للتعاملات

نسبة التكلفة إلى الدخل تحسنت بمقدار 4.6 نقطة مئوية لتبلغ 37.6% في أول تسعة أشهر وذلك من 42.2% في نفس الفترة العام الماضي مستفيدةً من نمو الإيرادات واستراتيجية التحكم الفاعلة بالتكاليف

تحسن التوقعات الاقتصادية يسهم بتخفيض مخصصات خسائر التمويل بنسبة 53% رغم تحسن تغطية الأصول غير المنتجة

الميزانية العمومية للمصرف تحقق نمواً ثابتاً لتبلغ قيمتها 147 مليار درهم إماراتي مع تسجيل نمو قدره 16% في تمويل المتعاملين وصل إلى 103 مليار درهم بعد أن كان 89 مليار درهم في الربع الثالث من العام الماضي

مليار درهم في الربع الثالث من العام الماضي نمت ودائع المتعاملين بنسبة 11% على أساس سنوي لتصل الى 119 مليار درهم بعد أن كانت 107 مليار درهم في الربع الثالث من العام الماضي

المصرف يحافظ على وضعية قوية لرأس المال حيث بلغ معدل كفاية الشق الأول من حقوق المساهمين العاديين 12.8%

أبوظبي: أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن تحقيق أفضل نتائج ربعية له، حيث بلغت الأرباح الصافية 1 مليار درهم إماراتي للربع الثالث من العام 2022، وذلك بعد أن كانت 493 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الفائت. وبلغ معدل نمو الأرباح الصافية نسبة 105% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي. وسجل المصرف نمواً على أساس سنوي في صافي الأرباح بنسبة 53% للأشهر التسعة الأولى من هذا العام لتبلغ 2.45 مليار درهم إماراتي مقارنة بـ 1.6 مليار درهم إماراتي في نفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يُعد مؤشراً هاماً على نمو الإيرادات الإجمالية في مختلف القطاعات الرئيسية. وشهدت إيرادات المصرف خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام نمواً بنسبة 10% لتبلغ 4,516 مليون درهم إماراتي، مقابل 4,093 مليون درهم إماراتي في العام الماضي. ونتج ذلك عن زيادة الرسوم والعمولات بنسبة 22%، بالإضافة إلى زيادة الدخل من مصادر التمويل بمقدار 10% ليبلغ 2,802 مليون درهم إماراتي بفضل نمو تمويل المتعاملين ومعدلات المرابحة الأعلى.

وحقق المصرف أفضل أداء تاريخياً فيما يتعلق بنسبة التكلفة إلى الدخل حيث انخفض بمقدار 4.6 نقطة مئوية لتبلغ 37.6%. وأسهم بذلك ارتفاع الإيرادات وتوفير التكاليف نتيجةً للاستثمارات المستمرة في المشاريع الرقمية والتي ساهمت في خفض النفقات بنسبة 2% على أساس سنوي لتبلغ 1,699 مليون درهم إماراتي.

وانخفضت مخصصات خسائر التمويل والاستثمار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 بنسبة 53% على أساس سنوي لتبلغ 352 مليون درهم إماراتي، ما يعكس تحسن الظروف الاقتصادية بشكل عام. وتزامن هذا الانخفاض مع تحسن تغطية الأصول غير المنتجة (بما فيها الضمانات) بواقع 4.1 نقطة مئوية لتبلغ 122.4%.

كما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 10% على أساس سنوي ليصل إلى 147 مليار درهم إماراتي نتيجة نمو إجمالي التمويل بواقع 16%، وزيادة الاستثمارات بنسبة 42%. وسجلت ودائع المتعاملين نمواً بنسبة 11% على أساس سنوي لتبلغ 119 مليار درهم إماراتي بالتوازي مع نمو ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير. وحافظ "مصرف أبوظبي الإسلامي" على وضعية قوية لرأس المال، حيث بلغ معدل كفاية الشق الأول من حقوق المساهمين 12.8% ونسبة كفاية إجمالي رأس المال 17.9%. كما استقرت السيولة النقدية للمصرف عند مستويات سليمة تتخطى الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية بفارق مريح، مع تسجيل تحسن في معدل التمويل المستقر بلغ 86.1% والأصول السائلة المؤهلة بنسبة 15.9%.

ملخص النتائج المالية للمجموعة

بيان الدخل

(مليون) درهم إماراتي الربع الثالث 2022 الربع الثالث 2021 Δ% من بداية عام 2022 وحتى تاريخه من بداية عام 2021 وحتى تاريخه Δ% إجمالي عائدات التمويل 1,279 1,034 +24% 3,120 2,792 +12% الأرباح الموزعة على المودعين (147) (76) +93% (318) (248) +29% صافي الإيرادات من التمويل 1,132 957 +18% 2,802 2,545 +10% إيرادات الاستثمار 181 195 -7% 602 667 -10% صافي الدخل من الرسوم والعمولات 260 228 +14% 839 689 +22% صافي الدخل من خدمات العملات الأجنبية 103 67 +55% 268 183 +46% إيرادات أخرى 2 2 -1% 5 8 -36% الدخل من مصادر غير التمويل 546 491 +11% 1,715 1,548 +11% إجمالي الدخل التشغيلي 1,678 1,448 +16% 4,516 4,093 +10% إجمالي النفقات التشغيلية قبل مخصصات خسائر التمويل والاستثمار (539) (567) -5% (1,699) (1,729) -2% مخصصات خسائر التمويل والاستثمار (125) (384) -67% (352) (751) -53% الأرباح قبل الزكاة وضريبة الدخل 1,014 497 +104% 2,465 1,613 +53% الزكاة والضرائب (4) (4) +0.5% (13) (11) +20% الأرباح بعد الزكاة والضرائب 1,010 493 +105% 2,452 1,602 +53% حقوق الأقلية (0.5) (0.3) +58% (1.3) (0.7) +92% الأرباح العائدة إلى أصحاب الأسهم 1,010 493 +105% 2,450 1,601 +53% أرباح السهم الواحد 0.25 0.11 +131% 0.61 0.38 +62% هامش صافي الأرباح - من بداية العام ولغاية تاريخه 3.35 % 3.12 % +32 نقطة أساس نسبة التكلفة إلى الدخل 32.1% 39.2% -7.0 نقطة مئوية 37.6% 42.2% -4.6 نقطة مئوية تكلفة المخاطر – من بداية العام ولغاية تاريخه 0.38% 1.10% -72 نقطة أساس العائد على متوسط حقوق المساهمين - من بداية العام ولغاية تاريخه 19.6% 13.0% +6.6 نقطة مئوية العائد على متوسط الأصول - من بداية العام ولغاية تاريخه 2.33% 1.64% +69 نقطة أساس

ارتفع صافي أرباح المجموعة بنسبة 53% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 ليبلغ 2.45 مليار درهم إماراتي مقابل 1.6 مليار درهم إماراتي خلال الفترة نفسها من عام 2021. وجاء ذلك مدفوعاً بالنمو القوي في الإيرادات، وتحسّن الكفاءة التشغيلية، وانخفاض مخصصات خسائر التمويل والاستثمار بالمقارنة مع العام السابق.

بنسبة 53% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 ليبلغ 2.45 مليار درهم إماراتي مقابل 1.6 مليار درهم إماراتي خلال الفترة نفسها من عام 2021. وجاء ذلك مدفوعاً بالنمو القوي في الإيرادات، وتحسّن الكفاءة التشغيلية، وانخفاض مخصصات خسائر التمويل والاستثمار بالمقارنة مع العام السابق. الإيرادات: ساهم تحسن النشاط الاقتصادي في دولة الإمارات وعودة الأعمال إلى زخمها في زيادة الإيرادات بنسبة 10% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 لتبلغ 4,516 مليون درهم إماراتي مقابل 4,093 مليون درهم إماراتي في نفس الفترة من عام 2021.

ساهم تحسن النشاط الاقتصادي في دولة الإمارات وعودة الأعمال إلى زخمها في زيادة الإيرادات بنسبة 10% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 لتبلغ 4,516 مليون درهم إماراتي مقابل 4,093 مليون درهم إماراتي في نفس الفترة من عام 2021. وارتفع الدخل من مصادر التمويل بنسبة 10% على أساس سنوي ليبلغ 2,802 مليون درهم إماراتي مع تحقيق نمو بنسبة 6% للأصول المدرة للدخل القياسية، الأمر الذي أدى إلى زيادة هامش الربح الصافي بنسبة 3.35% مقارنةً بنسبة 3.12 % في نفس الفترة من عام 2021، رغم وجود زيادة في تكاليف التمويل بمقدار 6 نقاط أساس على أساس سنوي. ويحافظ "مصرف أبوظبي الإسلامي" على واحد من أعلى هوامش الربح الصافية في السوق بفضل تحقيق أدنى مستويات تكلفة التمويلات في السوق.

بنسبة 10% على أساس سنوي ليبلغ 2,802 مليون درهم إماراتي مع تحقيق نمو بنسبة 6% للأصول المدرة للدخل القياسية، الأمر الذي أدى إلى زيادة هامش الربح الصافي بنسبة 3.35% مقارنةً بنسبة % في نفس الفترة من عام 2021، رغم وجود زيادة في تكاليف التمويل بمقدار 6 نقاط أساس على أساس سنوي. ويحافظ "مصرف أبوظبي الإسلامي" على واحد من أعلى هوامش الربح الصافية في السوق بفضل تحقيق أدنى مستويات تكلفة التمويلات في السوق. ارتفع الدخل من مصادر غير التمويل بنسبة 11% على أساس سنوي ليبلغ 1,715 مليون درهم إماراتي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 نتيجة نمو الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 22%، وتحسن الدخل من خدمات العملات الأجنبية بنسبة 46%.

بنسبة 11% على أساس سنوي ليبلغ 1,715 مليون درهم إماراتي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 نتيجة نمو الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 22%، وتحسن الدخل من خدمات العملات الأجنبية بنسبة 46%. تم دعم إجمالي الإيرادات بالنمو الذي حققته قاعدة المصرف من المتعاملين الجدد والذي بلغ حوالي 93 ألف متعامل خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، الأمر الذي يؤكد على التركيز الكبير للمصرف على علاقاته طويلة الأمد مع المتعاملين وتزويدهم بأفضل الخدمات في القطاع.

والذي بلغ حوالي 93 ألف متعامل خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، الأمر الذي يؤكد على التركيز الكبير للمصرف على علاقاته طويلة الأمد مع المتعاملين وتزويدهم بأفضل الخدمات في القطاع. وساهم التطبيق الناجح لمبادرات خفض التكلفة وكفاءة الاستراتيجية الرقمية في خفض النفقات التشغيلية بنسبة 1.7% لتبلغ 1,699 مليون درهم إماراتي بالمقارنة مع الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، ما أفضى إلى تحسّن نسبة التكلفة إلى الدخل بواقع 4.6 نقطة مئوية على أساس سنوي لتبلغ 37.6%.

وكفاءة الاستراتيجية الرقمية في خفض بنسبة 1.7% لتبلغ 1,699 مليون درهم إماراتي بالمقارنة مع الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، ما أفضى إلى تحسّن بواقع 4.6 نقطة مئوية على أساس سنوي لتبلغ 37.6%. تراجع صافي مخصصات خسائر التمويل والاستثمار للعام بنسبة 53% على أساس سنوي ليسجل 352 مليون درهم إماراتي، ما ساهم في خفض نسبة تكلفة المخاطر بمقدار 72 نقطة أساس على أساس سنوي لتبلغ 0.38%. وتحقق هذا التحسن على مستوى الاقتصاد الجزئي والكلي بالتزامن مع تحسن تغطية الأصول غير المنتجة (بما فيها الضمانات) بواقع 4.1 نقطة مئوية لتبلغ 122.4%.

الميزانية العمومية

(مليون) درهم إماراتي الربع الثالث 2022 الربع الثالث 2021 Δ% السيولة والأرصدة لدى المصارف المركزية 18,233 21,110 -14% الأرصدة من المؤسسات المالية 2,170 4,687 -54% صافي تمويل المتعاملين 98,240 84,419 +16% الاستثمارات 19,072 13,420 +42% الاستثمارات في الشركات الزميلة 1,722 1,424 +21% التطوير والاستثمار العقاري 1,992 2,006 -1% الأصول الأخرى 5,780 6,315 -8% إجمالي الأصول 147,209 133,382 +10% الأرصدة لدى المؤسسات المالية 3,198 2,920 +10% حسابات المودعين 118,823 107,005 +11% المطلوبات الأخرى 4,014 3,529 +14% مجموع المطلوبات 126,036 113,454 +11% رأس المال 3,632 3,632 - الأرباح المبقاة 7,594 6,233 +22% الاحتياطيات الأخرى 5,181 5,298 -2% حقوق الملكية العائدة إلى المساهمين 16,407 15,163 +6% صكوك الشق الأول 4,754 4,754 - حقوق الأقلية 12 11 +6% حقوق الملكية العائدة إلى أصحاب الأسهم 21,173 19,928 +6% إجمالي تمويل المتعاملين 103,202 89,124 +16% الأصول غير المنتجة 8,597 8,025 +7% نسبة الأصول غير المنتجة 8.3% 9.0% -67 نقطة أساس نسبة تغطية الأصول غير المنتجة 67.8% 65.7% +2.2 نقطة مئوية نسبة تغطية الأصول غير المنتجة مع الضمانات 122.4% 118.2% +4.1 نقطة مئوية الأصول المرجحة بالمخاطر 119,432 102,951 +16% معدل كفاية الشق الأول من حقوق المساهمين العاديين 12.81% 13.77% -96 نقطة أساس معدل كفاية الشق الأول 16.79% 18.38% -1.6 نقطة مئوية معدل كفاية رأس المال 17.90% 19.47% -1.6 نقطة مئوية نسبة التمويل إلى الودائع 82.7% 78.9% +3.8 نقطة مئوية معدل الأموال المستقرة 86.1% 82.4% +3.8 نقطة مئوية نسبة الأصول السائلة المؤهلة 15.9% 19.9% -4.0 نقطة مئوية

ارتفع إجمالي الأصول خلال الفترة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2022 بنسبة 10%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 147.2 مليار درهم إماراتي، نتيجة نمو صافي التمويل والمحفظة الاستثمارية.

خلال الفترة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2022 بنسبة 10%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 147.2 مليار درهم إماراتي، نتيجة نمو صافي التمويل والمحفظة الاستثمارية. ارتفع إجمالي تمويل المتعاملين بنسبة 16% على أساس سنوي إلى 103.2 مليار درهم إماراتي مدفوعاً بنمو التمويل لكل من الجهات الحكومية وهيئات القطاع العام والشركات والمؤسسات المالية بنسبة 30%، بينما سجلت محافظ تمويل الشركات والأفراد نمواً بمقدار 10%.

المتعاملين بنسبة 16% على أساس سنوي إلى 103.2 مليار درهم إماراتي مدفوعاً بنمو التمويل لكل من الجهات الحكومية وهيئات القطاع العام والشركات والمؤسسات المالية بنسبة 30%، بينما سجلت محافظ تمويل الشركات والأفراد نمواً بمقدار 10%. ارتفعت المحفظة الاستثمارية للمصرف بنسبة 42% لتبلغ 19.1 مليار درهم إماراتي حتى تاريخ 30 سبتمبر 2022.

للمصرف بنسبة 42% لتبلغ 19.1 مليار درهم إماراتي حتى تاريخ 30 سبتمبر 2022. وصلت قيمة ودائع المتعاملين إلى 119 مليار درهم إماراتي بتاريخ 30 سبتمبر 2022، مسجلةً بذلك ارتفاعاً بنسبة 11% بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع نمو ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 8% لتبلغ 89 مليار درهم إماراتي، بما يشكل حوالي 74.0% من إجمالي ودائع المتعاملين.

إلى 119 مليار درهم إماراتي بتاريخ 30 سبتمبر 2022، مسجلةً بذلك ارتفاعاً بنسبة 11% بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع نمو ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 8% لتبلغ 89 مليار درهم إماراتي، بما يشكل حوالي 74.0% من إجمالي ودائع المتعاملين. بلغت القيمة الإجمالية للأصول غير المنتجة 8.6 مليار درهم إماراتي بتاريخ 30 سبتمبر 2022 بالمقارنة مع 8.0 مليار درهم إماراتي خلال نفس الفترة من العام الماضي، في حين وصل معدل الأصول غير المنتجة ارتفاعاً بنسبة 8.3% مقابل 9.0% خلال الفترة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2021.

8.6 مليار درهم إماراتي بتاريخ 30 سبتمبر 2022 بالمقارنة مع 8.0 مليار درهم إماراتي خلال نفس الفترة من العام الماضي، في حين وصل معدل الأصول غير المنتجة ارتفاعاً بنسبة 8.3% مقابل 9.0% خلال الفترة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2021. حافظ "مصرف أبوظبي الإسلامي" على مستويات سليمة من السيولة مع تسجيل تحسن في معدل الأموال المستقرة بلغ 86.1% بالمقارنة مع 82.4% خلال الفترة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2021، بينما تراجعت نسبة الأصول السائلة المؤهلة إلى 15.9% خلال الفترة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2022 مقابل 19.9% في الفترة نفسها من العام الماضي.

حافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على مكانة قوية لرأس المال، حيث بلغ معدل كفاية الشق الأول من حقوق المساهمين العاديين 12.8%، ومعدل كفاية الشق الأول 16.8%، ومعدل كفاية رأس المال 17.9% خلال الفترة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2022، متجاوزاً المتطلبات التنظيمية المحددة من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

مراجعة الأداء في قطاعات المصرف

مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد

بيان الدخل

(مليون) درهم إماراتي من بداية عام 2022 وحتى تاريخه من بداية عام 2021 وحتى تاريخه Δ% الدخل الممول 2,126 1,862 +14% الدخل غير الممول 427 423 +1% إجمالي الدخل التشغيلي 2,553 2,285 +12% النفقات التشغيلية باستثناء مخصصات خسائر التمويل والاستثمار (1,355) (1,365) -1% مخصصات خسائر التمويل والاستثمار (65) (34) +90% الأرباح قبل الضرائب والزكاة 1,133 886 +28% الضرائب والزكاة - - - الأرباح بعد الضرائب والزكاة 1,133 886 +28% نسبة التكلفة إلى الدخل 53.1% 59.7% -6.7 نقطة مئوية تكلفة المخاطر 0.16% 0.09% +7 نقطة أساس

الميزانية العمومية

(مليون) درهم إماراتي الربع الثالث 2022 الربع الثالث 2021 Δ% إجمالي التمويل 52,721 48,071 +10% حسابات المودعين 81,178 74,337 +9%



















تُعد مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد ("خدمات الأفراد")، المصرف الرائد بالنسبة للمواطنين الإماراتيين، والحافز الرئيسي لنمو أعمال مصرف أبوظبي الإسلامي. وحققت المجموعة أداءً متميزاً راسخاً ساعد على زيادة صافي الأرباح بنسبة 28% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ 1,133 مليون درهم إماراتي. كما واصلت المجموعة إثراء محفظة خدماتها المقدمة إلى المتعاملين وتحسين إنتاجية قنواتها، ما أدى إلى تعزيز زخم مبيعات البطاقات المصرفية مع تسجيل نمو في إجمالي التمويل بنسبة 10% على أساس سنوي، ليصل إلى 52.7 مليار درهم إماراتي خلال الفترة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2022.

بنسبة 28% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ 1,133 مليون درهم إماراتي. كما واصلت المجموعة إثراء محفظة خدماتها المقدمة إلى المتعاملين وتحسين إنتاجية قنواتها، ما أدى إلى تعزيز زخم مبيعات البطاقات المصرفية مع تسجيل نمو في إجمالي بنسبة 10% على أساس سنوي، ليصل إلى 52.7 مليار درهم إماراتي خلال الفترة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2022. ارتفعت إيرادات الخدمات المصرفية للأفراد بنسبة 12% على أساس سنوي لتبلغ 2,553 مليون درهم إماراتي، مستفيدةً من النمو المشجع للتمويل وارتفاع الايرادات من الرسوم والعمولات على البطاقات ومنتجات إدارة الثروات.

الخدمات المصرفية للأفراد بنسبة 12% على أساس سنوي لتبلغ 2,553 مليون درهم إماراتي، مستفيدةً من النمو المشجع للتمويل وارتفاع الايرادات من الرسوم والعمولات على البطاقات ومنتجات إدارة الثروات. سجلت النفقات التشغيلية تراجعاً بنسبة 1% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، بفضل مبادرات تحسين التكلفة، والتركيز المستمر على تبسيط وأتمتة العمليات لتحسين مستويات الكفاءة وتقديم تجارب أفضل للمتعاملين.

تراجعاً بنسبة 1% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، بفضل مبادرات تحسين التكلفة، والتركيز المستمر على تبسيط وأتمتة العمليات لتحسين مستويات الكفاءة وتقديم تجارب أفضل للمتعاملين. وساهم التركيز الاستراتيجي على تقديم تجارب متميزة للمتعاملين في مساعدة المجموعة على توسيع نطاق قاعدة متعامليها بحوالي 93 ألف متعامل جديد خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022.

ارتفعت الودائع بنسبة 9% على أساس سنوي، بما يتخطى معدلات نموها في السوق، ويمثل ذلك دليلاً على الاستراتيجية القوية للمصرف، والتي تُركز على تلبية احتياجات المواطنين الإماراتيين بما يتماشى مع التوجه الأساسي لأعمال الخدمات المصرفية للأفراد. وأسهم في هذا الارتفاع نمو بنسبة 8% للحسابات الجارية وحسابات التوفير.

بنسبة 9% على أساس سنوي، بما يتخطى معدلات نموها في السوق، ويمثل ذلك دليلاً على الاستراتيجية القوية للمصرف، والتي تُركز على تلبية احتياجات المواطنين الإماراتيين بما يتماشى مع التوجه الأساسي لأعمال الخدمات المصرفية للأفراد. وأسهم في هذا الارتفاع نمو بنسبة 8% للحسابات الجارية وحسابات التوفير. نما تمويل الأفراد بنسبة 10% ليصل إلى 52.7 مليار درهم إماراتي مدفوعاً بأحجام تمويل الأفراد وارتفاع المبيعات.

كما شهد الاستحواذ على متعاملين جدد للمصرف في فئة البطاقات المغطاة بنسبة 60% مقارنة مع الربع الثالث من العام المنصرم، مدفوعاً بعمليات البيع في حين ازداد الإنفاق بواسطة البطاقات المغطاة بنسبة 23%.

وعلى المستوى الرقمي ، واصل المصرف تقديم أفضل الحلول الرقمية الرائدة في القطاع، كما حرص على إعادة تصميم تجربة المتعامل، وتمكين متعامليه من إجراء المُعاملات المصرفية في أي وقتٍ ومكان عبر قنواتهم الرقمية المفضلة. كما ساهم توفير منصة رقمية جديدة للمبيعات عن بُعد في مساعدة المتعاملين على التفاعل مع المصرف عن بُعد، ما أدى لزيادة المبيعات عبر منتجات تمويل موجّهة للمتعاملين. فقد سجل المصرف نسبة أكثر من 45% لفتح الحسابات من خلال القنوات الرقمية.

، واصل المصرف تقديم أفضل الحلول الرقمية الرائدة في القطاع، كما حرص على إعادة تصميم تجربة المتعامل، وتمكين متعامليه من إجراء المُعاملات المصرفية في أي وقتٍ ومكان عبر قنواتهم الرقمية المفضلة. كما ساهم توفير منصة رقمية جديدة للمبيعات عن بُعد في مساعدة المتعاملين على التفاعل مع المصرف عن بُعد، ما أدى لزيادة المبيعات عبر منتجات تمويل موجّهة للمتعاملين. فقد سجل المصرف نسبة أكثر من 45% لفتح الحسابات من خلال القنوات الرقمية. قام مصرف أبوظبي الإسلامي بدور ريادي مقارنةً مع المصارف الأخرى في الدولة من خلال تسهيل مشاركة المتعاملين في الاستثمار في أنشطة الطرح العام الأولي لكل من هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، وبروج، وسالك.

مجموعة الخدمات المصرفية للشركات

بيان الدخل

(مليون) درهم إماراتي من بداية عام 2022 وحتى تاريخه من بداية عام 2021 وحتى تاريخه Δ% الدخل الممول 534 446 +20% الدخل غير الممول 245 184 +33% إجمالي الدخل التشغيلي 779 630 +24% النفقات التشغيلية باستثناء مخصصات خسائر التمويل والاستثمار (205) (206) -0.5% مخصصات خسائر التمويل والاستثمار (153) (500) -69% الأرباح قبل الضرائب والزكاة 421 (76) +651% الضرائب والزكاة (9) (7) +19% الأرباح بعد الضرائب والزكاة 412 (84) +593% نسبة التكلفة إلى الدخل 26.3% 32.7% -6.4 نقطة مئوية تكلفة المخاطر 0.5% 2.0% -1.5 نقطة مئوية

الميزانية العمومية

(مليون) درهم إماراتي الربع الثالث 2022 الربع الثالث 2021 Δ% إجمالي التمويل 43,775 33,559 +30% حسابات المودعين 24,296 20,855 +17%



















شهدت مجموعة الخدمات المصرفية للشركات نمواً لافتاً في صافي الأرباح بنسبة 593% نتيجة لأحجام التعاملات القوية وازدياد معدلات المرابحة.

بنسبة 593% نتيجة لأحجام التعاملات القوية وازدياد معدلات المرابحة. ارتفعت العوائد التشغيلية بنسبة 24% بشكل سنوي، بما يعكس عودة النشاط الاقتصادي وتحسن الدخل من مصادر غير التمويل.

ارتفع إجمالي تمويل المتعاملين بنسبة 30% على أساس سنوي ليبلغ 43.8 مليار درهم إماراتي نتيجة انتعاش النشاط الاقتصادي وتحسّن التوجهات في السوق، وعودة الزخم القوي في تنفيذ الصفقات. ودعم هذا الارتفاع الطلب من قبل الشركات الكبيرة وتسجيل متعاملين جدد للمصرف.

المتعاملين بنسبة 30% على أساس سنوي ليبلغ 43.8 مليار درهم إماراتي نتيجة انتعاش النشاط الاقتصادي وتحسّن التوجهات في السوق، وعودة الزخم القوي في تنفيذ الصفقات. ودعم هذا الارتفاع الطلب من قبل الشركات الكبيرة وتسجيل متعاملين جدد للمصرف. واصل فريق الخدمات المصرفية العالمية إحراز تقدمٍ ملحوظ في رحلة التحول الرقمي، عبر تقديم حلولٍ جديدة ومبتكرة تساهم في دعم المتعاملين رقمياً.

وارتفعت إيرادات الخدمات المصرفية للشركات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 بنسبة 24% على أساس سنوي إلى 779 مليون درهم إماراتي.

الخدمات المصرفية للشركات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 بنسبة 24% على أساس سنوي إلى 779 مليون درهم إماراتي. ووصلت قيمة مخصصات خسائر التمويل والاستثمار لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات إلى 153 مليون درهم إماراتي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، ما يمثل تحسناً نسبياً بواقع 69% بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021.

الخزينة

بيان الدخل

(مليون) درهم إماراتي من بداية عام 2022 وحتى تاريخه من بداية عام 2021 وحتى تاريخه Δ% الدخل الممول (193) (96) +100% الدخل غير الممول 649 694 -7% إجمالي الدخل التشغيلي 456 598 -24% النفقات التشغيلية باستثناء مخصصات خسائر التمويل والاستثمار (30) (30) -0.1% مخصصات خسائر التمويل والاستثمار (20) (0.2) +12,949% الأرباح قبل الضرائب والزكاة 406 567 -29% .الضرائب والزكاة - - - الأرباح بعد الضرائب والزكاة 406 567 -29% نسبة التكلفة إلى الدخل 6.6% 5.1% +1.6% نقطة مئوية عائد الاستثمار 2.5% 5.0% -2.5 نقطة مئوية

الميزانية العمومية

(مليون) درهم إماراتي الربع الثالث 2022 الربع الثالث 2021 Δ% الاستثمارات 19,072 13,420 +42% حسابات المودعين 4,441 3,106 +43%



















شهدت إدارة الخزينة في مصرف أبوظبي الإسلامي تراجعاً في صافي الأرباح بنسبة 29% على أساس سنوي لتبلغ 406 مليون درهم إماراتي نتيجة انخفاض الإيرادات خلال هذه الفترة بنسبة 24% على أساس سنوي لتبلغ 456 مليون درهم إماراتي. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ظروف السوق الصعبة في العام 2022، الأمر الذي يعوضه رسوم الدخل نظراً إلى أنشطة المتعاملين.

الاستراتيجية والنظرة المستقبلية

الاستراتيجية

يشهد قطاع الخدمات المصرفية العالمي حالياً فترة تحولات وفرص غير مسبوقة في تاريخه. ويتجه العالم بخطوات ثابتة نحو اعتماد التحول الرقمي والتقنيات المالية التي تخلو من الوسطاء، ما يؤدي إلى تنامي التسهيلات التنظيمية والضغوط على الخدمات. وساهمت أزمة كوفيد-19 في الوقت نفسه بتسريع وتيرة اعتماد المنتجات والخدمات الرقمية، وتغيير هيكليات العمل والركائز الاقتصادية، ما أدى إلى تراجع الأرباح وفرص النمو. كما تشكل الاستدامة إحدى محاور الاهتمام الرئيسية بالنسبة للمتعاملين والمجتمعات والموظفين والحكومات حول العالم، بينما أصبحت مواضيع التنوّع والتغير المناخي ورفاهية الموظفين والحوكمة وغيرها اليوم عوامل أساسية في تحقيق النجاح بالنسبة للشركات والجهات المعنية فيها.

وفي ضوء هذه التطورات، أجرى مصرف أبوظبي الإسلامي مراجعة لاستراتيجيته الخاصة بالأعوام الخمسة القادمة خلال عام 2021، والتي حدد من خلالها أهدافه الجديدة والمتمثلة في أن يصبح شريكاً موثوقاً لمدى الحياة بالنسبة إلى عملائه ومجتمعه وزملائه. كما أعاد المصرف بلورة رؤيته ليصبح المؤسسة المصرفية الإسلامية الأكثر ابتكاراً في العالم.

وتقوم استراتيجية المصرف الجديدة لعام 2025 على 4 ركائز استراتيجية تشمل:

مواصلة الابتكار وتقديم منتجات مصرفية جديدة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي تتيح للمصرف دعم متعامليه في مجالات الخدمات المصرفية للأفراد، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والخدمات المصرفية للشركات باعتبارها محور التركيز الرئيسي في استراتيجية المصرف. وسيتم دعم هذا التوجه من خلال تدريب وتطوير مهارات خبراء الخدمات المصرفية الإسلامية. كما سيقوم المصرف بإعادة هيكلة آلية تقديم المنتجات والخدمات، وإعداد الخطط الرامية لإطلاق مشاريع رقمية مبتكرة ونماذج أعمال جديدة. وبما ينسجم مع هذه الاستراتيجية، قام المصرف بإطلاق عدداً من المنتجات التي تتيح التوسع في الحصة السوقية بما في ذلك منتج "يسر" الذي يتيح استلام قيمة محددة من الراتب الشهري قبل موعد إيداعه، وخطة التمويل الجديدة لتمويل الشركات من الفئة الصغيرة والمتوسطة، وخطة الدفعات المالية السهلة.

تتسم استراتيجية مصرف أبوظبي الإسلامي بالتركيز على القطاعات، والاستفادة من حضوره القوي في قطاع التجزئة الإماراتي مع الحرص على جذب وتطوير قطاعات أعمال جديدة يمكن للمصرف من خلالها تحقيق نمو في الأرباح. ويشمل مجال التركيز الأساسي في هذا الإطار على تطوير منظومة تهدف لدعم العملاء الإماراتيين في جميع المراحل المالية المهمة في حياتهم، وتوسيع نطاق العروض المقدمة للمتعاملين وعروض المنتجات لتشمل الشركات الكبرى، إلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقد استطاع المصرف مضاعفة نمو التمويل نظراً لتحسن أداء جميع فئات الأعمال الرئيسية.

يشكل التميّز الرقمي ركيزة أساسية في استراتيجية العام 2025، حيث يتطلع المصرف لأن يصبح أحد المؤسسات المالية الرائدة في المجال الرقمي. ويحرص مصرف أبوظبي الإسلامي على تقديم أرقى الخدمات المريحة للمتعاملين من خلال منصاته الرقمية، ويهدف لأن يصبح من المؤسسات المالية القائمة على البيانات من خلال الاستفادة من تقنيات مثل التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي. وسيعمل المصرف في الوقت نفسه على إرساء الأسس للتقنيات الحديثة وتوفير الأدوات والقدرات الرقمية الجديدة لكوادر عمله بهدف تنفيذ عمليات معالجة رقمية سلسلة وتقديم الخدمات في المكاتب الأمامية، فضلاً عن إنشاء قوة عمل تواكب المتطلبات المستقبلية.

وأخيراً، يخطط مصرف أبوظبي الإسلامي لدمج أطر عمل الاستدامة وحوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في صميم الخدمات المصرفية الإسلامية القائمة، لضمان مستقبل مستدام للمصرف وموظفيه وعملائه والمجتمعات التي يعمل فيها. وفي إطار هذه الركيزة، سيقوم المصرف بإنشاء إطار عمل وسياسات أكثر شمولية للمخاطر المتعلقة بحوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، وتطوير استراتيجية وخارطة للمجموعة حول الاستدامة، وتوفير الدعم للمواهب المتميزة في المصرف.

ويتمثل الهدف الأساسي للاستراتيجية الجديدة في الالتزام بتعزيز القيمة للجهات المعنية، حيث تتضمن أهداف استراتيجية 2025 للمصرف تحقيق عوائد على حقوق المساهمين بنسبة 20%، ومضاعفة الأرباح الصافية، وتحقيق نسبة التكلفة إلى الدخل تقل عن 36%، فضلاً عن تبوء مرتبة متقدمة في صدارة مؤشرات تجربة العملاء التي يتم قياسها باستخدام مؤشر صافي نقاط الترويج (NPS)، ودفع مسيرة التحول الرقمي بنسبة تزيد عن 85% في مجال المعالجة الآلية السريعة للتحويلات وإيداعاتها (STP).

التقنيات الرقمية والابتكار

يواصل مصرف أبوظبي الإسلامي تركيزه المستمر على تحقيق التميز في مجال التقنيات الرقمية والابتكار كإحدى المبادئ الأساسية في استراتيجيته لعام 2025.

وشهدت أعداد مستخدمي القنوات الرقمية نمواً مستقراً خلال العام الماضي، حيث تبلغ نسبتهم حالياً 65% من إجمالي عدد متعاملي المصرف.

ويواصل مصرف أبوظبي الإسلامي تعزيز قدراته المصرفية الرقمية خلال الفترة الماضية، من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات الجديدة حيث يشهد المصرف تزايد في نسبة استخدام خدماته الرقمية. وأعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن إطلاق منصة رقمية جديدة لإدارة الثروات. كما يواصل المصرف تزويد المتعاملين بخدمات فتح الحساب المريحة عن بعد من خلال نظام التعرف على الوجه المرتبط بالأنظمة الحكومية.

وتشمل أبرز إنجازات مصرف أبوظبي الإسلامي في مجالي التقنيات الرقمية والابتكار ما يلي:

تم تصنيف تطبيق المصرف في المراتب الأولى على متجر أبل ستور في دولة الإمارات.

بلغ الاستخدام الرقمي لخدمات فتح الحسابات الجارية نسبة 70%، بينما قام 48% من متعاملي المصرف الجدد بفتح حساباتهم رقمياً.

شهد المصرف زيادة في طلبات التمويل الرقمية، حيث تم إنجاز 37 % من طلبات التمويل الشخصي باستخدام تطبيق الهاتف المحمول.

% من طلبات التمويل الشخصي باستخدام تطبيق الهاتف المحمول. قام المصرف بتلقي ومعالجة 99.5% من طلبات تحويل تمويل المدفوعات بشكل رقمي

شهد المصرف فتح ما مجموعه 8000 آلاف حساب مصرفي باستخدام أموالي، أول منصة رقمية إسلامية مخصصة للمتعاملين من الشباب.

تمت إضافة مميزات جديدة لتطبيق الهاتف المحمول للمساعدة على تعزيز استخدام المتعاملين له والاعتماد عليه، بما في ذلك إمكانية الاشتراك للاستثمار بعروض الطرح العام الأولية، وإرسال الإشعارات، وحقوق حماية المتعاملين، وإضافة مزايا أمنية عند إجراء التحويلات. وقد أسهمت هذه التحسينات في معدل المصرف على مؤشر صافي إجمالي الترويج الجديد ( NPS ) عند 60%.

حاز بنك أبوظبي الإسلامي في الربع الثالث من هذا العام على جائزة البنك الإسلامي الأكثر أماناً على مستوى العالم من مجموعة جلوبال فاينانس تقديراً لجهوده وخدماته في مجالات الاستثمار الرقمي والحفاظ على أمن وسلامة متعامليه.

النظرة المستقبلية

شهدت البيئة الاقتصادية المحلية تحسناً مطرداً خلال الربع الثالث من عام 2022 بعد الانتعاش الاقتصادي في عام 2021 والذي شهد زيادةً بنسبة 2.3% في النشاط الاقتصادي. وسجلت معنويات المستهلكين ومعدلات الإنفاق تعافياً ملحوظاً في ضوء التوقعات التي تشير إلى تحقيق نمو إيجابي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.1% في عام 2022. وجاءت هذه التوقعات مدعومةً بالزيادة القوية التي شهدتها أسعار النفط والتي من المتوقع لها أن تستقر فوق 90 دولار أمريكي للبرميل الواحد، فضلاً عن استمرار الإنفاق الحكومي ضمن مستويات مستقرة، مع معدلات منخفضة للتضخم.

وأعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن تسجيل أداء مالي قوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بفضل المشهد الاقتصادي الإيجابي. وتوفر رؤيتنا الاستراتيجية المتجددة منصة راسخة لتقديم قيمة مستدامة على المدى المتوسط، في الوقت الذي نواصل فيه تنفيذ استراتيجيتنا الخاصة بالنمو خلال الأعوام الخمسة القادمة.

#بياناتشركات

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لمحة عن مصرف أبوظبي الإسلامي:

يعد مصرف أبوظبي الإسلامي أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بأصول تتجاوز 147 مليار درهم إماراتي. وينفرد المصرف بخدماته المصرفية المتميزة عبر الإنترنت والأجهزة الذكية والهواتف المحمولة ليتيح للعملاء سهولة الوصول إلى حساباتهم المصرفية على مدار الساعة. ويوفر مصرف أبوظبي الإسلامي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال إلى جانب الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات. تأسس مصرف أبوظبي الإسلامي في عام 1997، ويجري تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (ADIB).

ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بحضور قوي في ست أسواق استراتيجية تشمل: مصر، التي يمتلك فيها 70 فرعاً، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والسودان والعراق.

وحصد المصرف جائزة "أفضل مصرف إسلامي في العالم" من مجلة "ذا بانكر" العالمية. ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بسجل حافل بالتميز على هذا الصعيد، ويتجسد ذلك في منتجاته المتنوعة ومن بينها حساب التوفير غنى الحائز على الكثير من الجوائز، والبطاقات المغطاة بالشراكة مع طيران الإمارات والاتحاد للطيران واتصالات، إلى جانب مجموعة واسعة من منتجات التمويل.

تطبيق علاقات المستثمرين - مصرف أبوظبي الإسلامي

يرجى تنزيل تطبيق الهواتف المحمولة الخاص بعلاقات المستثمرين من مصرف أبوظبي الإسلامي، والمتوفر في متجري آبل وجوجل بلاي. ويتيح لكم التطبيق الاطلاع بشكلٍ دائم على آخر المستجدات، مثل أسعار الأسهم والبيانات الصحفية والفعاليات الخاصة بالمستثمرين والنتائج المالية ومكتبة الوثائق الخاصة بنا. كما يتيح التطبيق استعراض إعلانات البورصة والعروض التقديمية والتقارير السنوية والربع سنوية والتفاعل مع البيانات الرئيسية عبر شاشة الهاتف المحمول.

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لميا حريز

رئيس قسم التواصل المؤسسي وعلاقات المستثمرين

البريد الإلكتروني: lamia.hariz@adib.com