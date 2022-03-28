ضمن نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

الكويت: أعلنت شركة أجيال العقارية الترفيهية عن الأرباح الصافية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 خلال إجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة، والتي بلغت 4,167,300 دينار كويتي، وكان الإجتماع قد عقد يوم الاثنين بتاريخ 28 مارس 2022 بنسبة حضور 64.13% وقد وافقت الجمعية العمومية أثناء الإجتماع على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بواقع نسبة %5 من القيمة الاسمية للسهم الواحد، إضافةً إلى سماع كافة التقارير المالية والتقارير المتعلقة بالأداء للسنة المالية المنصرمة.

تم خلال الإجتماع مناقشة كافة بنود جدول أعمال الجمعية العمومية وتمت الموافقة عليها، بما في ذلك إقتراحات مجلس الإدارة التي تركز على تطوير الأداء المالي والإداري، وسبق ذلك استماع الحضور إلى تقرير مجلس الإدارة وتقرير حوكمة الشركات وتقارير اللجان، إضافةً إلى تقرير مراقبي الحسابات وجميع التقارير الأخرى.

وأما عن أهم تطورات الوضع المالي لشركة أجيال العقارية الترفيهية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، فقد ناقش الحضور في الإجتماع التفاصيل والمعطيات الخاصة بذلك، والتي كان من ضمنها تحقيق الشركة لإرتفاع في صافي إيرادات التأجير لعام 2021، ليصل مجموعه إلى مبلغ 985,299 دينار كويتي مقارنة بالعام 2020 الذي حققت فيه الشركة مبلغ 601,285 دينار كويتي، إضافةً إلى صافي إيرادات الإستثمار للعام 2021 الذي بلغ 4,073,582 دينار كويتي مقابل مبلغ 1,948,266 دينار كويتي للعام 2020، علاوةً على ذلك، بلغ صافي إيرادات التشغيل للعام 2021 مبلغ 3,916,470 دينار كويتي بينما وصل عام 2020 إلى مبلغ 1,730,061 دينار كويتي، لتحقق الشركة بذلك أرباحاً للعام 2021 بمجموع 4,167,300 دينار كويتي في حين بلغت أرباح 2020 مبلغ 1,375,919 دينار كويتي، وترفع ربحية السهم الأساسية والمخففة من 7.11 فلساً لعام 2020 إلى 21.54 فلساً للعام 2021، موصلة نسبة الإرتفاع في ربحية السهم إلى نسبة 202.5% للعام 2021.

فرص استثمارية وفيرة تحملها الأيام القادمة...

ومن جهته تحدث رئيس مجلس الإدارة، الشيخ/ حمد مبارك الجابر الصباح عن الخطوات المستقبلية للشركة قائلا: "بعد أعوام من الركود الإقتصادي بفعل الجائحة والظروف العالمية والإقليمية الأخرى الراهنة، بدأنا نشهد منذ عام 2021 إنتعاشاً في السوق العالمي والمحلي مرة أخرى، ولذلك؛ سنركز جهودنا في الأيام القادمة على إستثمار الفرص التي تظهر تباعاً بشكل وفير نتيجة لهذا التغيير، ولطالما كنا في "أجيال" متميزين بالتجاوب مع الفرص و إقتناصها بما يحقق مصلحة الشركة ويعزز مسيرة الإقتصاد في الكويت بشكل عام"، وأضاف أيضاً: "نتوقع إستمرار المنحنى التصاعدي للإنتعاش الإقتصادي في البلاد، وقد قمنا بخطوات إستباقية لمواكبة هذا التطور، كان من أهمها تحديد الموعد النهائي لإفتتاح مشروع الأندلس -الذي يعد أيقونة حضارية في عالم المجمعات متعددة الأغراض- هذا العام."

افتتاح مشروع "الأندلس" 2022...

ومن جانبه صرح الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة أجيال العقارية الترفيهية، السيد/ عبدالعزيز فيصل الخترش عن آخر ما وصل إليه مشروع "الأندلس" بقوله: "تمكنا من ضم العديد من الشركات والعلامات التجارية الرائدة للمشروع حتى الآن، حيث قمنا بتوقيع إتفاقيات الإستثمار للوحدات التجارية مع العديد من المستثمرين، ومن أبرز تلك العلامات التجارية: Grand Cinemas، ونادي "SPARK" الرياضي، وشركة علي عبد الوهاب المطوع بمجموعة من أبرز وأرقى علاماتها التجارية الرياضية، مثل INTERSPORT وSNKR وExplorer Base. كما تم التوقيع مع العديد من المطاعم والكافيهات ليكون المشروع وجهة مميزة وعلامة فارقة في عالم المجمعات."

وأضاف أيضا: "قمنا بتخصيص طابق كامل لنادي "SPARK" الرياضي ليكون نادياً رياضياً متكاملاً مخصصاً حصرياً للسيدات. و أما سير العمل في تنفيذ مراحل المشروع، فقد شارفنا على إنهاء أكثر من نسبة 90% من أعمال التشييد والبناء، وبهذا سيكون المشروع جاهزاً للافتتاح في أقرب وقت خلال العام الحالي. وقد اطّلع السادة الحضور في اجتماع الجمعية العمومية العادية الأخير للشركة على تفاصيل سير العمل ومراحل الإنجاز للمشروع، وتم توضيح كافة الأبعاد والتفاصيل اللازمة".

وفي نهاية الاجتماع، توجه نائب رئيس مجلس الإدارة، الشيخ/ حمد مبارك الجابر الصباح بالشكر والتقدير والعرفان، لكل من المساهمين على تجاوبهم الراقي ومنحهم الثقة لأعضاء مجلس الإدارة ودعمهم المستمر، ولمجلس إدارة الشركة والعاملين فيها على جهودهم وأدائهم الرفيع، الذي أدى بالشركة إلى تحقيق هذه النتائج. كما وعد بمواصلة الجهود وبذل الوسع للمحافظة على ثقافة التطوير المستدام في الشركة والإرتقاء بشكل مستمر من إنجازات كبرى إلى طموحات أكبر.

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