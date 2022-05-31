صرخوه: يعد تطوير بيئة أعمال مستدامة جزء لا يتجزأ من استراتيجية خلق القيمة في كامكو إنفست

الكويت: أصدرت كامكو إنفست، شركة مالية إقليمية غير مصرفية تدير أصولاً لصالح العملاء تعد من الأكبر حجماً في المنطقة، تقريرها الأول عن الاستدامة يُظهر التزام الشركة المستمر في الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية والحوكمة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2021.

يتماشى التقرير مع عدد من المبادئ التوجيهية وأطر العمل منها مبادرة التقارير العالمية (GRI)، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، والركائز السبع لمبادئ تمكين المرأة التابعة للأمم المتحدة (WEP)، ومؤشرات بورصة الكويت الخاصة بالبيئة والمجتمع والحوكمة، والأركان السبعة لـ "الكويت الجديدة" التي تندرج في إطار خطة الكويت للتنمية.

انطلاقا من أهمية المحافظة على رؤية طويلة الأجل للأعمال، تسعى كامكو إنفست جاهدة لتصبح واحدة من المساهمين الرئيسيين في النسيج الاجتماعي في الكويت. فقد ساهمت الإجراءات التي اتخذتها الشركة في هذا الجانب في صياغة نظام بيئة أعمال مستدام يساعد في نمو أعمال الشركة وذو قيمة مضافة لجميع أصحاب المصلحة في عالم يتسم بالعولمة والديناميكية بشكل متزايد.

وعلق فيصل منصور صرخوه، الرئيس التنفيذي قائلاً: "يعد تطوير بيئة أعمال مستدامة جزء لا يتجزأ من استراتيجية خلق القيمة في كامكو إنفست. فقد أصبحت الاستدامة جزء رئيسياً من أعمالنا، مما يؤثر بشكل إيجابي على طريقتنا بالعمل وتفاعلنا مع البيئة والمجتمع وموظفينا. يستعرض هذا التقرير نهج الاستدامة الذي تبنيناه لسنوات والذي أضحى جزء من إستراتيجية الشركة."

ساهمة سياسة الاستدامة التي تتبعها كامكو إنفست في تقديم خدمة أفضل لجميع أصحاب المصلحة وإحداث تأثير إيجابي على المجتمع. يعد تقرير الاستدامة لعام 2021 خطوة أساسية في تعزيز اعتبارات الشركة المستدامة عبر العوامل الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والحوكمة، لا سيما عند صياغة استراتيجيات جديدة متعلقة بالأعمال. تتضح هذه الممارسة في الجهود التي تبذلها الشركة لتكون أكثر شفافية وذات مستوى عال من أخلاقية العمل والأهم من ذلك، خلق قيمة طويلة الأجل لجميع أصحاب المصلحة."

وخلال السنوات الماضية، اتخذت كامكو إنفست خطوات كبيرة نحو قضايا متعلقة بالبيئة والمجتمع والحوكمة من خلال عدد من المبادرات. فقد عملت الشركة إلى التأثير إيجاباً على البيئة وطرحت منصات رقمية تعزز تجربة العميل وتحسن من العمليات الداخلية. ومن منظور اجتماعي، تساهم الشركة بشكل متزايد في مجالات الصحة والرفاهية وتمكين الشباب والنساء فضلاً عن التعليم ونشر الثقافة المالية.

أما فيما يتعلق بالحوكمة، فقد استمرت كامكو إنفست في تنفيذ إطار عمل قوي يوائم أعمالها مع أفضل الممارسات والمعايير الأخلاقية. وضمن هذا نهج الالتزام والامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها التي تؤثر على الأعمال التجارية. بالإضافة إلى ذلك، من خلال المراجعة الدؤوبة والمستمرة، تلتزم الشركة بجميع التطورات والتعديلات التنظيمية في أسرع وقت ممكن.

وأضاف صرخوه: “ساهمت كامكو إنفست منذ تأسيسها في العديد من المبادرات تركت أثراً في المجتمع. وتشمل هذه المساهمات تقديم فرص عمل جديدة وطرح حلول مالية مبتكرة ونشر معلومات وتحاليل قيمة عن الأسواق ولعب دور

رئيسي في الأسواق المالية المحلية والإقليمية. بالتوازي مع ذلك، تطبق كامكو إنفست برنامجاً شاملاً للمسؤولية الاجتماعية يهدف إلى نشر الوعي وتقديم الدعم والمساهمة في عدد من القضايا الاجتماعية."

يقدم تقرير الاستدامة لمحة عامة مفصلة عن أنشطة الشركة المتعلقة بالبيئة والمجتمع والحوكمة وتأثيرها مما سيسمح للشركة بتطوير إستراتيجيتها للنمو المستدام في السنوات القادمة. كما ستتمكن كامكو إنفست من تحديد الأهداف المتعلقة بالاستدامة وتتبع التقدم المحرز في المستقبل. يذكر أن التقرير متوفر باللغة الإنكليزية على موقع الشركة www.kamcoinvest.com/sustainability.

واختتم صرخوه بالقول: "هذه هي البداية فقط حيث ستستمر كامكو إنفست في البناء على برنامجها للتنمية المستدامة وتطوير نظامها لبيئة الأعمال للمساهمة في التطوير للوصول إلى الحداثة المنشودة."

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نبذة عن كامكو إنفست

تعد شركة كامكو للاستثمار ش.م.ك (عامة) "كامكو إنفست" قوة مالية إقليمية غير مصرفية تتخذ من دولة الكويت مقراً لها وتتواجد في الأسواق المالية الإقليمية الرئيسية تأسست في عام 1998 ومدرجة في بورصة الكويت منذ العام 2003. كامكو إنفست هي شركة تابعة لمجموعة مشاريع الكويت القابضة "كيبكو" مستقلة إداريا وتطبق أعلى معايير الحوكمة وخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي.

يبلغ حجم الأصول المدارة حوالي 16 مليار دولار أمريكي (كما في 31 مارس 2022) في فئات أصول وأسواق مختلفة مما يجعلها من أكبر مدراء الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتتمتع كامكو إنفست بسجل حافل من صفقات الاستثمارات المصرفية بقيمة إجمالية تتجاوز 29.2 مليار دولار أمريكي منذ إنشائها وحتى 31 مارس 2022 في أسواق رأس مال الأسهم وأسواق رأس مال الدين والدمج والاستحواذ.