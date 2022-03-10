دبي، الإمارات العربية المتحدة : تفخر "باسيفيك برايم" في دبي، وهي شركة الوساطة العالمية في مجال التأمين الصحي والخبيرة في مجال مزايا الموظفين، بحصولها على جائزة أفضل شركة للوساطة في مجال التأمين الفردي للعام 2021 المقدمة من شركة الخدمات الصحية العالمية "سيغنا" الشرق الأوسط، في إطار الدورة الثالثة من جوائز الوسطاء في الشرق الأوسط. وقد قام فريق "سيغنا" بتسليم الجائزة إلى شركة "باسيفيك برايم" في مكتبها بدبي في 22 فبراير 2022.

وقالت ليا كوتيريل، الرئيسة التنفيذية لشؤون التوزيع في شركة "سيغنا" الشرق الأوسط، خلال تسليمها الجائزة: "تفخر ’سيغنا‘ بشراكتها المتميزة مع ’باسيفيك برايم‘. ويعدّ حصولها على التقدير من خلال جائزة شركة الوساطة الفردية للعام المقدمة من ’سيغنا‘ بمثابة شهادة على مهنيتها الفائقة، وفهمها العميق وخدمتها منقطعة النظير لعملائنا في مختلف القطاعات. وتتطلّع ’سيغنا‘ إلى مواصلة التعاون مع ’باسيفيك برايم‘ لسنوات طويلة مقبلة."

قام ديفيد هايز، الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة "باسيفيك برايم" في دبي بتسلّم الجائزة نيابة عن "باسيفيك برايم". وقال في معرض تعليقه: "إنه لشرف كبير لنا أن نحصل على هذه الجائزة المرموقة وأن نحظى بالتقدير في هذا القطاع من شركة ’سيغنا‘، التي تعدّ شركة تأمين مشهود لها دولياً. تمثّل هذه الجائزة شهادة على مهنيتنا وخدمتنا منقطعة النظير لعملائنا من الأفراد. لقد عملنا طوال سنوات عدة مع ’سيغنا‘ ونتطلّع الآن إلى مواصلة شراكتنا لتحقيق المزيد من الانجازات في السنوات المقبلة."

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لمحة عن "باسيفيك برايم"

تُعدّ "باسيفيك برايم" في دبي واحدة من المكاتب الاقليمية الاثني عشر لشركة "باسيفيك برايم" المنتشرة في جميع أنحاء آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأوروبا والأمريكتين. يقع المقر الرئيسي لشركة "باسيفيك برايم" في هونج كونج، وهي تتمتع بخبرة تفوق العقدين من الزمن في قطاع التأمين، يتمثّل تركيزها على "تبسيط التأمين" لصالح عملائها الدوليين.

تقدم الشركة مجموعة متنوعة من خطط التأمين الصحي المصمّمة خصيصاً، من قبيل التأمين الصحي للأفراد والتأمين الصحي للأسر والتأمين الصحي للسفر. كما تقدم حلولاً مخصّصة للشركات، مثل التأمين الصحي الجماعي ومزايا الموظفين. وتستخدم شركة الوساطة العالمية نهجاً مبتكراً لتوفير خدمات ذات قيمة مضافة وحلول تأمينية ترتكز على العملاء.

للاطّلاع على المزيد من المعلومات حول شركة "باسيفيك برايم" في دبي، يرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي:

https://www.pacificprime.ae/

لمحة عن "سيغنا" الشرق الأوسط

تعدّ "سيغنا" الشرق الأوسط شركة رائدة في مجال الخدمات الصحية، تعمل في المنطقة منذ أكثر من 15 عاماً على دمج خبراتها العالمية مع المعرفة المحلية لتقديم خطط تأمينية مرنة لصالح عملائها من الأفراد وأرباب العمل وغيرهم الكثير. للاطّلاع على المزيد من المعلومات حول شركة "سيغنا" الشرق الأوسط، يرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي:

https://www.cigna-me.com/

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ستيفن هو، مدير التسويق العالمي - "باسيفيك برايم" و"كويكشور"

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