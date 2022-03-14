عمان الاردن : أعلنت الشركة العالمية للتأمينات العامة القابضة المحدودة (IGI) في 3 آذار 2022 عن نتائجها المالية للربع الرابع والسنوية 2021.

و فيها زيادة اجمالي الاقساط المكتتبة بنسبة 16.8% لتصل الى 545.6 مليون دولار أمريكي في عام 2021 مقارنة مع 467.3 مليون دولار أمريكي في عام 2020.

كما بلغت النسبة المجمعة 86.4% في عام 2021 مقارنة ب 89.3% في عام 2020.

كما زادت صافي أرباح المجموعة في عام 2021 لتصل 43.6 مليون دولار مقارنة ب 27.2 مليون دولار في عام 2020.

وبلغ صافي عائد الاستثمار 14.2 مليون دولار في عام 2021 مقارنة ب 11.5 مليون دولار في عام 2020.

وتعليقا على النتائج قال السيد واصف الجبشة، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الادارة:

" كان عام 2021 عاما ممتازا للشركة حيث سجلنا نتائج وارباح اكتتاب ربع سنوية قوية ومستمرة مؤدية بالتالي الى ان تكون سنة 2021 من افضل السنين ماليا خلال العشرين سنة الماضية من تاريخ الشركة ".

"شركة IGI مكونة من مجموعة متنوعة من مكتتبي المخاطر الفردية ذوي خبرة معترف بها بمجالات تخصص عديدة. ولقد نمونا وتوسعنا طبيعيا منذ البداية ولقد شهدت السنتين الأخيرتين تسارعا ملحوظا بالنمو. وفي ظل النمو الكبير في عام 2020، شهد عام 2021 زيادة في اجمالي الاقساط المكتتبة بنسبة 16% لتصل 546 مليون دولار امريكي وتوسعا جغرافيا وتوسعا للمحفظة التأمينية. ولقد سجلنا عائد اكتتابي قياسي للربع الرابع ولعام 2021 وبلغت النسبة المجمعة 83.8% للربع الرابع من عام 2021 و 86.4% لعام 2021. ومع اصولنا الثابتة والتي تقترب من 1.5 بليون دولار امريكي نتوقع ان يستمر اداؤنا القوي في عام 2022 بالتركيز على عناصر قوتنا الاساسية والاستفادة من الرياح الخلفية الدافعة لقطاعنا."

"هذه السنة نحتفل بسنويتنا العشرين وانني فخور جدا بنجاحاتنا ومدى الانتماء والتركيز الذي ابداه الجميع في الشركة. ولقد احرزنا نتائج قياسية وقمنا بتقديم مستويات عالية من الخدمة لعملائنا بينما نحن مستمرين باستقصاء فترات طويلة من عدم الاستقرار العالمي. انني اتطلع الى المستقبل بثقة متأكدا اننا نبني على اساسات ثابتة ومتينة ستستمر بانشاء قيمة قوية لجميع اصحاب المصلحة ومساهميننا."

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