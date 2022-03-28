هذه هي رابع جائزة لتميز الأعمال تفوز بها الشركة منذ عام 2013

يؤكد الفوز بجائزة دبي التقديرية للجودة لعام 2021 التزام «في إف إس غلوبال» المستمر على تعزيز جودة خدماتها وتميزها

حصلت «في إف إس غلوبال»، أكبر شركة متخصصة في مجال خدمات التعهيد والتكنولوجيا المخصصة للحكومات والبعثات الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم، على جائزة دبي التقديرية للجودة عن فئة الخدمات في الدورة الثامنة والعشرين لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي من جوائز التميز. وتسلم زوبين كركاريا، الرئيس التنفيذي للمجموعة الجائزة بتاريخ 23 مارس 2022 من فندق الميدان بدبي. وهنأ سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، 39 شركة ومؤسسة في مجالات مختلفة بالدولة. كما تم تكريم خلال هذا الحدث من قبل سعادة هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

تم تقييم «في إف إس غلوبال» كشركة فائزة بناءً على معايير نموذج RADAR للتميز في التقييم، والذي تستخدمه المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)، وبالاستناد إلى طريقة التقييم الإداري، والتي يتم اعتمادها لتقييم أعمال الشركات وفقاً لتسعة معايير متنوعة، تشمل : القيادة والإستراتيجية والأفراد، الشراكة والموارد، العمليات، المنتجات والخدمات، نتائج الأفراد والعملاء والمجتمع ونتائج الأعمال.

وقال زوبين كاركاريا، الرئيس التنفيذي لمجموعة «في إف إس غلوبال»: "نحن فخورون بفوزنا في هذه الجائزة المرموقة للمرة الرابعة تقديراً لالتزامنا المستمر بتميز خدماتنا وعملياتنا، وتكريماً لتميزنا العام في مجال الإعلام. استثمرنا خلال السنين الماضية، كمية هائلة من الموارد لتطوير حلول عالية الجودة ومبتكرة، وبالتالي توفير تجربة خدمة استثنائية لعملائنا من الحكومات والأفراد، وتعزز الجوائز المرموقة مثل جائزة دبي التقديرية للجودة ريادتنا، مع تشجيعنا على السعي المستمر للالتزام بتحسين خدماتننا وعملياتنا. ونؤكد على حصرنا للالتزام برؤية دبي للتميز في الخدمة."

وتحتفي جائزة دبي للجودة بجهود المؤسسة لتعزيز التميز عبر جميع خدماتها. ونالت «في إف إس غلوبال» ضمن جوائز التميز في الأعمال، على جائزة دبي للجودة عام 2013، وتصنيف 5 نجوم ضمن برنامج الإمارات لتصنيف المنشآت التجارية عام 2019، وجائزة دبي للجودة عام 2019. ويؤكد الفوز بجائزة دبي التقديرية للجودة لعام 2021 «في إف إس غلوبال» وتصميمها المستمر على تعزيز الجودة والتميز عبر جميع خدماتها.

وفازت مجموعة من العلامات بجوائز تقديرية متنوعة ضمن أربع فئات مختلفة من جائزة دبي للجودة ومن ضمنها: ريتز كارلتون دبي (قطاع السياحة)، وهايبر ماركت اللولو – فرع البرشاء (قطاع البيع بالتجزئة)، دبي مول (مراكز التسوق)، مستشفى أن أم سي رويال الشارقة (قطاع الرعاية الصحية)، وترانسجارد كاش (قطاع الخدمات) ومصنع ليبتون جبل علي، يونيليفر (قطاع التصنيع)، وكرمت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي الفائزين تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن «في إف إس غلوبال»

«في إف إس غلوبال» هي أكبر شركة متخصصة في مجال خدمات التعهيد والتكنولوجيا المخصصة للحكومات والبعثات الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم، تضم الشركة 3531 مركزاً لتقديم طلبات التأشيرات في 141 بلد عبر القارات الخمس، وتعتبر الشريك الموثوق لـ 63 جهة حكومية حيث أتمت أكثر من 238 مليون عملية ( منذ تأسيسها عام 2001) حتى تاريخ 28 فبراير 2022. وتشرف الشركة على المهام الإدارية وغير القضائية المتعلقة بطلبات الحصول على التأشيرات وجوازات السفر والخدمات القنصلية للحكومات المتعاملة معها، ما يمكنهم من التركيز على مهمة التقييم.

وتعود ملكية غالبية الأسهم في «في إف إس غلوبال» لشركة إي كيو تي، العالمية الرائدة في مجال الاستثمار، وتمتلك مؤسسة Kuoni and Hugentobler ومقرها سويسرا حصة قليلة من الأسهم في «في إف إس غلوبال». إي كيو تي، مؤسسة استثمار عالمية لها مكاتب في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ ولها سجل حافل لمدة 27 عامًا من الأداء الاستثماري المتسق عبر مناطق جغرافية وقطاعات واستراتيجيات متعددة. وهي مدرجة ضمن مجموعة EQT AB في بورصة ناسداك ستوكهولم. تدير EQT وتقدم المشورة لمجموعة من صناديق الاستثمار المتخصصة وأدوات الاستثمار الأخرى التي تستثمر في جميع أنحاء العالم بهدف تحقيق عوائد جذابة وشركات قادرة على استشراف المستقبل. ولا يمتلك المستثمرين في صناديق EQT أي دور للتأثير على عملية صنع قرارات شركات المحافظ أو استراتيجياتها. كما لا يمكنهم الوصول إلى الأصول التجارية الخاصة، أو رفع السرية للتعرف على بيانات المتعاملين.

حول جائزة دبي للجودة:

أُطلقت جائزة دبي للجودة في عام 1994 بهدف تعزيز ثقافة التميز المؤسسي في قطاع الأعمال بناءً على نموذج التميز المعتمد لدى المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة.تم تطبيق هذا المعيار بنجاح في مؤسسات القطاع الخاص والعام الأوروبي منذ عام 1992. يوفر هذا النموذج إطار شامل للتميز التنظيمي. يمثل الحاصلون على الجائزة مؤسسات نموذجية في القطاعات التي يعملون فيها ويظهرون أنشطة تحسين مستدامة مع نتائج تعكس الاتجاهات الإيجابية على مدى 3-5 سنوات متتالية. لمزيد من المعلومات حول الجائزة، يرجى زيارة https://ded.ae/Awards_details/ar/dqa_award