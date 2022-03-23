نمو قوي لصافي الدخل إثر إدراك إيرادات أعلى؛ النتائج تفوق توقعاتنا سجل صافي الربح بعد خصم حقوق الأقلية 37 مليون دولار في الربع الرابع من 2021 (متجاوزاً توقعاتنا بنحو 32 مليون دولار) بزيادة 43% على أساس سنوي و20% على أساس ربع سنوي. قد يكون نمو صافي الدخل راجعا إلى: 1) زيادة مجمل الربح بنسبة 34% على أساس سنوي (+32% على أساس ربع سنوي) مع ارتفاع هامش مجمل ربح +2 نقطة مئوية على أساس سنوي إثر نمو الإيرادات (+8% على أساس سنوي، +17% على أساس ربع سنوي)، 2) ارتفاع الدخل من الشركات التابعة إلى 14 مليون دولار (+3.16 مرة على أساس سنوي، +33% على أساس ربع سنوي). أدى ذلك لوصول صافي الربح بعد خصم حقوق الأقلية في 2021 ككل إلى 113 مليون دولار، +25% على أساس سنوي. ارتفعت الإيرادات خلال ربع العام بنسبة 8% على أساس سنوي (+17% على أساس ربع سنوي) إلى 999 مليون دولار، بدعم من التحسن القوي لأعمال الشركة في الشرق الأوسط وافريقيا (72% من الإيرادات)، بنمو 21% على أساس سنوي مما عوض تراجع الأعمال التشغيلية للشركة في الولايات المتحدة (28% من إجمالي الإيرادات) بنسبة 15% على أساس سنوي. أدى ذلك لتسجيل إيرادات في 2021 بنحو 3,5 مليار دولار (+5% على أساس سنوي). قفزت الربحية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 35% على أساس سنوي إلى 57 مليون دولار في الربع الرابع من 2021 (مع هامش 5.7%، +1.1 نقطة مئوية على أساس سنوي، +0.4 نقطة مئوية على أساس ربع سنوي)، نظراً لارتفاع ربحية منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (التي تمثل 85% من إجمالي الربحية) بنحو 8% على أساس سنوي مسجلة 49 مليون دولار، مع هامش 6.9%. سجلت أيضاً ربحية الشركة في الولايات المتحدة زيادة بنحو خمسة أضعاف إلى 8,7 مليون دولار مع هامش 3%. مما أدى لتسجيل ربحية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في 2021 ككل عند 204 مليون دولار (+3% على أساس سنوي)، ما يعادل هامش ربحية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 5.7% (-0.1 نقطة مئوية على أساس سنوي). سجلت العقود الجديدة باستثناء BESIX مبلغ 797 مليون دولار خلال الربع الرابع من 2021، بانخفاض 13.4% على أساس سنوي، ما أدى لوصول العقود الجديدة في 2021 إلى 3,6 مليار دولار، بزيادة 22.1% عن عام 2020. بلغت قيمة العقود قيد التنفيذ 6,1 مليار دولار في 2021، بارتفاع 12% على أساس سنوي. على مدار ربع العام، وقّعت شركة أوراسكوم كونستركشن عقود جديدة بقيمة 434 مليون دولار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ممثلة 66% من العقود الجديدة (بقيمة 636 مليون دولار). وفقاً للشركة، تضمنت المشروعات الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عقداً لتنفيذ كافة أعمال ربط شبكات كهرباء مصر والسعودية، ومشروعات مياه في مصر وتونس ومشروعات نقل في مصر. في الولايات المتحدة، سجلت العقود الجديدة 363 مليون دولار في الربع الرابع من 2021، مع استحواذ مشروعات القطاع التجاري على النصيب الأكبر.

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