أعلنت سي آي كابيتال للاستثمارات المالية رمز: (CICH.CA)، المجموعة الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية المتنوعة في مصر، اليوم نتائجها المالية المجمعة لعام 2021. حيث بلغ صافي الربح بعد الضرائب وحقوق الأقلية، 681 مليون جم، بارتفاع 44% مقارنة بالعام السابق، مسجلة اعلي نتيجة سنويه في تاريخ الشركة منذ انشائها. بلغ إجمالي محفظة التمويل 11.3 مليار جم.

أهم النتائج المالية والتشغيلية المجمعة للفترة:

بلغ إجمالي محفظة التمويل¹ 11.3 مليار جم

بلغ إجمالي الإيرادات 3,680 مليون جم، بارتفاع 56% مقارنة بالعام السابق، بلغت مساهمة الخدمات المالية غير المصرفية 57%

بلغ صافي دخل الفائدة 928 مليون جم، بارتفاع 13% مقارنة بالعام السابق، بينما بلغ هامش صافي دخل الفائدة 8.6%

بلغ صافي الربح التشغيلي 1,756 مليون جم، بارتفاع 107% مقارنة بالعام السابق

بلغ صافي الربح بعد الضرائب وحقوق الأقلية، 681 مليون جم بارتفاع 44% مقارنة بالعام السابق.

الأنشطة البنكية غير المصرفية

التأجير التمويلي

بلغ صافي الربح بعد الضرائب 434 مليون جم

أبرمت كوربليس عقود جديدة بقيمة 5.7 مليار جم، بارتفاع 18% مقارنة بالعام السابق

بلغ حجم محفظة التأجير القائمة 8.7 مليار جم

التمويل متناهي الصغر

بلغ صافي الربح بعد الضرائب المحقق من عمليات التمويل متناهي الصغر 201 مليون جم، بارتفاع 60% مقارنة بالعام السابق

بلغ إجمالي قروض التمويل متناهي الصغر 1,7 مليار جم في نهاية الفترة بارتفاع 60% مقارنة بالعام السابق

بلغ إجمالي عدد الفروع بنهاية الفترة 051 فرعا ، حيث تم افتتاح 3 فروع جديده منذ بداية العام من العام السابق

التمويل العقاري

بلغ حجم محفظة عمليات التمويل العقاري 338 مليون جم بنهاية الفترة، مقارنة بـ163 مليون جم في نهاية عام 2020.

التمويل الاستهلاكي

بلغ حجم محفظة سهولة، ذراع المجموعة الخاص بعمليات التمويل الاستهلاكي 123 مليون جم بنهاية الفترة.

أنشطة بنوك الاستثمار

بلغ حجم الأصول المدارة 15.1 مليار جم، بارتفاع 44% مقارنة بالعام السابق

بلغت الحصة السوقية من عمليات السمسرة 6.3%² ، لتحتل سي آي كابيتال بذلك المرتبة الثالثة بين شركات السمسرة في السوق المحلية

بلغت إيرادات خدمات الاستشارات المالية 107 مليون جم، بارتفاع 4 مره مقارنة بالعام السابق

تعليقا على أداء المجموعة خلال عام 2021 قال هشام جوهر، الرئيس التنفيذي للمجموعة:

"حققت المجموعة نتائج قياسية في جميع القطاعات، مستفيدة من ارتفاع نشاط الإقراض والأداء غير المسبوق لبنك الاستثمار رغم الصعوبات المترتبة على انتشار فيروس أوميكرون، وتوقعات الأسواق بارتفاع أسعار الفائدة عالميا واضطرابات سلاسل الإمداد. ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 56% مقارنة بالعام السابق إلى 3.7 مليار جم، و ارتفع صافي الربح بواقع 44% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 681 مليون جم، محققاً اعلى أداء في تاريخ الشركة. وارتفع العائد على متوسط حقوق الملكية ليصل إلى 20.6%.

خلال عام 2021، قامت المجموعة بمنح قروض جديدة بقيمة 8.5 مليار جم، وبلغ إجمالي حجم محفظة التمويل في المركز المالي للمجموعة 11.3 مليار جم بعد خصم 2.4 مليار جم للتوريق من خلال كوربليس بنهاية العام. و ارتفعت أيضا نتائج بنك الاستثمار بواقع 4.1 مرة مقارنة بالعام السابق، بعد نجاحه في تنفيذ ست صفقات كبرى بقيمة تتجاوز 1.6 مليار دولار من خلال خدمات الاستشارات المالية، وارتفاع الحصة السوقية لخدمات السمسرة، والنمو القوي للأصول المدارة، إلى جانب استمرار نجاح الخدمات المصرفية التجارية.

مدعوماً بتجربة الاستثمار الناجحة في شركة تعليم لخدمات الإدارة من خلال منصة الخدمات المصرفية التجارية، انتهت المجموعة من تنفيذ أولى استثماراتها في قطاع الرعاية الصحية، واستحوذت على 27% تقريبا من أسهم مجموعة مستشفيات كليوباترا في ديسمبر 2021 من خلال إم سى آى كابيتال هيلث كير بارتنيرز، و هو الاستثمار المشترك للمجموعة مع بنك مصر، وتمتلك المجموعة 60% من أسهمها. نتطلع مستقبلا إلى تعزيز استراتيجية توسعاتنا، وطرح حلول مبتكرة جديدة لعملائنا وتعزيز عوائد المساهمين."

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