• إجمالي الإيرادات 65 مليون درهم إماراتي للعام المالي 2021، بزيادة قدرها 436 % عن العام المالي 2020

• ارتفاع صافي أرباح السنة المالية 2021 إلى أعلى مستوياته بقيمة 56.2 مليون درهم إماراتي

• الربح التشغيلي بلغ 45.7 مليون درهم في عام 2021

أبوظبي - تمكنت ريم للتمويل، الشركة المساهمة الخاصة ومقرها أبوظبي، والتي احتفلت هذا العام بذكرى تأسيسها الخامس عشر، من التفوّق على تداعيات جائحة كورونا، وتحقيق نتائج مالية قوية، حيث احتفظت بمكانتها بين الشركات الرائدة في أسواق المال والإقراض التجاري وشركات التمويل المتخصصة العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد أعلنت ريم للتمويل النتائج السنوية المدققة للسنة المالية 2021، والتي أثبتت قدرتها الاستثنائية في الحفاظ على التميّز في ريادة الأعمال، والمرونة، والشفافية، والعوائد المرتفعة لقاعدة عملائها المتنوعة. وقد حرصت الشركة على تطوير استراتيجية تضمن جودة عملياتها، وقدرة تحصيل قوية، وتعزيز التدفقات النقدية و السيولة بالإضافة إلى كفاءة التشغيل.

وقد بلغ إجمالي الإيرادات 65 مليون درهم إماراتي للعام المالي 2021، (بلغت إيرادات العام المالي 2020 نحو 14.9 مليون درهم إماراتي). يعود هذا التقدّم المتسارع بالإيرادات في المقام الأول إلى عمليات التمويل المختارة والالتزام بالاستراتيجية جنبًا إلى جنب مع جهود التحصيل والاسترداد السريعة والمحفزة

للغاية. تتمتع الشركة بكفاءة رأسمال قوية بنسبة 57.4% ، وبلغ صافي حقوق الملكية 300 مليون درهم إماراتي.

وتعليقاً على هذه النتائج المالية، صرح السيد سراج فيضي، الرئيس التنفيذي لشركة ريم للتمويل قائلاً: "نحن فخورون بأن نعلن أن الذكرى السنوية الخامسة عشرة لشركة ريم للتمويل جلبت معها نموًا ماليًا غير مسبوق بسبب الخبرة والاجتهاد وتركيزنا المطلق على إرضاء العملاء، وذلك خلال فترة جائحة كورونا والتي القت بظلالها على معظم القطاعات

وأضاف فيضي: "نظرًا للدعم الكبير من قبل مساهمينا الاستراتيجيين والجهود الحثيثة لفريق العمل، تمكنا ليس فقط من الحفاظ على ثباتنا في التركيز على كفاءة إدارة التكاليف والرسملة القوية، ولكن أيضًا لإطلاق منتجات جديدة تتيح لنا الوصول إلى مختلف العملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة. ستطلق ريم للتمويل المزيد من البرامج الجديدة والفريدة في الفترة المقبلة، مع زيادة التركيز على القيمة المضافة وتحسين تجربة العملاء.".

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