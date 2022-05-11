· أقوى أداء مالي في تاريخ مبادلة: تحقيق عائدات قوية في جميع فئات الأصول، وارتفاع إجمالي الدخل الشامل إلى 122 مليار درهم.

· استثمار 125 مليار درهم إماراتي في القطاعات عالية النمو، مثل التكنولوجيا وعلوم الحياة والسلع الاستهلاكية.

· ارتفاع قيمة الأصول إلى أكثر من تريليون درهم إماراتي.

· شراكة استثمارية جديدة تسهم في تعزيز دور "مصدر" ومكانة أبوظبي كمركز عالمي في مجال الطاقة النظيفة.

· إطلاق "مبادلة للرعاية الصحية" كشبكة رعاية صحية متكاملة في المنطقة.

· الإمارات العالمية للألمنيوم أول شركة في العالم تنتتج الألمنيوم باستخدام الطاقة الشمسية، وتصدّر أول دفعة من إنتاجها إلى "بي إم دبليو".

· نجاح الاكتتاب العام لشركة الياه سات في سوق أبوظبي للأوراق المالية، كأهم طرح عام أولي في أبوظبي منذ عام 2017، ونجاح إدراج "غلوبل فاوندريز" في بورصة ناسداك في واحد من أكبر عمليات الإدراج التي شهدتها الولايات المتحدة عام 2021.

أبوظبي (الإمارات العربية المتحدة): أعلنت شركة مبادلة للاستثمار، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، عن النتائج المالية للمجموعة للعام 1202 (رابط لموقع التقرير السنوي للشركة).

ارتفع إجمالي الدخل الشامل (العائد للجهة المالكة) في عام 2021 إلى 122 مليار درهم إماراتي، بالمقارنة مع 72 مليار درهم إماراتي عام 2020. وبلغت قيمة أصول المجموعة في نهاية العام 1,045 مليار درهم بالمقارنة مع 894 مليار درهم عام 2020.

وقد ساهمت مجموعة من العوامل في تحقيق هذا النمو، من بينها نمو العوائد الاستثمارية للشركة، وبيع عدد من الأصول الناضجة، وإبرام شراكات جديدة. وساهم طرح شركة "الياه سات" للاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والذي جمع حوالي 731 مليون درهم، في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة جاذبة للاستثمارات والأعمال. وشهد العام نقلة نوعية في مسيرة شركة "مصدر" التي أنشأتها مبادلة عام 2006، بدخول شركة "أدنوك" وشركة "طاقة" كشركاء جدد بهدف تأسيس مركز عالمي للطاقة النظيفة في أبوظبي، وتعزيز قدرة الشركة من الطاقة المتجددة إلى 50 جيجاوات بحلول عام 2030. وعلى المستوى العالمي، قامت مبادلة بإدراج شركة "غلوبل فاوندريز" المملوكة لها بالكامل، للتداول في بورصة ناسداك، في واحد من أكبر عمليات الإدراج التي شهدتها الولايات المتحدة عام 2021، حيث قدرت قيمتها بنحو 26 مليار دولار.

وبهذه المناسبة، قال خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة: "لقد كانت رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة (حفظه الله)، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس إدارة الشركة، والمتابعة والاشراف الحثيث من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، الدافع الأكبر لنا للمضي قدماً في مسيرتنا وتحقيق مثل هذه النتائج المميزة.".

وأضاف: "تواصل مبادلة الاستثمار في القطاعات التي تلعب دوراً مهماً في تغيير العالم والتأثير على الاقتصاد العالمي. ومع بدء تعافي الاقتصاد والأسواق العالمية من تداعيات تفشي الجائحة، بادرنا بطرح عدد من شركاتنا الرائدة للاكتتاب العام، وتعزيز علاقاتنا مع شركائنا العالميين للاستثمار في قطاعات ومناطق جغرافية عالية النمو.".

وأكد المبارك أن عام 2021 "كان أقوى عام مالي في تاريخ مبادلة ومسيرتها الممتدة لعشرين عاماً. وعلى الرغم من التقلبات وحالة عدم الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد العالمي، إلا أننا ملتزمون بمهمتنا الرامية لتحقيق عوائد مالية على المدى الطويل، واستكشاف الفرص الاستثمارية حتى في ظل التحديات العديدة المتمثلة في التضخم وتحديات سلاسل الإمداد، والسياسات النقدية الصارمة."

استثمرت مبادلة 125 مليار درهم إماراتي في قطاعات رئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى مستوى العالم. وشمل ذلك توظيف استثمارات في المملكة المتحدة بقيمة 2.5 مليار درهم في شركة "سيتي فايبر"، أكبر منصة مستقلة لنشر شبكة الألياف الضوئية في المملكة المتحدة. كما وسعت نطاق شراكتها الحالية مع البنك الاستثماري الوطني الفرنسي "بي بي آي فرانس"، بمبلغ قدره 4 مليارات يورو، للاستثمار في تطوير الشركات التي تملك إمكانات نمو مؤكدة، وقطاعات التكنولوجيا عالية النمو في فرنسا.

وتأكيداً على أهمية الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، تم في عام 2021 إطلاق مبادلة للرعاية الصحية، كشبكة رعاية صحية متكاملة توفر للمرضى في أبوظبي والمنطقة أعلى معايير الخدمة والرعاية الصحية، من خلال مرافق رعاية صحية عالمية مثل إمبريال كوليدج لندن وكليفلاند كلينك. كما بدأت مبادلة كابيتال، التي تأسست عام 2011، العمل كشركة قائمة بذاتها متخصصة في إدارة الأصول، تبلغ قيمة أصولها 13.7 مليار دولار أمريكي، منها استثمارات نيابة عن أطراف أخرى.

من جانبه، قال كارلوس عبيد، الرئيس المالي للمجموعة: "يعكس هذا النمو المستمر الذي حققته مبادلة في عام 2021 متانة الاستراتيجية الاستثمارية للشركة، وتركيزها على الاستثمار طويل الأمد في القطاعات وفئات الأصول والمناطق الجغرافية التي تساهم بشكل إيجابي في تحقيق التقدم العالمي. ومع بدء تعافي الاقتصاد العالمي، عملنا على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الأسواق العالمية، وذلك ببيع عدد من الأصول الناضجة، والتركيز بشكل أكبر على الاستثمار في قطاعات الأعمال التي تحمل إمكانات نمو واعدة. وقد أصبحت مبادلة، في نهاية عام 2021، أكثر تنوعاً ومرونة، وأفضل استعداداً لمواجهة التقلبات الاقتصادية التي قد تحدث في المستقبل."

أهم الإنجازات المالية والتشغيلية لعام 2021:

· بلغ إجمالي الدخل الشامل (العائد للجهة المالكة) 122 مليار درهم إماراتي في عام 2021 (بالمقارنة مع 72 مليار درهم إماراتي في عام 2020).

· ارتفعت قيمة الأصول إلى 1,045 مليار درهم إماراتي في عام 2021 (بالمقارنة مع 894 مليار درهم إماراتي في عام 2020).

· تتألف 34% من المحفظة الاستثمارية لمبادلة من استثمارات مباشرة وغير مباشرة في الشركات الخاصة، 31% منها في الأسهم المدرجة و14% في العقارات والبنية التحتية، إضافة لاستثمارات أخرى.

· توظيف استثمارات بقيمة 125 مليار درهم إماراتي عام 2021 في مشاريع جديدة، من بينها:

o استثمار بقيمة 1.3 مليار درهم في شركة "كوليجان"؛ الشركة الرائدة في توفير حلول المياه المستدامة.

o استثمار 2.9 مليار في صندوق "مارشال واس توبس للأسهم العالمية"؛ أحد أكبر شركات إدارة الأصول البديلة.

وكانت مبادلة قد أعلنت سابقاً عزمها البدء بنشر مقارنات مرجعية مقابل مؤشرات طويلة المدى، وذلك بدلاً عن مؤشرات القياس الأخرى مثل العائد السنوي أو صافي الدخل السنوي، والتي لم تعد تنطبق على مبادلة باعتبارها مستثمراً على المدى الطويل. كما أعلنت الشركة تحقيق عائد تراكمي لمدة خمس سنوات بنسبة 12.2٪.

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نبذة عن شركة مبادلة للاستثمار

شركة مبادلة للاستثمار هي شركة استثمار سيادية، تدير محفظة أعمال عالمية، وتتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي.

تتوزع محفظة أعمال مبادلة التي تبلغ قيمتها 894 مليار درهم إماراتي ( 243.4 مليار دولار أمريكي) على 6 قارات ، وتستثمر الشركة في قطاعات عديدة وفي مختلف فئات الأصول، وتسخر خبرتها المتميزة في مختلف القطاعات وكذلك شراكاتها العالمية طويلة الأمد، لتحقيق الأرباح والمساهمة في عملية النمو المستدام، دعماً لجهود بناء اقتصاد وطني متنوع ومتكامل مع الاقتصاد العالمي.

يقع المقر الرئيسي لمبادلة في أبوظبي، ولديها مكاتب في كل من لندن، وموسكو، ونيويورك، وبكين.

لمزيد من المعلومات حول شركة "مبادلة"، يمكن زيارة الموقع الرسمي للشركة: www.mubadala.com

بيانات المتصل

رولاند بورك mrbuerk@mubadala.ae

+971 58 98 98 190