جائزة الأداء الأفضل لعام 2021 للتميز في خدمات ما بعد البيع

مسقط-: نالت مؤخرًا الشركة العامة للسيارات، الموزع الرسمي لسيارات ميتسوبيشي في سلطنة عمان جائزة الأداء الأفضل لعام 2021 ضمن خدمات ما بعد البيع لميتسوبيشي موتورز الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث استلمت الشركة العامة للسيارات هذه الجائزة نظير تميزها في خدمات ما بعد البيع، وذلك في مؤتمر ميتسوبيشي موتورز الشرق الأوسط وأفريقيا الإقليمي لخدمات ما بعد البيع 2022.

حيث استلم الجائزة الفاضل محمد الفرعي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة الزبير للسيارات، ومانوج رانادي مدير عام الشركة العامة للسيارات، وأشرف مصطفى عثمان -مدير الخدمة للشركة، وأخيرًا مدير قطع الغيار -سيرينو تيروناري.

عند استلام الجائزة، قال الفاضل محمد الفرعي: "إنه لشرف كبير أن أن تكرمنا ميتسوبيشي موتورز الشرق الأوسط وأفريقيا بجائزة "الأداء الأفضل" في خدمات ما بعد البيع لعام 2021؛ على الرغم من التحديات التي فرضها الوباء العالمي. كما تمكنا بعد تلقي هذه الجائزة من إثبات مكانتنا الرائدة في الصناعة، وخبرتنا الممتدة لسنوات طويلة، والقيمة الاستثنائية التي نقدمها لعملائنا، و التزامنا بتحقيق رضا عملائنا في عُمان. لذلك، نود أن نشكر ميتسوبيشي موتورز الشرق الأوسط وأفريقيا، وجميع عملائنا على دعمهم المستمر."

تتمتع علامة ميتسوبيشي التجارية بواحدة من أكبر قواعد العملاء وأكثرها ولاءً في السلطنة، إذ أن بصفتها الموزع الرسمي؛ تستمر الشركة العامة للسيارات بالتميز، وتواصل الاستثمار في موظفيها وبنيتها التحتية بفعالية. نتيجة لذلك، تفتخر الشركة بأيدي عاملة مؤهلة وذات دوافع عالية تعمل على تحقيق أقصى قدر من رضا العملاء؛ منذ اللحظة التي يدخلون فيها صالة العرض لأول مرة حتى بعد امتلاك السيارة.

كما أضاف مانوج رانادي: "لقد أظهر فريق الشركة العامة للسيارات قدرة استثنائية في الترويج لمنتجاتنا، مع الحفاظ أيضًا على أعلى مستويات رضا العملاء، فهذه الجائزة هي بلا شك نتيجة لعملهم الجاد وأدائهم الاستثنائي والتزامهم الراسخ بالعلامة التجارية، وهذا هو سبب نيل هذه الجائزة التي هي مصدر فخر كبير لنا، فضلاً عن تحفيزنا للقيام بعمل أفضل هذا العام."

لمزيد من المعلومات حول الجائزة أو مركبات ميتسوبيشي، تفضل بزيارة صالات عرض ميتسوبيشي التابعة للشركة العامة للسيارات في العذيبة وبركاء وعبري وجعلان بو علي و صور وصحار ونزوى وصلالة، أو تابع "MitsubishiMotorsOman" على فيسبوك أوmitsubishioma على تويتر لمعرفة المزيد.

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