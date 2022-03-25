الموافقة على توزيعات أرباح النصف الثاني من عام 2021 بقيمة 1.285 مليار درهم، "10.285 فلس للسهم"، ليصل بذلك إجمالي توزيعات أرباح عام 2021 إلى 2.57 مليار درهم، " 20.57 فلس للسهم"

الشركة تؤكد على التزامها بمواصلة النمو، وتخطط لافتتاح 60-80 محطة جديدة خلال عام 2022، بما في ذلك 20-30 محطة داخل الدولة و40-50 محطة في الأسواق الدولية

آفاق واعدة لنمو الأعمال ن وعائدات المبيعات شاملة الوقود وغير الوقود خلال عام 2022 وما يليه

الشركة تسير بخطى واثقة نحو تحقيق أرباح بقيمة 1 مليار دولار (قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء) بحلول عام 2023

استمرار السياسة الجاذبة لتوزيعات الأرباح والتي حددت توزيع ما لا يقل عن 2.57 مليار درهم لعام 2022، وتوزيعات أرباح سنوية بنسبة لا تقل عن 75% من الأرباح القابلة للتوزيع لعام 2023 وما يليه

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : قدمت أدنوك للتوزيع (الرقم: AEA006101017)، الشركة الرائدة على مستوى دولة الإمارات في توزيع الوقود وتشغيل متاجر التجزئة، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت (الرمز: ADNOCDIST)، آفاق إيجابية واعدة لمساهميها خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية. ووافق المساهمون على دفع النصف الثاني والأخير من توزيعات الأرباح للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2021 بقيمة 1.285 مليار درهم أي ما يعادل "10.285" فلس للسهم.

وتأتي توزيعات الأرباح هذه إضافة إلى أرباح النصف الأول من عام 2021 البالغة 1.285 مليار درهم، بما يعادل "10.285 فلس للسهم"، والتي تم توزيعها في أكتوبر 2021، ليبلغ بذلك إجمالي توزيعات كامل العام 2.57 مليار درهم، بما يعادل " 20.57 فلس للسهم" وهو ما يتماشى مع سياسة الشركة المعتمدة لتوزيع الأرباح، ويعد مؤشراً واضحاً على قدرة الشركة تحقيق عائدات قوية لمساهميها.

وبعد أن وسعت الشركة من شبكة محطاتها في دولة الإمارات إلى 462 محطة خدمة خلال عام 2021، ركزت الشركة جهودها خلال العام الماضي على التوسع الصعيد الدولي بافتتاح 40 محطة خدمة في السوق الرئيسي للمملكة العربية السعودية الشقيقة وزيادة صادراتها من زيوت التشحيم إلى 19 دولة في ثلاث قارات.

وساعد أداء الشركة القوي ونموها المستمر، على وضع سياسة توزيعات أرباح تدريجية واضحة بالنسبة للمستثمرين، حيث تحدد سياسة الشركة لتوزيع الأرباح توزيع ما لا يقل عن 2.57 مليار درهم لعام 2022، مما يُتيح للمساهمين رؤية واضحة للعائدات التي يمكن تحقيقها حتى أبريل 2023. وحددت سياسة توزيع الأرباح للأعوام المقبلة توزيعات أرباح بنسبة لا تقل عن 75% من الأرباح القابلة للتوزيع. وتظل أدنوك للتوزيع واثقة في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الاستراتيجية وتحقيق عائدات مجزية ومستدامة لمساهميها.

ورحب معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، رئيس مجلس إدارة شركة "أدنوك للتوزيع"، بالمساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة مؤكداً لهم التزام "أدنوك للتوزيع" بالمحافظة على وتيرة نموها في عام 2022 وما يليه.

"وتتمتع أدنوك للتوزيع بفرص واعدة لزيادة عائداتها في ظل الانتعاش الاقتصادي وخططها للنمو والتوسع محلياً ودولياً، إلى جانب عمل الشركة على استكشاف الفرص الجديدة لتسريع نموها. وتلتزم "أدنوك للتوزيع" بمواصلة خططها للتوسع محلياً ودولياً،. ووتخطط الشركة لافتتاح 60-80 محطة خدمة جديدة من ضمنها 20-30 محطة خدمة في الدولة خلال عام 2022، إلى جانب ما بين 40 إلى 50 محطة خدمة جديدة في الأسواق الدولية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية."

وبالإضافة إلى ذلك، تحافظ الشركة على مركزها الجاذب للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، لا سيما بعد إدراجها ضمن مؤشري مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال وفوتسي للأسواق الناشئة في عام 2021.

وسجلت "أدنوك للتوزيع" نتائج مالية قوية خلال عام 2021، وهو ما يتماشى مع توقعات المحللين، حيث حققت الشركة أرباحاً قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بلغت 3.1 مليار درهم، وصافي أرباح بلغ 2.2 مليار درهم. وشهدت نهاية عام 2021 انتعاشاً متواصلاً في إجمالي كميات الوقود المباعة إلى جانب تضاعف حجم المبيعات في سوق دبي الاستراتيجي، مما مهد للأداء القوي للشركة خلال العام في ظل تخفيف قيود الحركة والتنقل في أعقاب جائحة كوفيد-19.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر: "يشهد نموذج أعمال خدمات بيع الوقود بالتجزئة تحوّلات جذرية، ونسعى لأن ترسخ أدنوك للتوزيع مكانتها الرائدة في هذا المجال. وتسعى الشركة لتلبية تطلعات العملاء من خلال توفير أفضل مستويات التميز والخدمة الراقية، وهو ما تعمل على تحقيقه من خلال تطبيق أحدث الابتكارات الرقمية مع التركيز على الموازنة بين النمو الاقتصادي والمسؤولية البيئية، حيث نعمل بشكل دائم على خفض كثافة الانبعاثات من عملياتنا التشغيلية، مع توفير مزيج متنوع من مصادر الطاقة يلبي احتياجات عملائنا حالياً، ويمهد الطريق لمستقبل واعد".

وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع: "لقد نجحنا خلال عام 2021 في تحقيق نمو استراتيجي سليم، حيث انصب تركيزنا على مواصلة خطط توسعنا داخل الدولة، والتي عززناها بتوسعة شبكة أعمالنا على المستوى الدولي، لا سيما في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأنا واثق من التقدم الذي حققناه ونعمل على تعزيزه، حيث يشكل حافزاً لنا للمضي قدماً في خططنا للنمو الذكي والمستدام وتعزيز روح الابتكار الدافعة لرؤيتنا من أجل تقديم خدمات تتسم بالجودة.

وأنا على ثقة تامة من أن تركيزنا المستمر على النمو محلياً ودولياً، إلى جانب الالتزام الراسخ بتقديم منتجات وحلول تنقل مبتكرة ومستدامة وعالية الجودة سيتيح لنا فرصة تحقيق أهداف خططنا للنمو وتجاوزها في السنوات القادمة."

#بياناتشركات

- انتهى -

لاستفسارات وسائل الإعلام، ُيرجى التواصل عبر العنوان: media@adnocdistribution.ae

لعلاقات المستثمرين، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: IR@adnocdistribution.ae

عن أدنوك للتوزيع

"أدنوك للتوزيع"، المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية تحت (الرمز: ADNOCDIST)، هي الشركة الرائدة على مستوى دولة الإمارات في توزيع الوقود وتشغيل متاجر التجزئة. تدير أدنوك للتوزيع 462 محطة خدمة، و346 متجر تجزئة، وذلك كما في 31 ديسمبر 2021. أدنوك للتوزيع هي أيضاً المسوّق والموزّع الريادي للوقود لعملاء القطاع التجاري والصناعي والحكومي في دولة الإمارات، وهي الشركة الوحيدة التي تقدم خدمات بيع الوقود بالتجزئة في إمارات الدولة السبع. كما توسّعت عمليات الشركة دولياً في العام 2018 بافتتاحها محطتي خدمة في المملكة العربية السعودية، حيث تدير الشركة 40 محطة خدمة في المملكة كما في 31 ديسمبر 2021. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.adnocdistribution.ae

بيانات تحذيرية مرتبطة بالمعلومات الاستشرافية

يتضمن هذا الخبر الصحفي بيانات استشرافية مرتبطة بعمليات "شركة أدنوك للتوزيع ش.م.ع"، وهي ترتكز على التوقعات والتقديرات الحالية لإدارة الشركة فيما يخص المنتجات البترولية والكيماوية وغيرها من القطاعات ذات الصلة. وإن كلمات أو عبارات مثل "يتوقع"، و"ينوي"، و"يخطط"، و"يستهدف"، و"يقدّر"، و"يعتزم"، و"يعتقد"، و"يسعى"، و"يخمّن"، و"قد"، و"يمكن"، و"ربما"، و"سوف"، و"ينبغي"، و"يضع ميزانية"، و"تطلعات"، و"توجهات"، و"إرشادات"، و"تركيز"، و"حسب الموعد المقرر"، و"في المسار المحدد"، و"من المقرر"، و"أهداف"، و"غايات"، و"استراتيجيات"، و"فرص" وغيرها من التعابير المشابهة تهدف إلى تحديد مثل هذه البيانات الاستشرافية. ولا تشكل هذه البيانات أي ضمانات بخصوص الأداء المستقبلي للشركة، وهي خاضعة لمخاطر وشكوك وغيرها العديد من العوامل التي يُعتبر العديد منها خارج نطاق سيطرة الشركة ومن الصعب التنبؤ بها. ولذلك قد تختلف المخرجات والنتائج الفعلية بشكل ملموس عما هو وارد أو متوقع في مثل هذه البيانات الاستشرافية. ولا ينبغي على القارئ أن يعتمد بشكل قاطع على هذه البيانات التي تعد صحيحة فقط حتى تاريخ نشر هذا الخبر الصحفي. وما لم يكن هناك داعٍ قانوني، لا تعد "أدنوك للتوزيع ش.م.ع" ملزمةً بتحديث أي بيانات استشرافية علانيةٍ سواء نتيجة معلومات جديدة، أو أحداث مستقبلية، أو غير ذلك.

يخضع توزيع الأرباح لتقدير مجلس الإدارة من الاعتبارات فيما يتعلق بمتطلبات إدارة النقد للشركة الخاص بنفقات التشغيل ونفقات الفوائد والنفقات الرأسمالية المتوقعة، وبظروف السوق والبيئة والظروف التشغيلية في الأسواق التي تعمل بها الشركة، وتوقعات مجلس الإدارة بخصوص أعمال ونشاطات الشركة. بالإضافة إلى ذلك، ستعتمد نسب الأرباح وتوزيعها، من بين أمور أخرى، على الأرباح المستقبلية وخطة عمل الشركة، وكل ذلك وفقًا لتقدير مجلس الإدارة وموافقة مساهمي الشركة.