قدمت شركة لوازم الدولية الطبية أداءً جيداً (المستلزمات الطبية)

تسببت مشكلات سلسلة الامدادات في إطالة دورة المبيعات الخاصة بشركة الفيصلية للأنظمة الطبية (المعدات الطبية)

وضع خطة للاستثمار في فريق العمل تدعم النمو المستقبلي

الالتزام بإرشادات الاكتتاب العام دون تغيير مع توزيع أرباح نقدية عن العام الــ 2022 كاملة بقيمة 60 مليون ريال في يوليو 2022

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت الشركة الطبية العربية العالمية القابضة ("طبية" أو "الشركة"، والمدرجة في السوق المالية السعودية ("نمو") برمز تداول (TIBBIYAH/9530))، وهي شركة رائدة في تقديم حلول الرعاية الصحية المتكاملة في المملكة العربية السعودية، عن نتائجها المالية للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2022 ("النصف الأول من العام 2022")، مبينة انخفاض في الإيرادات والربحية مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ("النصف الأول من العام 2021"). يأتي هذا الانخفاض بسبب المبيعات المؤجلة في النصف الأول من العام 2022 نتيجة تعطل سلاسل الامدادات العالمية، فضلاً عن ارتفاع الربحية المرتبط بزيادة المبيعات خلال جائحة كوفيد-19 في النصف الأول من العام 2021 والتي لم يشهدها النصف الأول من العام 2022. كانت هذه النتائج متوقعة، وعند استثناء تأثير الإيرادات غير المتكررة، يتضح وجود نمو مماثل في النصف الأول من العام مع عدم تغير معدل نمو الشركة للسنة المالية 2022.

تمت موازنة الأداء الجيد لقسم المستلزمات الطبية (شركة لوازم الدولية الطبية) من خلال تأثير اضطرابات سلسلة الامدادات على دورة المبيعات المتقلبة لقسم المعدات الطبية (شركة الفيصلية للأنظمة الطبية) والاستثمارات في رأس المال البشري لدعم استراتيجية النمو الطموحة التي تعتمدها الشركة. هذا، وانخفض صافي الدين في يونيو 2022 بمقدار 84 مليون ريال مقارنة بيونيو 2021، إضافة إلى تعزيز كفاءة إدارة رأس المال العامل.

وتعليقاً على هذه النتائج، نوه المهندس/ علاء أمين، الرئيس التنفيذي لشركة "طبية":

"واصلت شركة طيبة الاستفادة من التغيرات الإيجابية في قطاع الرعاية الصحية المحلي، والعلاقات طويلة الأمد مع شركاء الأعمال الرئيسيين، من أجل تعزيز مكانة الشركة الرائدة في تقديم حلول الرعاية الصحية المتكاملة في المملكة، والتي دعمها الاكتتاب العام الناجح في السوق المالية السعودية ("نمو") في مارس الماضي ".

وأضاف: "على الرغم من الأداء المالي الضعيف مقارنة مع النتائج الاستثنائية للعام الماضي واضطرابات سلسلة الامدادات التي تؤثر سلباً على دورة مبيعاتنا، فإننا على يقين من أن الاداء العام بأكمله سيكون إيجابياً مدعوماً بنتائج قوية في النصف الثاني من العام، يضاف اليه الاستثمارات التي قمنا بها لتعزيز قدراتنا الداخلية، بما في ذلك موظفينا، وقد تلقينا بالفعل خلال هذه الفترة عقود كثيره من شأنها تعزيز النتائج المستقبلية".

واختتم: "تركز الشركة على تنفيذ خطط النمو مع الالتزام بتنويع مصادر الإيرادات، من خلال زيادة التعاون مع القطاع الخاص وتعزيز خدمات الرعاية الصحية المتخصصة، التي تعتبر من العناصر الأساسية في خطط الشركة الاستراتيجية. وفي هذا الصدد، يسرنا أن نعلن عن الشراكات الجديدة مع "بي جي آي المناهل" و "يونيلابس" بالإضافة إلى توقيع اتفاقية شراء أسهم نهائية للاستحواذ على 51٪ من "مركز نيويو الطبي" التابع لشركة العناية المبتكرة، مما سيعزز مجموعة خدماتنا المقدمة لعملائنا، مع تقليل تأثير التقلبات التي تواجهها مشاريعنا".

أبرز النتائج المالية

حققت الشركة إيرادات بلغت 215 مليون ريال (النصف الأول من العام 2021: 249 مليون ريال) بسبب انخفاض حجم مبيعات المعدات الطبية نتيجة لاضطرابات سلا سل الامدادات العالمية وتأخير تلبية طلبات العملاء. وسجل قسم المستلزمات الطبية إيرادات أقوى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

هذا، وانخفض إجمالي الربح بنسبة 29,3٪ ليبلغ 40,8 مليون ريال (النصف الأول من العام 2021: 57,7 مليون ريال)، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ضعف الإيرادات خلال هذه الفترة، فيما بلغ هامش إجمالي الربح 19٪ مقارنة بـ 23,2٪ في النصف الأول من العام 2021، مما يعكس ارتفاع الطلب خلال جائحة كوفيد-19. وظل هامش إجمالي الربح للمستلزمات الطبية مستقراً، بينما انخفض هامش إجمالي الربح للمعدات الطبية عن المستوى الذي تحقق في النصف الأول من العام 2021، مما يعكس انخفاض معدل المبيعات خلال النصف الأول من العام 2022.

ونتج عن العوامل المذكورة أعلاه صافي خسارة قدره 20,7 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح قدره 5,1 مليون ريال في النصف الأول من العام 2021.

تم تخفيف الأثر الإيجابي لتخفيض رسوم التمويل بنسبة 26,6٪ نتيجة الإدارة الفعالة للنقد وخفض الدين، بسبب انخفاض المبيعات وزيادة المصروفات البيعية والعمومية والإدارية بنسبة 21,4٪، حيث نفذت الشركة العديد من إجراءات دعم المبيعات لتعزيز النمو الأساسي، بما في ذلك استثمارات فريق العمل.

ارتفع النقد وما في حكمه من 11 مليون ريال في نهاية العام 2021 إلى 20,9 مليون ريال. وتمكنت الشركة من الحفاظ على تدفقاتها النقدية من الأنشطة التشغيلية عند 79,6 مليون ريال، وذلك رغم انخفاض الإيرادات وتراجع إجمالي الربح بنسبة 29,3٪ خلال الفترة مقارنة بالنصف الأول من العام 2021.

انخفض إجمالي القروض بنسبة 21٪ على أساس سنوي ليصل إلى 362,5 مليون ريال، مع تعزيز إدارة التدفقات النقدية ومتطلبات رأس المال العامل.

أبرز النتائج التشغيلية

واصلت إيرادات شركة لوازم الدولية الطبية (المستلزمات الطبية) إرتفاعها مدفوعة بزيادة الطلب، والتوسع في حصة الشركة في السوق حيث أدت المبادرات الاستراتيجية والتعاون مع الموردين الجدد والعملاء الرئيسيين إلى تعزيز نشاط المبيعات خلال الفترة.

انخفضت إيرادات شركة الفيصلية للأنظمة الطبية (المعدات الطبية) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث أثرت اضطرابات سلاسل الامدادات العالمية على عمليات تنفيذ الطلبات خلال هذه الفترة، مما أدى إلى تأخير إثبات الإيرادات، إضافةً إلى الطبيعة الدورية للقسم، حيث سيشهد تحقيق الجزء الأكبر من الإيرادات خلال النصف الثاني من العام.

تضمنت المبادرات الاستراتيجية لضمان النمو على المدى الطويل إجراء الاكتتاب العام الناجح لشركة "طبية" في السوق المالية السعودية ("نمو")، والذي يمثل مرحلة بارزة في تاريخ الشركة. كما وسعت الشركة مجموعة كبار مورديها من أجل تعزيز خدماتها ومنتجاتها الحالية، إضافة إلى تسريع تنويع محفظتها من خلال دخول أسواق جديدة وزيادة التعاون مع قطاع الرعاية الصحية الخاص خلال الفترة.

وفي إطار استراتيجية التنويع الخاصة بالشركة، شرعت "طبية" في توسيع قطاع خدمات الرعاية الصحية من خلال عمليات الاستحواذ، ونفذت أولى خطوات هذا التوسع على النحو التالي:

توقيع اتفاقية شراء أسهم نهائية للاستحواذ على 51٪ من "مركز نيويو الطبي" التابع لشركة العناية المبتكرة، وهو أحد مراكز جراحات اليوم الواحد الرائدة في المملكة العربية السعودية والمتخصصة في جراحات السمنة والجراحات التجميلية.

توقيع اتفاقية شراكة مع شركة "بي جي أي المناهل هيلث للخدمات الطبية" لتأسيس "شركة المختبرات الطبية السعودية المتقدمة" في المملكة، والتي تؤول ملكيتها مناصفة بنسبة 50 -50٪ لكل من "بي جي آي المناهل" و"طبية"، من أجل توفير خدمات الفحوص المخبرية السريرية والمعلومات الحيوية للمستشفيات والمراكز البحثية والعيادات في القطاعين العام والخاص.

تأسيس الشركة السعودية الأوروبية للتشخيص ("سيدك") بالشراكة مع "يونيلابس دياغنوستيكس إيه بي" لتقديم خدمات التصوير التشخيصي للمستشفيات والمراكز الطبية والعيادات، والاستثمار في أقسام وإدارات المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات المتخصصة في خدمات التصوير التشخيصي في القطاعين العام والخاص وتشغيلها وإدارتها، وستمتلك الشركة الطبية العربية العالمية القابضة نسبة 49% من الحصص في هذه الشركة

الاستراتيجية والتوقعات المستقبلية

تواصل شركة "طبية" تركيزها على الاستفادة من مكانتها الرائدة والزخم الإيجابي المستمر في قطاع الرعاية الصحية في المملكة، من أجل تحقيق أهدافها الاستراتيجية للنمو. وتماشياً مع مبادرات الشركة المستمرة لدعم تحول قطاع الرعاية الصحية في إطار "رؤية المملكة 2030"، تعمل "طبية" على توسيع خدماتها ومنتجاتها الأساسية بإضافة المزيد من الخدمات المتخصصة الجديدة ذات هامش الربح الأعلى، بما في ذلك تقديم الخدمات للقطاع الخاص، حيث تهدف إلى موازنة التقلبات الدورية لعملائها. وتسعى الشركة إلى ترسيخ مكانتها كمزود رائد للخدمات الطبية المتكاملة ذات المستوى العالمي والحلول المتقدمة لمجموعة كبيرة من العملاء في جميع أنحاء المملكة.

ووفقاً للاتجاهات التاريخية، تتوقع الشركة أن يشهد النصف الثاني من العام ارتفاعاً كبيراً في المبيعات، حيث تعمل على إنجاز المشاريع المتأخرة وبدء استثمارات البنية التحتية الخاصة بها، لدعم هوامش إجمالي الربح.

ملخص النتائج المالية (للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022)

قائمة المركز المالي (بالمليون ريال) 30 يونيو 2022 31 ديسمبر 2021 الموجودات المتداولة 1,055,8 959,5 الموجودات غير المتداولة 64,1 67,1 إجمالي الموجودات 1,119,9 1,026,6 المطلوبات المتداولة 729,4 556,0 المطلوبات غير المتداولة 137,9 137,2 إجمالي المطلوبات 867,2 693,2 إجمالي حقوق الملكية 252,7 333,4 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 1,119,9 1,026,6

قائمة الدخل (بالمليون ريال) النصف الأول 2022 النصف الأول 2021 الإيرادات 215,2 249,2 تكلفة الإيرادات (174,4) (191,5) إجمالي الربح 40,8 57,7 مصروفات بيع وتسويق (36,7) (30,3) مصروفات عمومية وإدارية (19,4) (15,9) خسارة انخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية وموجودات العقود (1,6) (2,1) إيرادات أخرى، صافي 3,9 2,9 الحصة من الربح في مشروع مشترك 2,9 5,4 ربح (خسارة) التشغيل (10,1) 17,7 رسوم التمويل (4,1) (5,6) الربح (الخسارة) قبل الزكاة (14,2) 12,1 الزكاة (6,5) (7,0) ربح (خسارة) الفترة (20,7) 5,1 خسارة السهم (1,03) 0,25

قائمة التدفقات النقدية (بالمليون ريال) النصف الأول 2022 النصف الأول 2021 صافي النقد من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية (79,6) (71,6) صافي النقد من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية 2,6 0,2 صافي النقد من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية 87,0 92,5 النقد وما في حكمه في بداية الفترة 11,0 13,1 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة 20,9 34,1

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نبذة عن الشركة الطبية العربية العالمية القابضة

"طبية" شركة قابضة تغطي مجالات متنوعة ضمن قطاع الرعاية الصحية في المملكة، تم تأسيسها في العام 2013 من قبل مجموعة الفيصلية كي تكون بمثابة المظلة الجامعة لكل الشركات التابعة لها والعاملة في قطاع الرعاية الصحية. ومن خلال 50 عاماً من الريادة، قامت الشركة بتدعيم مقدمي خدمات الرعاية الصحية لتحسين حياة سكان المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال توفير أحدث حلول الرعاية الصحية المتكاملة وتنفيذ المشاريع بشكل متكامل، بما في ذلك مشاريع الرعاية الصحية الضخمة في المملكة.

وتعمل "طبية" من خلال ثلاثة أذرع رئيسية تتمثل في الشركات التابعة والمملوكة لها بنسبة 100% وهي "شركة الفيصلية للأنظمة الطبية" (FMS) و"الشركة الدولية لمستلزمات الرعاية الصحية" (Premma)، بالإضافة إلى استثمارها المشترك مناصفة مع شركة فيليبس العالمية في شركة "فيليبس المملكة العربية السعودية المحدودة".

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