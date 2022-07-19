(العقبة، الأردن): أصدرت شركة ميناء حاويات العقبة، بوابة العالم إلى الأردن ومنطقة المشرق العربي وما حولها، مؤخراً تقريرها السنوي الحادي عشر للاستدامة، والذي يسلط الضوء على التزام الشركة المستمر بالتنمية المستدامة، كما يبرز إنجازاتها العديدة التي حققتها خلال العام الماضي 2021 على الرغم من مختلف التحديات المرتبطة بالوباء العالمي وتبعاته.

وأظهر التقرير بأن الشركة قد خطت خلال العام 2021 خطوات مهمة نحو تحقيق العديد من أهدافها التشغيلية التي تركز على مبدأ الاستدامة، بما في ذلك مواصلة تحديث أنظمتها التشغيلية انبثاقاً من جهودها المستمرة والرامية لزيادة الكفاءة التشغيلية، بإضافة المزيد من المعدات المينائية التي بلغ عددها 20 آلية، الأمر الذي أدى إلى إحداث تحسينات ملحوظة وقابلة للقياس في جوانب عدة، مشتملة على حجم صادرات الحاويات الممتلئة، وفترة دوران الشاحنة، فضلاً عن أوقات المكوث بالمقارنة مع العام 2020. وفي هذا السياق، فقد سجلت الشركة إنتاجية عالية، تمثلت في تسجيل إجمالي حجم مناولة بلغ 765,662 حاوية مكافئة، فضلاً عن زيادة الصادرات بنسبة 7% مقارنة بالعام 2020.

وبين تقرير الاستدامة، بأن الشركة كانت قد نفذت مجموعة من الحلول والمبادرات الصديقة للبيئة للحد من بصمتها البيئية والحفاظ على كفاءتها التشغيلية في نفس الوقت، متمكنة من الحفاظ على كفاءة استهلاك الطاقة لديها؛ حيث قللت شدة الطاقة إلى 0.19 جيجا جول/ وحدة مكافئة، أي أقل بما نسبته 5% عن العام 2020. وفي سياق متصل، فقد بقيت بحسب التقرير انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عند مستوياتها للعام 2020، وذلك بالرغم من زيادة العمليات. وقد قامت الشركة بتنفيذ مشروع النظام الشمسي، مستكملة المرحلة الثانية منه خلال العام 2021، والتي ضمت أكثر من 200 لوحة شمسية كهروضوئية بطاقة إنتاجية تزيد على 167 كيلوواط في الساعة سنوياً، مع توفير الظل لمساحات لاصطفاف المركبات بما يعادل استهلاك الطاقة لـ16 أسرة.

وبهذه المناسبة، علق الرئيس التنفيذي لشركة ميناء حاويات العقبة، سورين ينسين: "فخورون جداً بالإصدار الحادي عشر من التقرير السنوي للاستدامة، والذي يبرز مدى التزامنا المستمر بمبادئ وفعاليات الاستدامة التي تحتل أولوية قصوى لدينا، كما تعتبر جزءاً لا يتجزأ من ثقافة الشركة وتوجهاتها نحو الحوكمة. مستمرون في التركيز بشكل كبير على زيادة كفاءتنا التشغيلية، فضلاً عن تقليل النفايات، من خلال عمليات التطوير والتحديث التي لا تتوقف، وعبر مواصلة الاستثمار في أنظمة وعمليات التشغيل المختلفة لدينا."

وأضاف ينسين بالقول: "تلتزم شركة ميناء الحاويات بتعزيز أهداف خطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وكذلك أهداف استراتيجية ورؤية الأردن الوطنية 2025 من خلال مواءمة أولوياتها المؤسسية الاستراتيجية مع أطر تلك الخطة والاستراتيجية، وعبر ضمان التواصل المفتوح والشفاف مع الأطراف المعنية بشأن التطورات التشغيلية التي تركز على الاستدامة، والتي تعد خطة التخلص من الكربون التي تم الإعلان عنها مؤخراً لتقليل الانبعاثات بنسبة 70% بحلول عام 2030 والوصول لصفر انبعاثات بحلول عام 2040 خير مثال على هذا التواصل الفاعل."

وبناءً على التزام الشركة بالتواصل المفتوح والشفاف، وفي إطار استراتيجيتها المتعلقة بهذا الجانب، فقد نفذت الشركة في العام 2021 نظاماً جديداً متطوراً لإدارة علاقات العملاء، استطاعت من خلاله حل ما نسبته 98% من المشكلات التي تم الإبلاغ عنها لدى مكتب خدمة العملاء خلال نفس العام.

هذا وقد وأطلقت الشركة بنجاح برنامج طريقة العمل(WoW10) ، والذي يرتكز على توفير أسس قوية من الإجراءات التشغيلية المتسقة والواضحة والمبسطة للموظفين والشركاء، وذلك ضماناً لتقديم عمليات قياسية قابلة للتكرار بما يعزز مكانة شركة ميناء حاويات العقبة كمشغل موانئ ومحطات مفضل على مستوى عالمي.

وواصلت شركة ميناء حاويات العقبة استثمارها في تدريب الموظفين من كافة المستويات؛ مسجلة إجمالي ساعات تدريب بلغ 4117 ساعة خلال العام 2021، بمتوسط 4.39 ساعة لكل موظف، بزيادة كبيرة مقارنة بالعام 2020، مقابل خفض إجمالي تكلفة التدريب بفضل انتهاج أسلوب التدريب الداخلي والافتراضي في معظم الدورات التي تم عقدها.

وعلى مستوى مسؤوليتها المؤسسية المجتمعية، واصلت الشركة رصد حصة كبيرة من استثماراتها لخدمة المجتمعات المحلية المحيطة بهدف خلق القيمة والفائدة الفعلية، وذلك عبر ثلاثة محاور أساسية تتمثل في: التعليم، ودعم المجتمع المحلي، والحفاظ على البيئة. وفي هذا المجال، استطاعت الشركة عبر مبادراتها وجهودها الداعمة التي بذلتها خلال العام 2021 فقط مساندة أكثر من 14 ألف مستفيد من جميع أنحاء مدينة العقبة والمناطق المحيطة.

وإذ تستمر الشركة في البرهنة على جدوى الاستدامة ليس فقط من أجل الحفاظ على البيئة وخدمة المجتمعات المحلية، بل ومن الناحية الاقتصادية على الصعيد المؤسسي والوطني، فقد حققت الشركة في العام 2021 إيرادات بلغ قدرها 94 مليون ديناراً أردنياً، فضلاً عن تسجيل زيادة بنسبة 17% على عوائد رأس المال بالمقارنة مع العام 2020، كل ذلك بالتوازي مع خفض تكاليف التشغيل بنسبة 6%.

ويشار إلى أن شركة ميناء حاويات العقبة قد حصدت العديد من الجوائز والأوسمة لإنجازاتها في مجالات الاستدامة والكفاءة التشغيلية والأثر البيئي والصحة والسلامة، والتي أضيف إليها مؤخراً جائزة موانئ إي بي إم باعتبارها "الميناء الأفضل في التركيز على العملاء والاهتمام بهم لعام 2020"، وذلك تقديراً لخدمتها المتميزة لعملائها خلال جائحة كوفيد-19.

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